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कोरबा पुलिस की बदमाशों को हिदायत, छोड़ेंगे अपराध का रास्ता तो मिलेगा इनाम, गुंडा सूची से नाम होगा बाहर

कोरबा पुलिस ने गुंडा बदमाशों को सख्त हिदायत दी है. पुलिस ने बदमाशों की परेड कराने के बाद उन्हें अपराध ना करने की समझाइश दी.

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कोरबा पुलिस की बदमाशों को हिदायत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 7, 2026 at 7:00 PM IST

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कोरबा : कोरबा जिले में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई और उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले भर के लगभग 150 निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की पुलिस ने परेड करवाई. पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अपराधों से दूर रहने की हिदायत दी. पुलिस अफसरों ने बदमाशों को सख्त हिदायत दी कि दोबारा अपराध करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. समाज की मुख्य धारा से जोड़ने समझाइश दी. इस दौरान उन्हें ये भी बताया गया कि लगातार 10 साल तक अच्छा आचरण रखने पर उनका नाम गुंडा सूची से बाहर किया जाएगा.




गुंडा बदमाशों की पुलिस ने खोली है फाइल

निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की सतत निगरानी पुलिस कर रही है.इसी कड़ी में एएसपी लखन पटले ने निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की विशेष परेड आयोजित की.
इस दौरान सभी बदमाशों की उपस्थिति दर्ज कराई गई. उनकी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी ली गई.परेड के दौरान एएसपी ने सभी बदमाशों को कड़ी हिदायत देते हुए अपराध से दूर रहने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने की समझाइश दी.

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छोड़ेंगे अपराध का रास्ता तो मिलेगा इना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


10 साल तक अपराध नहीं करने पर सूची से नाम होगा बाहर

इस दौरान लखन पटले ने कहा कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में संलिप्ता पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही बदमाशों को अपनी गतिविधियों में सुधार लाकर वैधानिक जीवन अपनाने की नसीहत दी गई. पुलिस हर हिस्ट्रीशीटर एवं निगरानी बदमाश की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है. थाना और चौकी स्तर पर पुलिस कर्मियों को उनकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

छोड़ेंगे अपराध का रास्ता तो मिलेगा इनाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किसी भी हिस्ट्रीशीटर का आचरण पिछले 10 या 12 साल से अच्छा है, उनका नाम किसी भी अपराधिक प्रकरण नहीं आया है, तो उनका नाम इस सूची से बाहर किया जाएगा- लखन पटले, एसएसपी

एडिशनल एसपी ने बताया कि गुंडा बदमाशों की परेड कराई गई है. कानून व्यवस्था कायम करने के लिए उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं. नियमित तौर पर उनकी निगरानी की जाती है.


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