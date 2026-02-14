ETV Bharat / state

कोरबा में शख्स ने किया पत्नी, मां और बहन पर जानलेवा हमला, वारदात के पीछे चरित्र शंका और पैसों का विवाद

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. जख्मी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है.

YOUTH ATTACK WIFE MOTHER AND SISTER
जख्मी युवती की हालत गंभीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 14, 2026 at 9:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: शहर के सीतामणी क्षेत्र में पारिवारिक कलह ने बेहद वीभत्स रूप ले लिया. परिवार में पैसों के लिए विवाद और पत्नी के चरित्र पर संदेह के कारण युवक ने अपनी पत्नी, मां और बहन पर धारदार चापड़ से कई वार कर दिए. हमले में तीनों लोग जख्मी हो गए. गंभीर अवस्था में सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जिसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

युवक ने पत्नी, मां और बहन पर किया जानलेवा हमला

पूरी वारदात सीतामणी इलाके की है. आरोपी युवक ने परिवार के बीच हुए विवाद के दौरान चापड़ निकाल लिया और हमला कर दिया. मौके पर मौजूद परिवार के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की. लेकिन आरोपी ने अपनी मां, पत्नी और बहन को चापड़ से जख्मी कर दिया. जानलेवा हमले के बाद घर में चीख पुकार मच गई. शोर सुनकर मौके पर पड़ोसी भी पहुंच गए.

जख्मी बहन की हालत गंभीर (ETV Bharat)

पड़ोसी और परिजनों में दिखाया साहस

परिवार वालों ने बताया कि युवक ने पहले अपनी मां और पत्नी पर हमला किया. इस दौरान युवक की बहन उनको बचाने के लिए आगे आई. इस दौरान गुस्से में आरोपी ने बहन पर ही जानलेवा वार कर दिया. स्थानीय लोगों और पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक पहले भी आपराधिक प्रकरण में जेल जा चुका है. आरोप ये भी है कि आरोपी आए दिन अपनी पत्नी पर चरित्र शंका करता था, पत्नी से पैसों की मांग किया करता था. जख्मी युवती का इलाज कोरबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. बताया जा रहा है कि युवती की हालत नाजुक बनी हुई है.

पुलिस और 108 एंबुलेंस पहुंची मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और 108 एंबुलेंस सेवा मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रारंभिक जांच शुरू की. पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया घटना का कारण दंपत्ति का आपसी विवाद प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है.

सीतामणी में नशे का जाल, आये दिन चाकूबाजी

सीतामणी क्षेत्र में धारदार हथियार से किसी व्यक्ति पर हमले की यह कोई पहली घटना नहीं है. हाल फिलहाल में यहां लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं. ब्लेड और चाकू से हमला इस क्षेत्र के लिए सामान्य बात हो गई है. कोतवाली थाना पुलिस से शिकायतें भी की जाती हैं. लेकिन पुलिस इस क्षेत्र में चाकूबाजी की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रही है. जिसका एक बड़ा कारण इस क्षेत्र में नशे का बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार भी है. अवैध शराब से लेकर सूखा नशा और गांजा इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध है. ताजा मामले में भी आरोपी रामेश्वर को नशे का आदी बताया जा रहा है. जिसने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों पर चापड़ से वार किया है.



आरोपी को गिरफ्तार किया, कार्रवाई जारी: सीएसपी

कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि सीतामणी क्षेत्र में युवक ने अपनी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों पर धारदार हथियार से हमला किया है. पत्नी की हालत नाजुक है, आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है. वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. घटना के कारण और अन्य बिंदुओं पर भी जांच जारी है.

बालको चिमनी हादसा: चीन के अधिकारी सुनवाई में नहीं पहुंचे, भारत के लिए सीधी फ्लाइट नहीं होने का लगाया आवेदन

कोरबा के धोबीबारी में 50 हाथियों का उत्पात, कई घरों को पहुंचाया नुकसान, खा गए पीडीएस का राशन

देशव्यापी हड़ताल का कोयला खदानों में दिखा असर, सुबह से शाम तक डटे रहे मजदूर नेता

TAGGED:

KORBA
SITAMANI AREA
KORBA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL
108 एंबुलेंस
YOUTH ATTACK WIFE MOTHER AND SISTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.