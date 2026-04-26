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सोना चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को कोरबा पुलिस ने पकड़ा, एक दिन पहले ज्वेलरी शॉप से चुराये थे साढ़े 4 लाख के गहने

सोना चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को कोरबा पुलिस ने पकड़ा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कोरबा: शहर के निहारिका क्षेत्र के ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी की घटना के एक दिन बाद ही पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है. शनिवार को चोरी की घटना में शामिल तीन महिलाओं सहित कुल पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. दिव्या ज्वेलर्स के संचालक प्रार्थी अखिल कुमार देवांगन ने सिविल लाइन, थाना रामपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

रिपोर्ट में बताया गया कि 24 अप्रैल को दोपहर लगभग 12:15 बजे उसकी दुकान में तीन महिलाएं ग्राहक बनकर आईं और मौका पाकर सोने के आभूषण चोरी कर फरार हो गईं थी. शिकायत के अनुसार सोने के दो लॉकेट और दो चेन की चोरी की गई थी. घटना के बाद तत्काल टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की.

गाड़ी को ट्रैस कर पकड़ा गया

पुलिस ने शहर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. साथ ही जिला ऑटो संघ के सहयोग से भी अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे. इसके बाद गाड़ी पश्चिम बंगाल की एक गाड़ी को ट्रैस किया गया. सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्षी को जुटाकर पुलिस आरोपियों के पीछे-पीछे ओडिशा तक पहुंच गई थी. ओडिशा के संबलपुर से उन्हें गिरफ्तार किया गया है.

तीन महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये हैं आरोपी

नासिर मोल्ला, उम्र 41 वर्ष, निवासी नवापल्ली, बारासत, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल

सजना बीबी, उम्र 40 वर्ष, निवासी सेकंड नवापल्ली, बारासत, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल

मिथुन चक्रवर्ती, उम्र 38 वर्ष, निवासी रामचंद्रपुर, थाना निहती, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल

तापसी दास पति चंचल घोष, उम्र 38 वर्ष, निवासी बारासत, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल

गुलापी दास, उम्र 55 वर्ष, निवासी सेकंड बेरा चांपा, थाना देगंगा, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल

चोरी के सभी आभूषण बरामद

आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए दो सोने की चेन और सोने का लॉकेट सहित कुल लगभग साढ़े चार लाख रुपये की ज्वेलरी बरामद हुई है. साथ ही वारदात में इस्तेमाल कार XUV300 को भी जब्त किया गया है.

चोरी के सभी आभूषण बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सुनियोजित तरीके से दिया था अंजाम

गिरोह द्वारा अलग-अलग राज्यों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा है. वह एक टीम की तरह काम करते थे. गिरोह की महिलाएं ग्राहक बनकर ज्वेलरी दुकान में प्रवेश करती थीं और आभूषण देखने के दौरान दुकानदार/कर्मचारियों का ध्यान भटकाती थीं. जबकि उनके साथी मौके का फायदा उठाकर आभूषण चुपचाप अपने कब्जे में लेकर निकल जाते थे. वारदात के तुरंत बाद आरोपी वाहन से तेजी से स्थान बदलकर दूसरे शहर/राज्य की ओर निकल जाते थे. जिससे कि उनकी पहचान और गिरफ्तारी न हो सके.

इन क्षेत्रों में गिरोह दे चुका है, चोरी की वारदातों को अंजाम

पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ में यह बात भी सामने आई है कि ये गिरोह पश्चिम बंगाल के राणाघाट, मालदा और सिलीगुड़ी क्षेत्र में भी इसी प्रकार की वारदातें कर चुका है. छत्तीसगढ़ के अन्य बड़े शहर इनके टारगेट में थे. अन्य मामलों में भी पुलिस गिरोह के सदस्यों से पूछताछ कर रही है.