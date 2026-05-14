रिलेशनशिप में परेशान युवक ने दी जान! जुड़वां भाई ने कहा- "लड़की टॉक्सिक है कई बार कहा उसे छोड़ दें"
भाई ने आरोप लगाया कि लड़की से अफेयर के कारण उसका भाई हमेशा परेशान रहता था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 14, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : May 14, 2026 at 11:16 AM IST
कोरबा: सीएसईबी चौकी क्षेत्र के 15 ब्लॉक में 27 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली. मृतक का नाम मनीष चंद्रा है. युवक के भाई के अनुसार एक लड़की से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. लेकिन अक्सर वह परेशान रहता था.
मृतक मनीष के भाई महर्षि ने बताया कि वह एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था. मनीष का एक युवती के साथ पिछले तीन-चार साल से अफेयर चल रहा था. इसी रिलेशनशिप में परेशान मनीष ने पहले फांसी लगाने का वीडियो बनाया और इसके बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी. महर्षि ने बताया कि जिस युवती से मनीष का अफेयर चल रहा था, वह उसे लगातार परेशान करती थी, जिसके कारण मनीष लगातार तनाव में रहता था.
मैंने कई बार भाई को कहा कि वो लड़की ठीक नहीं है, टॉक्सिक है, उसे छोड़ दे. लेकिन वो नहीं माना. अंततः मेरा भाई हम सब से हमेशा के लिए दूर चला गया- महर्षि, मृतक का भाई
परिजनों के अनुसार मोबाइल में वीडियो जिसे पुलिस ने जब्त किया
सुसाइड से पहले युवक ने वीडियो भी बनाया है और उसे अपनी गर्लफ्रेंड को भेजा था. घटना वाले दिन मनीष अपने कमरे में था. काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर उसके जुड़वा भाई महर्षि ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया. जहां मनीष फंदे पर लटका मिला. परिजनों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.
महर्षि ने कहा कि मनीष के मोबाइल का लॉक भी इस लड़की को मालूम था. जिसके बताने पर मोबाइल का लॉक खुला, लॉक खुलते ही सीधे चैट बॉक्स खुला. जिसमें अंतिम चैट लड़की से ही हो रही थी. वीडियो भी चैट में था, जिसमें मनीष फांसी का फंदा बनाते हुए दिख रहा है. हम थोड़ा वीडियो ही देख पाए थे. इसके बाद वहां मौजूद पुलिस ने मोबाइल हमसे ले लिया.
मनीष इस रिलेशनशिप से लगातार परेशान था. वो मीशो से बार-बार समान मंगाकर उसे गिफ्ट करता था. कई बार बार रात भर मोबाइल बंद करके घर से बाहर रहता था. मैं उसे ढूंढकर लाता था, मैं अपने भाई के लिए इंसाफ चाहता हूं-महर्षि, मृतक का भाई
आखरी चैट से खुल सकती है पूरी कहानी
मृतक के भाई के अनुसार मनीष के मोबाइल पर आखिरी चैट इस लड़की से हो रही थी. जिसके साथ उसका अफेयर था. आखिरी बार की चैटिंग मोबाइल फोन में मौजूद है. अंतिम चैट से पुलिस को अहम सुराग मिल सकते हैं. इससे अफेयर की पूरी कहानी का पता चल सकता है.
कोरबा पुलिस कर रही मामले की जांच
इस मामले में सिविल लाइन थाना, रामपुर की प्रभारी डीएसपी आस्था शर्मा ने बताया कि 15 ब्लॉक निवासी 27 वर्षीय युवक मनीष चंद्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. हमे ऐसी सूचना मिली थी. पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की. मोबाइल फोन और चैटिंग से संबंधित जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं. उसके आधार पर जांच की जा रही है.
जरुरी सूचना
आत्महत्या कोई समाधान नहीं है. यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र के बारे में चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक समर्थन की आवश्यकता है, तो कोई है जो हमेशा आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) या आईकॉल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)