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पत्नी का गला काटा, धड़ से अलग सिर हाथ में लेकर घूमता रहा आरोपी पति

हैवानियत भरी इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसने पुलिस को भी सकते में डाल दिया है.

KORBA MURDER
पत्नी का गला काटा (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 22, 2026 at 8:27 PM IST

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कोरबा: रजगामार थाना क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव बुंदेली से एक दहशत कायम कर देने वाली खबर सामने आ रही है.
अब तक कि जानकारी के अनुसार गांव में युवक सालिक राम यादव(उम्र लगभग 30 वर्ष) ने किसी विवाद के चलते अपनी पत्नी छेक बाई की हत्या कर दी है. हत्या सामान्य नहीं है, प्राथमिक जानकारी बेहद चौंकाने वाली है.

हत्या के बाद सिर को बोर में भरकर गांव के बीच पहुंचा युवक

हैवानियत भरी इस घटना में आरोपी युवक ने पहले पत्नी का सिर धड़ से अलग किया. इसके बाद कथित तौर पर कटा हुआ सिर एक प्लास्टिक के बोर में भरकर युवक गांव के बीच पहुंचा, यहां बोरे से पत्नी का सिर बाहर निकाला फिर कटे हुए सिर को बालों से पकड़कर गांव में घूमने लगा. जिससे उसे देखने वाले लोग दहशत में आ गए. कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया. इस पूरी वारदात का एक वीडियो भी सामने आया है. बताया जा रहा है कि वह गांव के ही कौशल साहू के पोल्ट्री फार्म के पास कुछ देर तक रुका.

बुधवार शाम को हुई घटना कारण अज्ञात

यह पूरी घटना बुधवार की शाम को गांव बुंदेली में हुई है. जिसकी जानकारी शाम होते-होते पुलिस तक पहुंची. इस वारदात के बाद यवक का गांव में घूमते हुए वीडियो भी सामने आया है. जिसने पुलिस को भी सकते में डाल दिया है. जिसके बाद पुलिस के उच्च अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए हैं. आरोपी फिलहाल पुलिस की पकड़ में आया है या नहीं, फिलहाल स्पष्ट नहीं है. घटना को युवक ने किस कारण से अंजाम दिया. इसकी जानकारी भी पुलिस अभी जुटा रही है. पुलिस के उच्च अधिकारियों ने जांच के बाद विस्तृत जानकारी देने की बात कही है.

एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने इस विषय में बताया कि गांव बुंदेली में हत्या की एक वारदात की सूचना है. पुलिस पार्टी को मौके के लिए रवाना किया गया है. प्राथमिक तौर पर कुछ जानकारी सामने आई है. इसकी पुष्टि पुलिस के मौके पर पहुंचने और जांच पूरी हो जाने के बाद ही दी जा सकेगी.

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