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10 दिनों तक फिर कोरबा से चलने वाली यात्री ट्रेनें हो सकती हैं रद्द, विकास समिति ने कलेक्टर से की मुलाकात, DRM से मीटिंग की रखी मांग

अक्सर यात्री ट्रेनों के रद्द होने से कोरबावासी परेशान, कहा- DRM बिलासपुर के साथ बैठक लेकर कलेक्टर निकालें समाधान

Korba passenger train Issue
10 दिनों तक फिर कोरबा से चलने वाली यात्री ट्रेनें हो सकती हैं रद्द (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 10:29 AM IST

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कोरबा: शहर में रेल सेवा से जुड़ी समस्या को लेकर लोग परेशान हैं. इसी बीच 10 दिनों तक फिर कई यात्री ट्रेनों के रद्द होने की खबर है. इसे लेकर कोरबा विकास समिति के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की. समिति ने रेल समस्याओं सहित प्रस्तावित यात्री ट्रेनों के रद्द होने का मुद्दे प्रमुखता से उठाया.

7 से 17 जून तक रद्द होने का प्रस्ताव

समिति ने कलेक्टर को अवगत कराया कि हाल ही में सामने आई जानकारी के अनुसार 7 से 17 जून तक कोरबा से संचालित होने वाली अधिकांश यात्री रेलगाड़ियां रद्द रह सकती हैं. पहले से ही कोरबा क्षेत्र में रेल सुविधाएं अत्यंत सीमित हैं. ऐसे में शहरवासियों को परेशानी हो रही है.

Korba passenger train Issue
विकास समिति ने कलेक्टर से की मुलाकात, DRM से मीटिंग की रखी मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छात्र, मरीज, नौकरीपेशा वर्ग परेशान

समिति ने बताया कि बड़ी संख्या में ट्रेनों के रद्द होने से आम यात्रियों के साथ सबसे ज्यादा परेशानी विद्यार्थियों, मरीजों, व्यापारियों और नौकरीपेशा लोगों को उठानी पड़ रही है. कोरबा विकास समिति ने कलेक्टर से आग्रह किया कि उनके नेतृत्व एवं उपस्थिति में बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) के साथ शीघ्र बैठक आयोजित की जाए.

कलेक्टर ने दिया आश्वासन

बैठक लेकर कोरबा की रेल समस्याओं, लगातार हो रही ट्रेन कटौती और यात्रियों की परेशानियों पर प्रभावी समाधान निकालने की मांग की गई. कलेक्टर ने समिति की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया है कि कोरबा रेल सुविधाओं के हित में प्रयास करेंगे. वहीं कोरबा विकास समिति ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से कोरबा की रेल सुविधाओं में सुधार होगा. प्रस्तावित रद्दीकरण से आम जनता को राहत दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

सबसे ज्यादा राजस्व, लेकिन यात्री सुविधाओं का बुरा हाल

कोयला लदान से रेलवे को कोरबा जिले से लगभग 7000 करोड रुपए का सालाना राजस्व प्राप्त होता है. इसके बाद भी कोरबा जिले की रेल यात्री सुविधा बेहद फिसड्डी बनी हुई है. एसईसीआर जोन बिलासपुर में कहीं भी किसी भी तरह का कार्य प्रस्तावित हो तो सबसे पहले कोरबा की ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है. लंबे समय से यह परंपरा बनी हुई है कि माल लदान के लिए यात्री ट्रेनों को प्रभावित किया जाता है. जिसका खामियाजा अक्सर जरूरतमंद यात्री चुकाते हैं.

मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल में समिति के सदस्य कमलेश यादव, मुरलीधर मखीजा, श्रीकांत बुधिया, हरीश परसाई, हितानंद अग्रवाल, योगेश जैन, नरेंद्र अग्रवाल,मनोज अग्रवाल, अंकित सावलानी, अखिल अग्रवाल सहित अन्य उपस्थित रहे.

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