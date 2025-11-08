ETV Bharat / state

कोरबा सरकारी अस्पताल में अब ABHA APP से मिलेगी OPD पर्ची, डिजिटल रिकॉर्ड की कवायद, कई परेशानियां भी

2 कर्मचारियों की लगी ड्यूटी: वर्तमान में ज्यादातर मरीज जब अस्पताल पहुंच रहे हैं, तब उनके मोबाइल में आभा ऐप इंस्टॉल नहीं है. इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने दो कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगा रखी है. ये कर्मचारी मरीज के मोबाइल में आभा ऐप इंस्टॉल करते हैं, इसके बाद मरीजों से ही अस्पताल के प्रवेश द्वार पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए कहते हैं. स्कैन में परेशानी आने पर कर्मचारी अपने मोबाइल में इंस्टॉल आभा ऐप के जरिए मरीज का आधार नंबर लेकर अपने ही मोबाइल से टोकन नंबर जनरेट कर लेते हैं.

गांव से आने वाले मरीजों के लिए कोई वैकल्पिक सुविधा भी देनी चाहिए. हम खुद यहां काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारा नंबर नहीं लगा है. ऐप डाउनलोड तो किया है लेकिन उसमें पंजीयन करना और आगे की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है. हालांकि जानकारों के लिए ये व्यवस्था अच्छी है - रामप्रसाद, OPD में आए मरीज

कोरबा: मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ओपीडी की पर्ची बनवाने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है. कंप्यूटराइज्ड व्यवस्था को बदलते हुए अब आभा (ABHA) ऐप से टोकन नंबर जनरेट करना होगा. इससे हर मरीज पर्ची कटवा सकता है. इस व्यवस्था से पर्ची बनवाने के बाद ही मरीज संबंधित डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाएंगे. लाइन नहीं लगने समेत इसके कई फायदे हैं लेकिन कुछ समस्या भी सामने आई है. लोग एप की तकनीकी समस्या और टेक्नो फ्रेंडली नहीं होने के कारण जूझते भी दिखे.

ये है परेशानी

QR कोड को स्कैन करने में- लगातार कई प्रयासों के बाद भी कुछ मरीजों के मोबाइल से कोड स्कैन नहीं होता.

लगातार कई प्रयासों के बाद भी कुछ मरीजों के मोबाइल से कोड स्कैन नहीं होता. कनेक्टिविटी समस्या- पंजीयन की प्रक्रिया से लेकर आखिरी तक नेटवर्क की जरूरत है, कई बार कनेक्टिविटी की समस्या आ रही

पंजीयन की प्रक्रिया से लेकर आखिरी तक नेटवर्क की जरूरत है, कई बार कनेक्टिविटी की समस्या आ रही कोरबा में ज्यादातर इलाके वनांचल और पिछड़े हुए हैं. यहां के ग्रामीण इतने हाईटेक नहीं हैं, कि वह अपने स्तर पर पूरी प्रक्रिया कर सकें.

कुछ लोगों के पास एंड्रॉयड फोन नहीं है. इसकी वजह से एप इंस्टॉल नहीं कर सकते.

एप होने पर भी आधार कार्ड से पंजीयन को लेकर भी समस्याएं आ रही हैं.

कैसे होता है रजिस्ट्रेशन

OPD पर्ची बनवाने के लिए मरीजों को अपने मोबाइल फोन में आभा ऐप डाउनलोड करना होगा.

आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से एप में रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

अस्पताल के मुख्य द्वार पर आभा का क्यूआर कोड लगा रहेगा.

कोड को एप से स्कैन करते ही एक अकाउंट नंबर मिलेगा.

मरीज को कंप्यूटर काउंटर पर उस नंबर को बताना होगा.

कर्मचारी जब उस नंबर को अपने सिस्टम पर डालेगा तो मरीज की जानकारी मिल जाएगी.

इसके बाद मरीज से बीमारी के बारे में पूछकर संबंधित डिपार्टमेंट और डॉक्टर कक्ष का नंबर प्रिंट कर पर्चा दे दिया जाएगा.

इसलिए आभा की व्यवस्था की गई है लागू: आभा (ABHA) ऐप एक मोबाइल एप्लिकेशन है. यह केंद्र सरकार की ओर से ही तैयार किया गया है, जो आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य खाते (Ayushman Bharat Digital Health Account) के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सेव रखता है. भविष्य में पेपरलेस ई अस्पताल की परिकल्पना भी इसी एप के जरिए साकार हो सकती है. आभा का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा को डिजिटल बनाना, रिकॉर्ड तक आसान पहुंच प्रदान करना और डॉक्टरों के साथ जानकारी साझा करना है.

क्या-क्या है सुविधा

मोबाइल ऐप के जरिए टोकन नंबर जनरेट करके ओपीडी की पर्ची कटवा सकते हैं.

स्वास्थ्य संबंधी सभी रिकॉर्ड, जैसे, डॉक्टर की पर्ची, लैब रिपोर्ट, और डिस्चार्ज सारांश को सेव रख सकते.

डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श करने और लंबी कतारों से बचने में मदद करता है.

डॉक्टर भी आसानी से चिकित्सा हिस्ट्री, रिपोर्ट और पर्चियों को डिजिटल रूप से देख सकेंगे.

मरीज को रिपोर्ट या पर्चे को ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी.

प्रतिदिन आने वाली मरीजों की संख्या 1000: अकेले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रतिदिन ओपीडी में लगभग 1000 लोग अपना इलाज कराने आते हैं. इतने लोग प्रतिदिन डॉक्टर से सलाह लेते हैं, लेकिन आभा ऐप इंस्टॉल करने और क्यूआर कोड इंस्टॉल स्कैन करने के लिए दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. ओपीडी के समय तादाद ज्यादा होती है. जब बहुत सारे लोग एक ही स्थान पर इकट्ठा हो जाएं, तब क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता.

ग्रामीणों या जिन्हें भी इससे जुड़ी परेशानी आ रही है उनके लिए हमने दो कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हैं. वह उन्हें आभा ऐप इंस्टॉल करने से लेकर सारी तकनीकी मदद प्रदान करते हैं. आभा ऐप में एक बार जब डाटा फीड हो जाए, तब सारी जानकारी उसमें सेव रहती है, यह काफी अच्छी सुविधा है- डॉ गोपाल सिंह कंवर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट

फिलहाल डाटा सेव जैसी सुविधाएं लागू नहीं की गई है, क्योंकि, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बैठने वाले चिकित्सकों के पास अपने खुद का कंप्यूटर नहीं है. केवल ओपीडी की पर्ची आभा एप के जरिए जनरेट की जा रही है.