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कोरबा में स्वच्छता अभियान पर सवाल, कचरा कलेक्शन में नियमों की अनदेखी, बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर में स्वच्छता दीदियां

कोरबा में स्वच्छता अभियान पर सवाल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

​कोरबा : कोरबा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था में लगे ठेकेदार सुरक्षा और परिवहन नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारियों से काम करा रहे हैं. मंगलवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां बिना पंजीयन नंबर वाले एक ट्रैक्टर में कचरा भरा हुआ था.उसी असुरक्षित कचरे के ढेर के ऊपर डोर-टू-डोर कलेक्शन का काम करने वाली स्वच्छता दीदियों को बैठाकर ले जाया जा रहा था. ​

नगर निगम में सुरक्षा के कड़े प्रावधान