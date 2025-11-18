ETV Bharat / state

कोरबा में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, मास्टमाइंड सहित सात गिरफ्तार, हुए चौंकाने वाले खुलासे

कोरबा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Korba Dipka Police
कोरबा पुलिस की कार्रवाई (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 18, 2025 at 7:55 PM IST

3 Min Read
कोरबा: कोरबा की दीपका पुलिस ने शातिर बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है. बाइक थीफ गैंग के सरगना सहित सात आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है. गिरोह के मास्टर माइंड के संबंध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. कोरबा पुलिस के एएसपी नीतीश ठाकुर ने बताया कि बाइक चोर गिरोह का सरगना बीते दस साल से लापता था.

परिजनों ने भी उसके साथ अनहोनी घटित होने का कयास लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन वह जंगल में झोपड़ी तैयार कर रह रहा था. जहां से साथियों के साथ चोरी को अंजाम देता था. पुलिस ने गिरोह से 14 दोपहिया के अलावा एसईसीएल के खदान से चोरी किए गए 6 रोलर बरामद किए हैं.

कोरबा में बाइक चोर गिरोह का खुलासा (ETV BHARAT)

दीपिका खदान के सेफ्टी ऑफिसर ने की थी शिकायत : दीपका खदान के सुरक्षा अधिकारी मोहम्मद असलम ने थाना पहुंचकर रोलर चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. जिससे थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने आला अफसरों को अवगत कराया. उसके बाद इस केस में जांच शुरू की गई.

मुखबिर की सूचना पर सिविल लाइन पुलिस ने जयसिंह पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. उसने साथियों के साथ मिलकर खदान के अलावा अलग अलग क्षेत्र से बाइक चोरी की बात स्वीकार की. जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा.

गिरफ्तार आरोपियों के बारे में जानकारी

  • अनस खान, 24 वर्ष
  • शिवचरण, 31 वर्ष
  • रामप्रसाद रोहिदास, 25 वर्ष
  • लालजी यादव, 30 वर्ष
  • इमरान अंसारी, 21 वर्ष
  • सुनील देवार, 25 वर्ष

पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से अलग अलग स्थान पर छिपाकर रखे गए 14 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं. इसके अलावा दीपका खदान से चोरी गए 6 नग रोलर को भी बरामद किया है.

दीपका थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरगना सहित बाइक चोरी के आरोपियों को पकड़ा गया है. यह सभी अलग-अलग थाना क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से बाइक की चोरी करते थे. सरगना को भी गिरफ्तार किया गया है. जिस पर 10 अलग-अलग प्रकरण में अपराध दर्ज हैं- नीतीश ठाकुर, एएसपी, कोरबा

गिरोह का सरगना 10 साल से था लापता: गिरोह का सरगना बीते दस साल से लापता था. परिजनों ने भी उसके साथ अनहोनी होने का कयास लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने जंगल में झोपड़ी बना लिया था, जहां रहकर चोरी को अंजाम देते आ रहा था. वह चोरी के सामान से मिले रकम को मौजमस्ती में खर्च करता था.

आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश: केस में वैधानिक कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. गिरोह का सरगना जयसिंह नेटी है. उसके खिलाफ अलग अलग थाना चौकियों में दस प्रकरण दर्ज हैं. सात प्रकरणों में कोर्ट से वारंट जारी हुआ था. जबकि एक प्रकरण दीपका थाना में बाइक चोरी का था. वह बाइक चोरी में पकड़े जाने के बाद थाना से फरार हो गया था.

