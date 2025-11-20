ETV Bharat / state

कोरबा के चेक डैम के तटबंध में आई दरार, पावर जनरेशन कंपनी के मिनी हाइडल प्लांट में घुसा पानी

प्लांट की मशीन पानी में डूबने से बाल-बाल बची. ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )