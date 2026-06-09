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कोरबा नगर निगम में खींचतान, विकास कार्यों और लोकार्पण की सूचना नहीं देने की बात पर सभापति सहित पार्षद बैठे जमीन पर

हालांकि निगम के अफसरों का यह भी कहना है कि जिस भी कार्यक्रम के लोकार्पण और कार्यक्रम का गया है.उसमें स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन को आमंत्रित किया गया था. सोशल मीडिया के युग में ई कार्ड के जरिए सबको सूचना भी दी जाती है.

इसका विरोध दर्ज करने के लिए नगर पालिक निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर सोमवार शाम को नगर निगम कार्यालय के अपने दफ्तर में जमीन पर बैठ गए. उन्होंने जमीन पर बैठकर ही अपने रुटीन के काम निपटाए. पार्षदों का भी आरोप है कि अधिकारियों द्वारा लगातार जनप्रतिनिधियों के गरिमा की अवहेलना जा रही है. जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेंगे. हद तो तब हो जाती है, जब अपने वार्ड के विकास कार्य तक की जानकारी नहीं दी जाती. इस पर संज्ञान लेते हुए आयुक्त ने निगम सचिव को नोटिस जारी किया है.

कोरबा : नगर निगम कोरबा में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच ठन गई है. सभापति सहित पार्षदों का आरोप है कि अधिकारियों द्वारा उन्हें अलग-अलग वार्डों में होने वाले विकास कार्यों की जानकारी नहीं दी जाती. यहां तक की जिस दिन वार्ड में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम होता है, वहां भी उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता.

जनप्रतिनिधियों की अवहेलना से आयुक्त को अवगत कराया, महापौर तक को नहीं दी गई सूचना

नगर पालिक निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने बताया कि कुछ दिन पहले ऐसा घटनाक्रम हुआ था, जिसमें बहुत सारे वार्डों में कोई भी शासकीय कार्यक्रम हो रहे हैं. जिनमे लोकार्पण भूमिपूजन और विकास कार्य शामिल हैं. उसकी जानकारी पार्षदों तक नहीं पहुंची. इस समस्या के बारे में जो बातें आई थी. उनके विषय में मैने कमिश्नर को अवगत कराया था. अलग-अलग स्थान पर लोकार्पण कार्यक्रम हुए हैं. लेकिन इसकी जानकारी भी पार्षदों को नहीं दी गई है, महापौर तक को इसकी जानकारी नहीं दी गई. यह बेहद आपत्तिजनक बातें हैं.

सभापति सहित पार्षद जमीन पर बैठे (ETV Bharat Chhattisgarh)

हमने आयुक्त को अवगत कराया कि इस प्रकार की बातें नहीं चलेंगी. जो भी इन बातों के लिए जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहि. जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. नगर पालिक निगम के सदन का मैं अध्यक्ष हूं और अध्यक्ष होने के नाते यदि सदन के सदस्यों का पार्षदों का इस ढंग से अपमान किया जाएगा. तो फिर हमारा अध्यक्ष के रूप में इस कुर्सी में बैठकर काम करने का कोई औचित्य नहीं है- नूतन सिंह ठाकुर,सभापति, नगर पालिक निगम

व्यवस्था नहीं बदली तो लोकार्पण वाले स्थल पर खड़े होकर जताएंगे विरोध

पार्षद अब्दुल रहमान का कहना है कि जिले के महापौर को किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं गया है. अध्यक्ष और पार्षदों को भी आमंत्रित नहीं किया जाता.

ना ही पार्षदों को विकास कार्य की कोई जानकारी दी जाती है. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए.

हम जमीन पर बैठकर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं. सम्मान के साथ में खिलवाड़ किया जाता है, तो निश्चित तौर पर भविष्य में हम जिस जगह पर शिलान्यास होगा. वहां खड़े होकर विरोध करेंगे-अब्दुल रहमान, पार्षद

निगम सचिव को जारी किया गया है नोटिस

नगर पालिक निगम के आयुक्त आशुतोष पांडेय ने बताया कि नगर निगम एक स्वायत्त संस्था जरूर है, लेकिन यह राज्य सरकार के अधीन है. नगर निगम के जहां प्रमुख महापौर हैं, वहां प्रशासनिक प्रमुख के रूप में सीईओ के तौर पर आयुक्त कार्य करते हैं. सभापति की भूमिका सामान्य सभा की अध्यक्षता करने की है.

कोरबा नगर निगम (ETV Bharat Chhattisgarh)

अभी के डिजिटल मीडिया की युग में ई कार्ड के माध्यम से या फोन पर सूचना के माध्यम से भी सूचना दिया जाता रहा है. इसकी प्रक्रिया के बारे में निगम सचिव को नोटिस देकर पूछा गया है कि क्या उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बुलाया अथवा नहीं-आशुतोष पांडेय, आयुक्त, नगर पालिक निगम

अभी जिस स्थान पर शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था, उसमें कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इसमें निगम सचिव की भूमिका है कि वह सभी पार्षदों और महापौर को आमंत्रित करें.

आयुक्त ने कहा कि नोटिस जारी करने के क्रम में जहां तक मंत्री का प्रोटोकॉल है, उनके प्रोटोकॉल के अधीन हम नगर निगम का पूरा परिवार शामिल है. मंत्री के आतिथ्य में होने वाले कार्यों में पूरे परिवार की तरह मिलकर निगम को कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिए. आगे आना चाहिए, जहां तक सभापति के व्यवस्था प्रश्न है. उनके विरोध के बाद उनके गरिमा को देखते हुए, निगम सचिव को नोटिस जारी किया गया है. जैसा जवाब आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई होगी.