कोरबा के चेक डैम के तटबंध में आई दरार, पावर जनरेशन कंपनी के मिनी हाइडल प्लांट में घुसा पानी
प्लांट की मशीन पानी में डूबने से बाल-बाल बची. कंपनी को बड़ा नुकसान नहीं हुआ.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 20, 2025 at 8:56 PM IST
कोरबा: जिले में मिनी चेक डेम के तटबंध में गुरुवार को दरार आ गई. ये चेकडेम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी के दर्री स्थित एचटीपीएस संयंत्र के पीछे स्थित है. दरार आने से पानी का बहाव 1.7 मेगावाट के मिनी हाइडल प्लांट की ओर मुड़ गया. भारी बहाव के साथ पानी प्लांट में घुस गया, जिससे संयंत्र में कामकाज प्रभावित हो गया. दो-तीन घंटे की मशक्कत के बाद पानी को बाहर निकाला जा सका.
क्या है मामला: पावर जेनरेशन कंपनी का एचटीपीएस दर्री में 840 और 500 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट संचालित है. इस पावर प्लांट में बिजली उत्पादन के बाद जो बाहर निकलता है उसे रॉ वॉटर को चेक डैम में एकत्र किया जाता है. दरअसल यह पानी काफी गर्म होता है. चेक डैम से इस पानी को कैनाल के माध्यम से नदी में बहाया जाता है. इसी पानी को मिनी हाइडल प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए रीयूज भी किया जाता है.
एक पेड़ के कारण आई दीवार: जिस स्थान पर रॉ वॉटर एकत्र होता है. उसकी गोलाई वाले स्थान पर बरगद पेड़ मौजूद है. पेड़ की जड़ बढ़ते हुए तटबंध तक पहुंच गई है जिससे दीवार में दरार आ गई. इसी स्थान से पानी रिसते हुए, 1.7 मेगावाट के हाइडल पावर प्लांट में घुस गया. इससे मशीनों के डूबने की स्थिति बन गई थी. हालांकि अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने काफी मशक्कत और मेहनत की, जिससे हाइडल प्लांट को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा. फिलहाल यह प्लांट बंद है, जिसे कल फिर शुरू किए जाने की बात जनरेशन कंपनी के अधिकारियों ने कही है.
काफी साल पुराना है चेक डैम: घटना की सूचना पर उत्पादन कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे. जल्द व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू की गई. बताया जा रहा है कि विद्युत संयंत्र के पीछे स्टॉप डैम है, जिसके पानी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है. उसी स्टॉप डैम के तटबंध में अचानक दरार आ गई थी.
उत्पादन कंपनी के अधिकारी हालात पर काबू पाने में डटे हुए हैं. दूसरी ओर संयंत्र के मार्ग से होकर जाने वाले कॉलोनी के रास्ते को भी कई जगह से ब्लॉक किया गया है. तटबंध में आई दरार को लापरवाही भी माना जा रहा है. स्टॉप डैम का तटबंध काफी पुराना और जर्जर हालत में है. इसके रखरखाव और मरम्मत पर काफी दिनों से ध्यान नहीं दिया गया. जिसके कारण ये हालात बने.
ब्लैक आउट की स्थिति में काम आता है बैकअप प्लांट: मिनी हाइडल पावर प्लांट की क्षमता महज 1.7 मेगावाट है. इसका उपयोग सीधे तौर पर बिजली के उपयोग के लिए नहीं किया जाता है, प्रदेश भर में यदि किसी प्रमुख पावर प्लांट में ब्लैक आउट की स्थिति बनती है तब उस पावर प्लांट को चालू करने के लिए इस मिनी हाइडल पावर प्लांट का उपयोग किया जाता है. यह एक तरह से जेनरेशन कंपनी का बैकअप प्लांट है. जो सिर्फ पावर प्लांट को शुरू करने के लिए बिजली देता है. आपातकाल स्थिति में इस बेहद कम क्षमता वाले मिनी हाइडल पावर प्लांट की भूमिका अहम हो जाती है.
1 दिन बाद फिर होगी टेस्टिंग: पावर जनरेशन कंपनी के मुख्य अभियंता पीके स्योन ने बताया कि चेक डैम से पानी मिनी हाइडल प्लांट में घुस गया था. घटना के बाद अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची है. हालांकि मिनी हाइडल प्लांट को अधिक नुकसान नहीं हुआ है. शुक्रवार को इसकी टेस्टिंग कर फिर से चालू कर लिया जाएगा.