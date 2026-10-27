कोरबा में स्वच्छता अभियान पर सवाल, कचरा कलेक्शन में नियमों की अनदेखी, बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर में स्वच्छता दीदियां
कोरबा में स्वच्छता अभियान में लगा ट्रैक्टर नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है.बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर में कचरा उठाया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 6:25 PM IST
कोरबा : कोरबा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था में लगे ठेकेदार सुरक्षा और परिवहन नियमों को ताक पर रखकर कर्मचारियों से काम करा रहे हैं. मंगलवार को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां बिना पंजीयन नंबर वाले एक ट्रैक्टर में कचरा भरा हुआ था.उसी असुरक्षित कचरे के ढेर के ऊपर डोर-टू-डोर कलेक्शन का काम करने वाली स्वच्छता दीदियों को बैठाकर ले जाया जा रहा था.
नगर निगम में सुरक्षा के कड़े प्रावधान
कोरबा नगर निगम के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और परिवहन नियमों के अनुसार कचरा संग्रहण वाहनों में चालकों और श्रमिकों की सुरक्षा के कड़े प्रावधान हैं. किसी भी मालवाहक या कचरा ढोने वाले वाहन में ऊपर सवारी बैठाना न केवल यातायात नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है, बल्कि यह स्वच्छता दीदियों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ भी है.
बिना नंबर का वाहन
सड़कों पर बिना पंजीयन नंबर प्लेट के ट्रैक्टर-ट्रॉली का संचालन मोटर यान अधिनियम के नियमों के विरुद्ध है. मालवाहक गाड़ियों या कचरा ट्रॉलियों में किसी भी प्रकार की मानव सवारी बैठाने पर सख्त प्रतिबंध है, फिर भी स्वच्छता कर्मियों को कचरे के ऊपर बैठने पर मजबूर किया जा रहा है. खुले कचरे के ठीक ऊपर बैठकर यात्रा करने से संक्रमण और गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है.
आयुक्त में कहा लेंगे संज्ञान
मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सामने आया है. जिसमें यह प्रतीत हो रहा है, कि ट्रैक्टर में कचरा खुले में रखा गया है. वह ट्रैक्टर बुधवारी एरिया से आवागमन कर रहा है और उसके ऊपर स्वच्छता दीदी के ड्रेस में दो महीलाएं भी बैठी हैं. तत्काल इसकी जांच कराई जाएगी और यह ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट के है, यह किसका ट्रैक्टर है. यह भी पता लगाया जाएगा.
यदि निगम का ट्रैक्टर होता, तो उसपर निगम का बोर्ड लगा होता. यह किसी ठेकेदार का है, तो इसका पता लगाकर कार्रवाई की जाएगी. उन दो महिलाओं की भी पहचान की जाएगी. वह स्वच्छता दीदियां हैं, या फिर कोई और है. इस तरह के कार्य भविष्य में भी ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा. कोई लापरवाही स्वीकार नहीं करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे- आशुतोष पांडेय, नगर निगम आयुक्त
जिम्मेदार को अंधेरे में रख ठेकेदार बेखौफ
आपको बता दें कि ठेकेदार अपने मुनाफे और लापरवाही के चक्कर में कर्मियों की सुरक्षा से समझौता कर रहे हैं. इस प्रकार की गंभीर अनदेखी से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. शहर को स्वच्छ बनाने का जिम्मा संभालने वाली स्वच्छता दीदियों की सुरक्षा को लेकर निगम प्रशासन और संबंधित ठेकेदार की इस असंवेदनशीलता पर अब सवाल उठने लगे हैं.
जल्द लागू होगी एकीकरण प्रणाली
सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने और इस तरीके की परिस्थितियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से नगर पालिका निगम एकीकृत सफाई व्यवस्था पर काम कर रहा है. फिलहाल अलग-अलग वार्ड में अलग-अलग ठेकेदार काम करते हैं, कई वार्ड सार्वजनिक उपक्रमों के अधीन हैं. इसमें कई दफा लापरवाही की शिकायत सामने आती हैं. ठेकेदार काम में कोताही बरतते हैं, तो सुरक्षा के मापदंडों को भी ताक पर रखा जाता है. जल्द ही नगर पालिक निगम कोरबा में इंदौर और चंडीगढ़ जैसे शहरों के तर्ज पर एकीकृत सफाई प्रणाली लागू होगी. जिसका कुल बजट 50 करोड़ रुपए है. इसमें ज्यादातर सफाई मशीनों से की जाएगी. जिससे इस तरह की परिस्थितियों पर भी पूर्णविराम लग जाएगा.
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