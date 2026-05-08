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कोरबा में मॉल रोड बनाने पर अलग-अलग राय, पावर हाउस रोड में चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध, जानिए निगम का प्लान

पावर हाउस रोड को मॉल रोड के रूप में डेवलप करने की प्लानिंग पर मिली जुली प्रतिक्रिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब दो दिन पहले नगर पालिका निगम ने पावर हाउस रोड में चार पहिया वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है और मॉल रोड बनाने का निर्णय लिया है. अब इस योजना पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. कुछ व्यापारी इसके पक्ष में हैं, तो कई व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं. सभापति और महापौर ने लोगों से अपील की है और कहा है कि तात्कालिक फायदे को छोड़कर दीर्घकालिक फायदे के विषय में सोचना चाहिए. व्यापारियों को कोरबा के विकास में हाथ बंटाना चाहिए.

कोरबा: शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग पावर हाउस रोड को महानगरों की तर्ज पर मॉल रोड के तौर पर विकसित करने की प्लानिंग है. लेकिन इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर घमासान मचा हुआ है. दरअसल पिछले कुछ समय से शारदा विहार फाटक से लेकर पावर हाउस रोड पर भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित हो रही है. खासतौर पर शाम के वक्त वाहन, यहां कछुए की गति से आगे बढ़ते हैं.

पुराने शहर के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पावर हाउस को नई साज सज्जा और सुविधाओं के साथ मॉल रोड बनाने की योजना है. इसके तहत नहर पुल से ओवर ब्रिज तक सड़क पर डिवाइडर हटाकर सुंदर पेवर ब्लॉक, फाउंटेन, पेड़-पौधे लगाकर सौंदर्यकरण किया जाएगा. इस रोड पर कार और बाइक नहीं चलेंगे, सभी वाहन मल्टीलेवल पार्किंग में पार्क कर लोग पैदल घुमते, टहलते हुए खरीदारी कर सकेंगे. बुजुर्ग और दिव्यांग ई-रिक्शा का सहारा ले सकेंगे.

सौंदर्यीकरण से व्यापारियों को फायदे का तर्क

योजना का खाका जारी करते हुए नगर निगम ने यह तर्क दिया है कि सड़क के सौंदर्यीकरण के साथ मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे. जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. लोगों की आवाजाही से व्यापारियों को फायदा मिलेगा तो दूसरी तरफ भारी ट्रैफिक जाम और वाहनों के दबाव में आम लोग पावर हाउस रोड जाने से परहेज़ कर रहे हैं. इन परिस्थितियों से शहरवासियों को निजात मिलेगी.

पावर हाउस रोड को मॉल रोड के रूप में डेवलप करने की प्लानिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अलग-अलग परिसर में है पार्किंग

इस योजना को मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है. व्यापारी यह तर्क दे रहे हैं कि पावर हाउस रोड में एसएस प्लाजा, अभिनंदन कॉम्पलेक्स, दीनदयाल मार्केट जैसे परिसर में पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान मौजूद है. यहां वाहनों को पार्क करने के लिए स्थान है. हालांकि यह स्थान अब नाकाफी साबित होने लगे हैं. इसके बावजूद व्यापारी यह तर्क दे रहे हैं कि पार्किंग का स्थान मौजूद होने के बावजूद वाहनों को प्रतिबंधित करना ठीक नहीं है. एक तरह से यह शहरवासियों पर थोपा गया निर्णय है.

सफेद हाथी के तौर पर प्रचलित मल्टीलेवल पार्किंग का होगा उपयोग

इस योजना के पक्ष और विपक्ष में लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं. निगम की यह योजना शहर वासियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है. इन सब के बीच एक तथ्य यह भी है कि शहर के सुनालिया पुल से ओवरब्रिज की तरफ नहर मार्ग से जाते वक्त मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण वर्षों पहले किया गया था. इसे लेकर तरह-तरह की योजनाएं बनी लेकिन करोड़ों की लागत से निर्मित यह भवन सफेद हाथी ही साबित होता आ रहा है.

यदि निगम की मॉल रोड वाली योजना धरातल पर उतरती है, सफल रहती है. तो कम से कम मल्टीलेवल पार्किंग का वर्षों बाद सदुपयोग हो सकेगा. यह बिल्डिंग अपने निर्माण के सालों बाद ही सही किसी न किसी काम जरूर आएगी.