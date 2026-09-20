सोशल मीडिया पर डॉन बनने का शौक पड़ा भारी, हथियारों के साथ दो युवक गिरफ्तार, कोरबा पुलिस ने जुलूस भी निकाला
रील और हथियारों के जरिए शहर में दहशत फैलाने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है. संवाददाता राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 20, 2026 at 12:48 PM IST
कोरबा: त्योहारों के सीजन और गणेश विसर्जन के पहले कोरबा पुलिस ने REEL वाले बदमाशों पर एक्शन लिया है. सोशल मीडिया पर लाइक्स, व्यूज और भौकाल दिखाने के चक्कर में कानून हाथ में लेने वाले दो युवकों को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है.
रील का क्रेज, कानून ताक पर
सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवा किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. वह कानून हाथ में लेने से भी नहीं चूक रहे हैं, हाल ही में कोरबा जिले में एक महिला ने कोतवाली थाने के सामने भोजपुरी गाने पर भी आपत्तिजनक रील बनाया था. जिसपर पुलिस ने संज्ञान लिया तो महिला ने सार्वजनिक रूप से वीडियो जारी कर माफी मांगी और रील हटा दी थी. अब एक नया मामला सामने आया है, जिसमें युवक रील में खुद को डॉन बता रहे हैं.
कार्रवाई से पहले तक खुद को बताता था डॉन
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुरानी बस्ती निवासी गौतम तंवर सोशल मीडिया पर खुद को कोरबा का डॉन और 'भाई जी' कहकर प्रचारित करता था. वह हथियारों के साथ वीडियो और रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता था, साथ ही आम लोगों से अवैध रूप से पैसे की मांग भी करता था. पुलिस ने इस आदतन बदमाश पर नकेल कसने और उसका खौफ खत्म करने के लिए बस स्टैंड क्षेत्र में उसका पैदल जुलूस निकाला.
चापड़ लहराकर फैला रहा था आतंक
शहर के फोकटपारा इलाके में रहने वाला हर्ष वैष्णव उर्फ गब्बर सार्वजनिक स्थानों पर हाथ में धारदार चापड़ लहराकर राहगीरों को डराता-धमकाता था. पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, कोतवाली थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया उसके पास से खतरनाक हथियार भी जब्त किया गया है. आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.
कानून हाथ में लेने पर पुलिस की चेतावनी
सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी धारदार कात्ता लहराकर लोगों को डरा रहा था. सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने, हथियारों का प्रदर्शन करने या शहर की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.
ऐसे तत्वों के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल दो मामलों में कार्रवाई की गई है. एक मामले में आरोपी खुद को डॉन बताकर लोगों को धमकाया था. दूसरा कात्ता लहरा रहा था.- प्रतीक चतुर्वेदी, सीएसपी कोरबा
दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. इसी तरह गिरफ्तारी वारंट भी तामील कराए जा रहे हैं. त्योहारों के मद्देनज़र लगातार कार्रवाई की जा रही है.