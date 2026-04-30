सूने मकान में चोरी करने वाले शातिर चोर पकड़े गए, चोरी के जेवर खरीदने वाला व्यवसायी भी गिरफ्तार
चोर पहले सूने मकानों की रेकी करते थे फिर घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 30, 2026 at 7:14 AM IST
कोरबा: बालको पुलिस ने 22 दिन पहले सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी के मामले में सफलता हासिल की है. इस मामले में दो शातिर चोर के अलावा चोरी के जेवर खरीदने वाले व्यवसायी को भी गिरफ्तार किया गया है. उनकी निशानदेही पर ही 2 लाख 80 हजार रुपए कीमत वाले जेवर व चोरी में प्रयुक्त बाइक को भी जब्त किया गया है. पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.
दरअसल बालको थाना क्षेत्र में आलम नाम का व्यक्ति निवास करता है. जो शादी में शामिल होने बिहार गया था. इसी दौरान चोरों ने मकान में धावा बोल दिया. शातिर चोर सूने मकान से सोने चांदी के जेवर व कैश चोरी कर ले गए. जिसकी सूचना कमरे आलम ने 5 अप्रैल को थाना पहुंचकर दी.
जेवर खपाने की मिली जानकारी
इस मामले से थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने आला अफसरों को अवगत कराया. तिवारी ने अपनी टीम के साथ आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी. इस दौरान पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी. पता चला कि एक व्यक्ति आभूषण का लेन देन कर रहा है. जिसके आधार पर पुलिस ने परसाभांठा दुर्गा पंडाल के पास रहने वाले अमित देवांगन उर्फ मिथलेश 26 वर्ष व राकेश कुमार बघेल उर्फ राका सेक्टर पांच क्वाटर नंबर 796 को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान दोनों ने चोरी की बात स्वीकार करते हुए जेवर परसाभांठा शिव मंदिर के पास रहने वाले राकेश सोनी के पास बेचने की जानकारी दी.
आभूषण खरीदने वाले को भी पकड़ा
पकड़े गए चोर द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने चोरी के जेवर खरीदने वाले राकेश को भी पकड़ लिया. पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर 2 लाख 80 हजार रुपये कीमत के जेवर व चोरी में इस्तेमाल की गई बाइक को जब्त किया है. पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है.