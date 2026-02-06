ETV Bharat / state

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा कोरबा का नाम, स्वच्छता महासंकल्प 2026 में कायम किया रिकॉर्ड

कोरबा ने स्वच्छता महाशपथ और संकल्प लेने के मामले में नया रिकॉर्ड कायम किया है.कोरबा का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा.

GOLDEN BOOK OF WORLD RECORDS
स्वच्छता महासंकल्प 2026 में कायम किया रिकॉर्ड (Etv Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 10:19 PM IST

5 Min Read
कोरबा : कोरबा का नाम अब गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा. शुक्रवार को कोरबा ने स्वच्छता महाशपथ और संकल्प लेने के मामले में नया रिकॉर्ड कायम किया है. "स्वच्छता महासंकल्प 2026" को एक अभियान बनाया गया. कार्यक्रम के बाद निगम की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक एमपी नगर के उद्यान में 280 मीटर लंबे बैनर पर 20 मिनट में ही 15 हजार 500 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जबकि एक घंटे के भीतर 17000 लोगों ने हस्ताक्षर कर स्वच्छता का संकल्प लेकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया.

1 घंटे में 17 हजार हस्ताक्षर

1 घंटे के भीतर स्वच्छता संकल्प लेने का रिकॉर्ड अब तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के नाम पर दर्ज है. जिसे तोड़कर ‘गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड’ में नाम दर्ज कराने करने के लिए 17 हजार से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए. पिथौरागढ़ ने यह रिकॉर्ड 7500 लोगों से हस्ताक्षर करवाकर के अपने नाम किया था. अब जल्द ही यह रिकॉर्ड कोरबा के नाम पर दर्ज हो जाएगा.

कोरबा नगर निगम को सफलता (ETV BHARAT)
सुबह 10 बजे से 11 के बीच किया गए हस्ताक्षर


1 दिन में स्वच्छता की शपथ और हस्ताक्षर लेने का रिकॉर्ड काफी अधिक लोगों के नाम पर दर्ज है. एक दिन में लाखों की संख्या ने हस्ताक्षर किया है. लेकिन 1 घंटे के भीतर स्वच्छता के लिए शपथ और हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड अब तक सिर्फ पिथौरागढ़ के नाम था.जहां 7500 लोगों ने साइन किए थे. नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि एक उत्साही युवा हमारे पास आए थे. जिन्होंने नागरिकों की सहभागिता वाले रिकॉर्ड तोड़ने की बात हमसे साझा की थी. इसे हमें अभियान बनाया, रिकॉर्ड खंगाला तब पता चला कि पिथौरागढ़ के पर यह रिकॉर्ड दर्ज है.

People of Korba took oath of cleanliness
कोरबा के लोगों ने ली स्वच्छता की शपथ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस रिकॉर्ड को तोड़ना हमें सरल लगा, लेकिन इसकी तैयारी काफी कठिन थी. हमने सभी संगठनों को जोड़ा, सभी सरकारी विभागों को जोड़ा, स्कूल कॉलेज के बच्चे, सभी क्लब को एक मंच पर लाए. जनप्रतिनिधियों ने राजनीति से ऊपर उठकर इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई और 1 घंटे के भीतर मुझे ऐसा लग रहा है कि 10000 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर स्वच्छता की शपथ ली है. हमारा कोरबा पूरे देश में स्वच्छता के मामले में 8वे स्थान पर है. इस अभियान से लोगों में और जागरुकता आएगी- आशुतोष पाण्डेय, नगर निगम आयुक्त

प्रधानमंत्री ने बनाया है स्वच्छता को महाअभियान

छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री और कोरबा के स्थानीय विधायक लखनलाल देवांगन भी हस्ताक्षर कर महाशपथ लेने पहुंचे थे. जिन्होंने इस मौके पर कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं. उन्होंने स्वच्छता को एक महाअभियान बना दिया है. लोगों में जनजागरुकता आई है और लगातार इस दिशा में बेहतर काम हो रहे हैं .

thousands of people signed
17 हजार लोगों ने किए हस्ताक्षर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा नगर पालिका निगम स्वच्छता के मामले में 8वें स्थान पर हैं. आज जो रिकॉर्ड बनाया गया है इससे लोगों में और भी जागरुकता आएगी. अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, गंदगी नहीं फैलाना है. लगातार इस दिशा में कई सारे काम किए जा रहे हैं. आज हमने इतिहास रचते हुए एक नया रिकॉर्ड कोरबा में कायम किया है - लखनलाल देवांगन,कैबिनेट मंत्री

कोरबा बनेगा नंबर वन

नगर निगम की महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि स्वच्छता के मामले में कोरबा अभी देश में काफी आगे है. इस अभियान से लोगों में और भी जागरूकता आएगी. गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोरबा का नाम दर्ज हो जाएगा.

Crowd gathered to sign
हस्ताक्षर करने उमड़ा जनसमूह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आज 10000 से भी अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर स्वच्छता की महाशपथ ले ली है. इस तरह के आयोजन से लोगों में जागरूकता आई है. वह दिन दूर नहीं है, जब स्वच्छता के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने के लिए कोरबा का नगर पालिक निगम देश भर में नंबर वन होगा- संजू राजपूत, महापौर

रिकॉर्ड तोड़ पाना आसान नहीं

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के एशिया हेड डॉ.मनीष विश्वनोई ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा करते हुए कहा कि कोरबा में आज बनाया गया रिकॉर्ड वर्ल्ड का ’’रेयर टू रेयरेस्ट रिकार्ड’’ है. कोरबा का यह आयोजन ऐतिहासिक है. यह पहला मौका है कि कोई भी रिकॉर्ड डबल मार्जिन से क्रेक किया गया हो. उन्होंने कहा कि स्वच्छता शपथ के एक ही बैनर पर 01 घंटे की समय सीमा में 7594 हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर का था, जिसे ध्वस्त करते हुए कोरबा ने केवल 20 मिनट में 15500 हस्ताक्षर कर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है. जिसे तोड़ पाना आसान नहीं होगा.

School students also take part
स्कूल छात्र छात्रों ने भी अभियान में लिया हिस्सा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
संपादक की पसंद

