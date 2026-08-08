ETV Bharat / state

ऐसे में कैसे पैदा होंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस पर प्रतियोगिता बनी औपचारिकता, कोरबा में फिसलकर गिरते दिखे बच्चे

ऐसे में कैसे पैदा होंगे उत्कृष्ट खिलाड़ी, कोरबा में फिसलकर गिरते दिखे बच्चे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

इस दिन को मनाने के पीछे का मुख्य कारण भारतीय एथलेटिक्स इतिहास का एक स्वर्णिम पल है. जब स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था. ​यह भारत के लिए ओलंपिक के इतिहास में एथलेटिक्स में पहला और एकमात्र स्वर्ण पदक है. देश मे इस प्रतियोगिता का यह एकमात्र स्वर्ण पदक क्यों है, नए खिलाड़ी पैदा क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका उदाहरण कोरबा में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता की तैयारी और उसके आयोजन को देखकर समझ जा सकता है.

ऐसी व्यवस्था के बीच सवाल यह भी है कि ऐसे में उत्कृष्ट खिलाड़ी कैसे निकलेंगे. खिलाड़ियों को संवारने, उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए बुनियादी सुविधाएं तक नदारत हैं. पढ़िए ये रिपोर्ट.

कोरबा: हर साल 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है. खिलाड़ियों को जागरूक करने के लिए एक दिन की प्रतियोगिता आयोजित करने छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ ने कोरबा जिले के संघ को भी आदेशित किया था. लेकिन टीपी नगर स्थित इंदिरा स्टेडियम में बिना तैयारी, बिना रनवे और बिना संसाधन भाला फेंक प्रतियोगिता आयोजित करा दी गई. इस तरह पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय भाला फेंक प्रतियोगिता की औपचारिकता पूरी की गई.

फिसलन भरी घांस पर बच्चों को बटोरकर कराई गई प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

घोषणा तो की लेकिन संसाधन नहीं दिया

देश के युवाओं को इस खेल के प्रति आकर्षित करने और भाला फेंक को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 'भारतीय एथलेटिक्स महासंघ' (AFI) ने साल 2021 में हर साल 7 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी. राष्ट्रीय संघ घोषणा तो कर देते हैं, लेकिन जिला स्तर पर बुनियादी सुविधाओं का विकास नहीं करते. जिला स्तर पर ना तो कोई सुविधा है, ना तो किसी तरह की तैयारी है. संसाधन विहीन मैदान में रनवे तक मौजूद नहीं है. अच्छे कोच और जानकारी तो दूर की बात है.

इंदिरा स्टेडियम में बिना रनवे, फिसलन भरी घांस पर प्रतियोगिता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोई फिसलते तो कोई खड़े-खड़े फेंक रहा था भाला

कोरबा में भी अव्यवस्था का आलम इस तरह देखने को मिला. कोई बच्चे दौड़ लगाकर भाला फेंकने के दौरान फिसलते दिखे तो कोई सिर्फ खड़े-खड़े ही भाला फेंक रहाथा. मैदान पर दौड़ लगाकर ताकत से भाला फेंकने पर खिलाड़ियों को चोट लग सकती है. इसके बाद भी केवल आदेश का पालन करने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन हो जाता है और इस तरह औपचारिकता पूरी कर ली जाती है.

इस तरह होनी चाहिए तैयारी

​भाला फेंक खेल केवल ताकत का खेल नहीं है. यह गति, लचीलेपन और सही शारीरिक संतुलन का तालमेल है. इसके लिए एक एथलीट को मैदान से लेकर फिटनेस तक की तैयारी करते हैं. नियमों के अनुसार रन-वे की लंबाई कम से कम 30 मीटर से 36.50 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर होनी चाहिए.

इसकी सतह सिंथेटिक या अच्छी तरह से समतल टर्फ की होनी चाहिए ताकि दौड़ते वक्त फिसलन न हो. रन-वे के अंत में एक घुमावदार आर्क होता है. जिसके पार पैर रखना फाउल माना जाता है, इसकी मार्किंग भी स्पष्ट होनी चाहिए.

राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस पर प्रतियोगिता बनी औपचारिकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंजरी का हो सकता है खतरा

​भाला गिरने के लिए एक तय सेक्टर होता है. इसके लिए भी स्पष्ट डाइमेंशन और नियम हैं. अच्छा मैदान बेहतर तैयारी और तकनीक गलत होने पर. खिलाड़ियों को चोट लग सकती है, वह गंभीर तौर पर इंजर्ड हो सकते हैं. कंधे और कोहनी की चोट इस खेल में आम है. इसलिए मैदान पर उतरने से पहले कम से कम 20-30 मिनट का कड़ा वार्म-अप अनिवार्य है.

राज्य संघ के आदेश पर प्रतियोगिता आयोजित करवाई

जिला एथलेटिक संघ के सचिव सुरेश क्रिस्टोफर ने बताया कि राज्य एथलेटिक संघ के आदेश पर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. आज ही के दिन स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था. इसलिए आज के दिन भाला फेंक दिवस मनाया जाता है.

हमें राज्य एथलेटिक संघ से आदेश मिला था. जिसके बाद हमने इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है. देशभर में आज के दिन इस तरह की प्रतियोगिताएं हो रही हैं. प्रतियोगिता में लगभग 60 से 70 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है. इंदिरा स्टेडियम के मैदान पर प्रतियोगिता आयोजित हुई है.- सुरेश क्रिस्टोफर, सचिव, जिला एथलेटिक्स संघ

वहीं नगर निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि सभी तरह के खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.