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कोरबा पुलिस की बदमाशों को हिदायत, छोड़ेंगे अपराध का रास्ता तो मिलेगा इनाम, गुंडा सूची से नाम होगा बाहर

कोरबा : कोरबा जिले में असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई और उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जिले भर के लगभग 150 निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की पुलिस ने परेड करवाई. पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अपराधों से दूर रहने की हिदायत दी. पुलिस अफसरों ने बदमाशों को सख्त हिदायत दी कि दोबारा अपराध करने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. समाज की मुख्य धारा से जोड़ने समझाइश दी. इस दौरान उन्हें ये भी बताया गया कि लगातार 10 साल तक अच्छा आचरण रखने पर उनका नाम गुंडा सूची से बाहर किया जाएगा.







गुंडा बदमाशों की पुलिस ने खोली है फाइल



निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की सतत निगरानी पुलिस कर रही है.इसी कड़ी में एएसपी लखन पटले ने निगरानी एवं गुंडा बदमाशों की विशेष परेड आयोजित की.

इस दौरान सभी बदमाशों की उपस्थिति दर्ज कराई गई. उनकी वर्तमान गतिविधियों की जानकारी ली गई.परेड के दौरान एएसपी ने सभी बदमाशों को कड़ी हिदायत देते हुए अपराध से दूर रहने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने और समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत करने की समझाइश दी.

छोड़ेंगे अपराध का रास्ता तो मिलेगा इना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



10 साल तक अपराध नहीं करने पर सूची से नाम होगा बाहर