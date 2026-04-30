ETV Bharat / state

सूने मकान में चोरी करने वाले शातिर चोर पकड़े गए, चोरी के जेवर खरीदने वाला व्यवसायी भी गिरफ्तार

चोर पहले सूने मकानों की रेकी करते थे फिर घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे.

Korba Police
कोरबा चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 30, 2026 at 7:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: बालको पुलिस ने 22 दिन पहले सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी के मामले में सफलता हासिल की है. इस मामले में दो शातिर चोर के अलावा चोरी के जेवर खरीदने वाले व्यवसायी को भी गिरफ्तार किया गया है. उनकी निशानदेही पर ही 2 लाख 80 हजार रुपए कीमत वाले जेवर व चोरी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया गया है. पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

दरअसल बालको थाना क्षेत्र में आलम नाम का व्यक्ति निवास करता है. जो शादी में शामिल होने बिहार गया था. इसी दौरान चोरों ने मकान में धावा बोल दिया. शातिर चोर सूने मकान से सोने चांदी के जेवर व कैश चोरी कर ले गए. जिसकी सूचना कमरे आलम ने 5 अप्रैल को थाना पहुंचकर दी.

जेवर खपाने की मिली जानकारी

इस मामले से थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने आला अफसरों को अवगत कराया. तिवारी ने अपनी टीम के साथ आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी. इस दौरान पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी. पता चला कि एक व्यक्ति आभूषण का लेन देन कर रहा है. जिसके आधार पर पुलिस ने परसाभांठा दुर्गा पंडाल के पास रहने वाले अमित देवांगन उर्फ मिथलेश 26 वर्ष व राकेश कुमार बघेल उर्फ राका सेक्टर पांच क्वाटर नंबर 796 को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी की बात स्वीकार करते हुए जेवर परसाभांठा शिव मंदिर के पास रहने वाले राकेश सोनी के पास बेचने की जानकारी दी.

Korba Police
कोरबा पुलिस के शिकंजे में आरोपी चोर (ETV Bharat Chhattisgarh)

आभूषण खरीदने वाले को भी पकड़ा

पकड़े गए चोर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने चोरी के जेवर खरीदने वाले राकेश को भी पकड़ लिया. पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर 2 लाख 80 हजार रुपये कीमत के जेवर व चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक को जब्त किया है. पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.

महतारी वंदन योजना केवाईसी प्रोसेस पर सवाल, जनसमस्या और अव्यवस्था पर कांग्रेस का प्रदर्शन
पूर्व पंचायत सचिव की जलकर मौत, परिजनों ने माना हादसा, कमरे में लगी थी आग
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक किरण देव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, जगदलपुर में युवक के खिलाफ केस

TAGGED:

KORBA
KORBA CRIME
कोरबा चोरी
सूने मकान में चोरी
KORBA POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.