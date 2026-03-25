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कोरबा निगम में 915 करोड़ का बजट पेश, बीजेपी ने कहा- हर वर्ग का ध्यान, विपक्ष ने निजीकरण का उठाया मुद्दा, जानिए घोषणाएं

पुल चोरी का मुद्दा भी उठा. इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस हुई. पार्षद ध्यानाकर्षण काल का महत्व नहीं समझ पाए.

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कोरबा निगम में 915 करोड का बजट पेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 8:01 PM IST

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Updated : March 25, 2026 at 8:37 PM IST

6 Min Read
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कोरबा. नगर पालिक निगम कोरबा में व्यवस्थित विकास के लिए शहर की सरकार ने 915 करोड़ रुपए का भारी-भरकम बजट पेश किया है. हालांकि इसके बाद भी पिछले वर्ष की तुलना में बजट में 5 करोड़ रुपए की कमी आई है. पिछले वर्ष 920 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था. महापौर संजू देवी राजपूत ने बजट पेश करते हुए कहा कि गरीब से लेकर अमीर और झोपड़पट्टी से लेकर मोहल्लों तक के लिए यह बजट लाया गया है. ट्रैफिक को व्यवस्थित करने के लिए सोनालिया पुल निर्माण से लेकर निगम ने 11 बड़े नालों को डायवर्ट कर जल उपचार संयंत्र लगाने की योजना बनाई है. बायोगैस संयंत्र स्थापित करने से लेकर हर क्षेत्र पर फोकस किया गया है.

नगर पालिक निगम कोरबा में बजट पेश, जानिए पक्ष-विपक्ष के दावे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मेयर ने कहा- बजट जनहितैषी

महापौर ने अपने 38 मिनट के बजट अभिभाषण में 2 वर्षों के सफल कार्यकाल और सहयोग के लिए सीएम विष्णु देव साय और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन का धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि शहर के विकास में यह बजट मील का पत्थर साबित होगा. महापौर ने सदन को जानकारी दी कि पिछले 2 वर्षों में लगभग 860 करोड़ रुपए की स्वीकृति विभिन्न परियोजनाओं को मिल चुकी है. ये विकास कार्य वर्तमान में संचालित हैं.

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कोरबा में बजट पेश, जानिए प्रमुख घोषणाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पक्ष के दावे, विपक्ष ने बताया कॉपी-पेस्ट

67 वार्डों में 600 से अधिक विकास कार्य शामिल हैं. ट्रिपल इंजन की सरकार देश, प्रदेश और नगर निगम में कार्य कर रही है. इसलिए निगम के सभी 67 वार्डों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं. जय श्री राम के उद्घोष के साथ महापौर ने अपना बजट भाषण समाप्त किया. हालांकि विपक्ष ने इन दावों को खोखला बताते हुए कहा कि यह बजट कॉपी-पेस्ट है और धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा है.

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महापौर संजू देवी राजपूत ने बजट पेश किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बजट की प्रमुख घोषणाएं

  • बरबसपुर में बायोगैस संयंत्र की स्थापना
  • जोगियाडेरा बस्ती का “कौशल्या धाम” के रूप में नामकरण और तीर्थ स्थल के रूप में विकास
  • 11 बड़े नालों के प्रदूषित जल के लिए 33 MLD क्षमता का टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट
  • उपेक्षित स्थलों को “क्रिएटिव कॉर्नर” के रूप में विकसित करना
  • महापौर की “पाती योजना” की शुरुआत (लेटर बॉक्स के माध्यम से समस्या समाधान)
  • गर्मी में चौक-चौराहों पर छाया के लिए शेड निर्माण
  • सभी 7 जोनों में वातानुकूलित महिला प्रसाधन केंद्र
  • आईटीआई से बालको मार्ग पर “जनजातीय गौरव पथ” का निर्माण
  • इनडोर और आउटडोर स्टेडियम के लिए प्रस्ताव
  • स्लम क्षेत्रों में मच्छर नियंत्रण हेतु ई-रिक्शा माउंटेड फॉगिंग मशीन

पुल चोरी का मुद्दा भी उठा

ढोढ़ीपारा में नहर के ऊपर बने लोहे के पुल की चोरी का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा. सामान्य सभा में भाजपा पार्षद चंद्रलोक सिंह ने मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि कार्रवाई के दौरान कुछ कांग्रेसी विरोध कर रहे थे. भाजपा पार्षद लक्ष्मण श्रीवास ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की. इस पर कांग्रेस पार्षद रवि चंदेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वे किसी को बचाने नहीं गए थे, बल्कि परिवार को परेशान होने से बचाने गए थे. महापौर ने स्पष्ट किया कि केवल दोषियों पर ही कार्रवाई हो रही है और आगे भी जारी रहेगी.

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कोरबा निगम में 915 करोड का बजट पेश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ध्यानाकर्षण काल में हंगामा

इस बैठक में पहली बार ध्यानाकर्षण काल लाया गया, जिसका उद्देश्य पार्षदों द्वारा समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना था. हालांकि इस दौरान पक्ष और विपक्ष के पार्षदों के बीच तीखी बहस हुई और अधिकारियों पर आरोप लगाए गए. एक अधिकारी पर तो कार्यवाही की बात भी कही और बताया गया कि वह किसी का फोन रिसीव नहीं करते. दरअसल, नगर पालिक निगम कोरबा में कुल 67 वार्ड हैं. इसमें 45 बीजेपी के हैं, जबकि 11 पार्षद कांग्रेस और 11 ही निर्दलीय हैं.

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सभी का सहयोग रहा चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष- सभापति नूतन सिंह ठाकुर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

12 में से एक प्रस्ताव होल्ड

सभापति नूतन सिंह ठाकुर ने बताया कि नगर पालिका निगम का बजट आज पेश किया गया है. बुधवार को 12 प्रस्ताव रखे गए थे इसमें से केवल एक प्रस्ताव को होल्ड रखा गया है बाकी सभी को पारित कर दिया गया है.

सभी का सहयोग रहा चाहे वह पक्ष हो या विपक्ष, अगली बार से ध्यानआकर्षण का उपयोग और अच्छी तरीके से किया जाएगा और शहर की जो समस्याएं हैं उस पर अच्छे निर्णय पर पहुंचेंगे.- सभापति नूतन सिंह ठाकुर

निजीकरण पर फोकस- नेता प्रतिपक्ष

नगर पालिक निगम के नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू ने कहा कि घोषणावीर महापौर का यह सिर्फ और सिर्फ घोषणा है. पिछली बार इसी सदन में महापौर के द्वारा की गई घोषणाएं आज तक अधूरी हैं. यह भी घोषणा की गई थी कि किसी परिवार में यदि मृत्यु होती है तो उसे अंतिम संस्कार के लिए नि:शुल्क लकड़ियां प्रदान की जाएगी. छात्र-छात्राओं के लिए नि:शुल्क बस सुविधा मिलेगी. पिछली बार 920 करोड़ रुपए का बजट था. इस बार 915 करोड़ कुछ रुपए का बजट है.

इसमें नया क्या है, दो-तीन नई बातें हैं. रामलीला, सूर्य घर बिजली योजना बाकी इस बजट में गरीबों के लिए कुछ नहीं है. विकास के दावे किए गए हैं. लेकिन वास्तव में वार्ड में धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है. किसी भी पार्षद से इसकी पुष्टि की जा सकती, यह पैसे कमाने की संस्था नहीं है.- नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू

सबका ध्यान रखा गया- मेयर

महापौर संजू देवी राजपूत ने कहा कि आज का जो बजट है. हमारे कोरबा शहर को ध्यान में रखते हुए आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है. इसके कुल लागत 900 करोड रुपए है. जो बुधवारी बाजार है, वहां पहले सदस्यों की संख्या कम थी. गुजारा हो जाता था. लेकिन दिनों दिन संख्या बढ़ रही है. इस प्रस्ताव को फिलहाल विचार के लिए रखा गया है.

पूरे क्षेत्र को देखते हुए कार्य हो रहे हैं. कई कार्य हैं जो स्वीकृति के लिए लंबित हैं. अभी बरबसपुर में बायोगैस संयंत्र शुरू होगा. कोरबा शहर के 11 नाल को जोड़ने का काम हो रहा है. एनटीपीसी को इसका पानी बेचा जाएगा. शहर को देखते हुए ही प्लान बनाया जा रहा है.- महापौर संजू देवी राजपूत

मेयर ने आगे कहा कि सुनालिया पुल पर जो भीड़ लगती है. उसे भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए यहां एक फूल का निर्माण किया जाएगा. इसका प्रावधान में बजट में किया गया है.

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Last Updated : March 25, 2026 at 8:37 PM IST

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