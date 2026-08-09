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डॉक्टर बनने की कठिन डगर: कोरबा मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग अधूरी, एडमिशन के पहले ही हॉस्टल हाउसफुल

नीट के बाद काउंसलिंग शुरू लेकिन कोरबा में किराए की बिल्डिंग और हॉस्टल की कमी बनी चुनौती

Korba Medical College issues
कोरबा में किराए की बिल्डिंग और हॉस्टल की कमी बनी चुनौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2026 at 2:33 PM IST

6 Min Read
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कोरबा: ​नीट परीक्षा के बाद देशभर के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी. इनमें कोरबा का भी मेडिकल कॉलेज शामिल है लेकिन यहां बिल्डिंग निर्माण कार्य अभी भी अधूरा होने के कारण पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. नए ​भवन का कार्य अधूरा होने से विद्यार्थियों को शुरुआत में व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. फिलहाल झगरहा स्थित आईटी कोरबा के उधार के भवन में मेडिकल कॉलेज का संचालन किया जा रहा है. जहां बॉयज हॉस्टल है, जबकि गर्ल्स हॉस्टल तीन अलग-अलग स्थान पर है.

प्रयोगशाला और क्लिनिकल प्रशिक्षण के साथ ही मेडिकल शिक्षा के लिए एडवांस लैब्स और ओपीडी का सुचारू होना अनिवार्य है. इसके लिए भुलसीडीह की नई बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज का 800 बेड का अस्पताल भी प्रस्तावित है. जहां पूरे कैंपस में हॉस्टल का निर्माण कार्य अभी अधूरा है. इस वजह से बाहर से आने वाले विद्यार्थियों के लिए आवास की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. कॉलेज प्रबंधन के पास अभी नए छात्रों के हॉस्टल की कोई व्यस्वस्था नहीं है. वर्तमान में जितने छात्र यहां डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रब्ब हैं. उनके अलावा एक भी छात्र को रूम अलॉट करने के लिए स्थान खाली नहीं है.

कोरबा मेडिकल कॉलेज की चुनौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हॉस्टल की व्यवस्था वर्तमान में बेहद पेचीदा

वर्तमान में मेडिकल कॉलेज कोरबा में अध्यनरत छात्र हॉस्टल के लिए बेहद पेचीदा व्यवस्था से गुजर रहे हैं. वर्तमान में कॉलेज का संचालन आईटी कोरबा, झगरहा में किया जा रहा है. यहां कक्षाएं लगती है और एक-एक गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल मौजूद है.

जबकि दो अलग-अलग गर्ल्स हॉस्टल वर्किंग वूमेन हॉस्टल और शासकीय ईवीपीजी कॉलेज के हॉस्टल में गर्ल्स हॉस्टल का संचालन किया जा रहा है. यहां से छात्रों को लाने और ले जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है. जिनकी दूरी क्लास लगने वाले कॉलेज के बिल्डिंग से 7 से 8 किलोमीटर है. भुलसीडीह में नई बिल्डिंग बन जाने के बाद एक सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि मेडिकल कॉलेज कोरबा में अध्यनरत सभी तरह के विद्यार्थियों को एक ही कैंपस के हॉस्टल में रहने की सुविधा मिलेगी.

Korba Medical College issues
कोरबा मेडिकल कॉलेज की नई बिल्डिंग अधूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

125 बच्चे कहां रहेंगे, फिलहाल ये है बड़ा सवाल

वर्तमान में नया एडमिशन होने की स्थिति में आईटी कोरबा इंजीनियरिंग कॉलेज के भवन में बच्चों के लिए स्थान रिक्त नहीं है. सभी समेस्टर को मिलाकर कोरबा के मेडिकल कॉलेज में 495 बच्चे अध्यनरत हैं. काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, इसके बाद प्रथम सेमेस्टर में 125 नए बच्चे डॉक्टर बनने की उम्मीद में यहां दाखिला लेंगे.

डीन का कहना है कि 125 नए बच्चों के लिए हॉस्टल का संचालन कहां होगा, इसकी तलाश हमने शुरू कर दी है. मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले नए बच्चों के आवास की व्यवस्था और हॉस्टल का कोई विकल्प अभी मेडिकल कॉलेज को नहीं मिला है इसकी तलाश जारी है.

Korba Medical College issues
डॉक्टर बनने की कठिन डगर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भव्य रूप से बन रही नई बिल्डिंग, लेकिन निर्माण कार्य में लेटलतीफ

कोरबा में मेडिकल कॉलेज जिले के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. भुलसीडीह में मेडिकल कॉलेज के नए भवन के निर्माण के लिए 124.24 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है. इस अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज भवन के निर्माण के लिए 325 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है.

हालांकि जिस समय सीमा के भीतर बिल्डिंग का निर्माण किया जाना था वह समय बीत चुका है. अब तक बिल्डिंग का निर्माण पूरा नहीं किया जा सका है. ताजा जानकारी के अनुसार कॉलेज की बिल्डिंग आने वाले जनवरी 2027 तक कॉलेज प्रबंधन को हैंडओवर की जाएगी, जबकि कक्षाओं का संचालन अगले महीने 1 सितंबर से शुरू किया जाना चाहिए. एनएमसी की गाइडलाइन के अनुसार 1 सितंबर से एमबीबीएस के कक्षाओं का संचालन हर हाल में शुरू करना होता है.

फिलहाल हर महीने दे रहे हैं 14 लाख का किराया

अपनी खुद की बिल्डिंग नहीं होने के कारण मेडिकल कॉलेज को IT कोरबा इंजीनियरिंग कॉलेज में कक्षाओं का संचालन करना पड़ रहा है. इस खाली पड़े बिल्डिंग का सदुपयोग तो हो रहा है, लेकिन इसके एवज में मेडिकल कॉलेज की ओर से इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रत्येक माह 14 लाख रुपए का किराया देना पड़ता है.

Korba Medical College issues
कोरबा में किराए की बिल्डिंग और हॉस्टल की कमी बनी चुनौती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नए स्थान की तलाश जारी

मेडिकल कॉलेज कोरबा के डीन केके सहारे ने बताया कि अभी वर्तमान में 2022 से लेकर अब तक की स्थिति में 495 बच्चे हमारे पास अध्यनरत हैं. इसमें से 240 बच्चों का बॉयज हॉस्टल है, और 120 कन्या हॉस्टल भी है. हमारे पास हॉस्टल की कमी है, क्योंकि यह नया कॉलेज है. इसलिए हमारा जो नया इलाका भुलसीडीह में हमें मिला है. वहां कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, वह हमें फरवरी तक मिलने की संभावना है. गर्ल्स की संख्या हमारे यहां ज्यादा है तो 64 बच्चे पीजी कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में 62 बच्चियों के रहने की सुविधा है.

हमने हॉस्टल की व्यवस्था की है. नए बच्चों के लिए हम तैयारी कर रहे हैं. कई बच्चे आजकल बाहर रहते हैं. जैसे बॉयज हॉस्टल के कुछ बच्चे बाहर रहते हैं. उसमें हम नए बच्चों को एडजस्ट करेंगे- केके सहारे, डीन, मेडिकल कॉलेज, कोरबा

डॉरमेट्री बनाने का विकल्प

डीन ने आगे कहा कि आईटी कोरबा के कैंपस में भी बी और सी ब्लॉक है. उसके हॉल को हम टेकओवर करेंगे. जिसमें हम टॉयलेट बनाकर, डॉरमेट्री की तरह रख सकते हैं. अन्य विकल्पों को भी हम तलाश कर रहे हैं. कोरबा में और भी स्थान हम ढूंढ रहे हैं, जहां हॉस्टल का संचालन किया जा सके.

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