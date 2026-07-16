कोरबा नगर पालिक निगम के 16 महीनों का महापौर ने पेश किया रिपोर्ट, 165 करोड़ की सीवरेज योजना, 40 ई-बस सबसे बड़ी उपलब्धि

कोरबा नगर पालिक निगम के 16 महीनों का महापौर ने पेश किया रिपोर्ट, 165 करोड़ की सीवरेज योजना, 40 ई-बस सबसे बड़ी उपलब्धि
महापौर ने कहा कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना रही.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 10:35 AM IST
कोरबा: शहर के पंचवटी में बुधवार को महापौर संजू देवी राजपूत ने पत्रकारों को संबोधित किया. उन्होंने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय सहित स्थानी जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के नेतृत्व में नगर पालिक निगम कोरबा में चहुंमुखी विकास कार्य हो रहे हैं. शहर सरकार के 16 माह के सफल कार्यकाल के दौरान शहर की मूलभूत सुविधाओं सड़क, नाली, पानी और बिजली के क्षेत्रों में व्यापक प्रगति हुई है.
मेयर ने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी 67 वार्डों मे विभिन्न सुविधाओं के विकास पर लगातार काम किया गया. इस दौरान 537 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए गए. 434 नए विकास कार्यों को स्वीकृति मिली, जिनमें 76 पूरे हो चुके हैं, 149 निर्माणाधीन हैं और 209 कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएंगे
स्वच्छता बनी शहर की पहचान
महापौर ने कहा कि कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि शहर को स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहचान दिलाना रही. डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को मजबूत किया गया, बड़े होटल और शादीघरों के कचरा प्रबंधन के लिए सख्ती बरती गई. सफाई व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए गए. 16 एसएलआरएम केंद्रों का 8 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन किया जा रहा है. वर्तमान में 10 किलोमीटर सड़कों की सफाई रोड स्वीपिंग मशीन से हो रही है. 12 किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कोरबा ने देश के स्वच्छ शहरों में आठवां स्थान हासिल किया. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों का सौंदर्यीकरण, रंग-रोगन और प्रतीक चिन्हों की स्थापना भी कराई गई.
इन रचनात्मक कार्यों से जनता को जोड़ा
महापौर ने बताया कि "महापौर की पाती" और "कनेक्ट टू कमिश्नर" जैसी पहल से नागरिकों की शिकायतों का 24 घंटे के भीतर निराकरण किया जा रहा है. इसके साथ ही जिला खनिज न्यास मद से हॉकी स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम, बॉक्स क्रिकेट मैदान और सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के निर्माण की योजना है. शहर के गीले कचरे से बायोगैस बनाने की परियोजना, "मिशन वरुण" के माध्यम से जलकर वसूली, राइफल शूटिंग रेंज एवं अकादमी की स्थापना, मुख्य मार्गों पर ग्रीन कॉरिडोर का विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में लक्ष्य से अधिक 4027 आवासों की स्वीकृति तथा 80 ई-रिक्शा उपलब्ध कराकर स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने जैसे कार्य भी किए गए हैं. स्वच्छता शपथ अभियान के तहत 20 मिनट में 15,500 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर लेकर कोरबा ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान दर्ज कराया.
ये रहे सबसे बड़े विकास के काम
- कोसाबाड़ी से घंटाघर और घंटाघर से CSEB चौक होते हुए सुनालिया पावर हाउस रोड तक ₹22 करोड़ की लागत से डामरीकरण का टेंडर हो चुका है, जिसका कार्य बरसात के ठीक बाद शुरू होगा.
- कोरबा ने देश की स्वच्छता रैंकिंग में 8वां स्थान हासिल कर एक बड़ा गौरव अर्जित किया है.
- शहर के पुराने कचरा डंपिंग पॉइंट्स को समाप्त कर वहां सुंदर 'स्मॉल गार्डन्स' विकसित किए गए हैं.
- डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण के लिए बेड़े में 80 इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा और 2 अत्याधुनिक मोबाइल टॉयलेट शामिल किए गए हैं. साथ ही 55,000 मकानों में डस्टबिन वितरण प्रस्तावित है.
- गीले कचरे से बायो-गैस बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल और गेल इंडिया (GAIL India) के बीच MoU संपन्न हो चुका है.
- शहर के 11 बड़े नालों के गंदे पानी को हसदेव नदी में मिलने से रोकने के लिए ₹165 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण प्रगति पर है. इसे अगस्त 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है.
- एसटीपी से उपचारित जल को एनटीपीसी (NTPC) को ₹7.50 प्रति किलोलीटर की दर से बेचा जाएगा, जिससे निगम को स्थाई आय होगी.
- जिला खनिज न्यास (DMFT) मद से ₹32 करोड़ की लागत से 20 MLD क्षमता के नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे करीब 58,000 की आबादी को पर्याप्त पेयजल मिलेगा.
- NCAP मद से घंटाघर (स्मृति उद्यान के पास) और सुनालिया चौक के आगे मल्टीलेवल पार्किंग में अत्याधुनिक ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जहां वाहन मात्र 30 मिनट में फुल चार्ज हो सकेंगे.
- कोरबा में पहली बार कोरबा राइफल शूटिंग एकेडमी की स्थापना कर 10 मीटर इनडोर तथा 25 व 50 मीटर आउटडोर शूटिंग रेंज उपलब्ध कराई गई है.