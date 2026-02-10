ETV Bharat / state

बीसीपीएल में कोरबा का खिलाड़ी, स्पिनर पवन साहनी का सिलेक्शन, हैदराबाद की टीम ने खरीदा

कोरबा के लेफ्ट हैंड स्पिनर पवन साहनी का सिलेक्शन बीसीपीएल के लिए हुआ है. पवन को हैदराबाद ने नीलामी के दौरान खरीदा.

SPINNER PAWAN SAHANI
बीसीपीएल में कोरबा का खिलाड़ी पवन साहनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 10, 2026 at 12:37 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 12:59 PM IST

कोरबा : भारतीय कॉरपोरेट प्रीमियर लीग (BCPL) में जिले के लेफ्ट हैंड स्पिनर पवन साहनी का सिलेक्शन हुआ है. पवन को हैदराबाद की टीम ने नीलामी प्रक्रिया के जरिए 4 लाख 40 हजार रुपये में खरीदा है. इस लीग के कर्ताधर्ताओं ने देश भर के 21 शहरों में ट्रायल्स का आयोजन किया था. ढाई लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिसमें से लगभग 150 से 200 खिलाड़ी ही नीलामी की प्रक्रिया तक पहुंच पाए थे. रविवार 8 फरवरी को नई दिल्ली के एक कन्वेंशन सेंटर में नीलामी का आयोजन किया गया था. इसी दौरान हैदराबाद की टीम ने उच्चतम बोली लगाकर पवन को खरीद लिया है.'

कैसे होता है सिलेक्शन ?
विशेष रूप से कॉर्पोरेट कर्मचारियों या कामकाजी पेशेवरों के लिए आयोजित किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है. यह लीग कृपार्ती प्लेइंग 11 प्राइवेट लिमिटेड आयोजित करती है. 2025 में अपना चौथा सीजन आयोजित कर रही है. यह लीग कॉर्पोरेट क्रिकेट जगत में लगभग ₹3 करोड़ के पुरस्कार पूल के साथ सबसे बड़ा मंच देती है.

नामी खिलाड़ियों को नहीं किया जाता है शामिल

इस लीग में नामचीन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता. ऐसे खिलाड़ी जो खेल के प्रति जुनून रखते हैं, अच्छा खेलते हैं. लेकिन उन्हें अब तक किसी बड़े मंच पर अवसर नहीं मिला है. वही इस लीग में हिस्सा ले सकते हैं. सिलेक्शन ट्रायल में शामिल होने के लिए एक दिलचस्प शर्त भी है. जिसके तहत ऐसे खिलाड़ी जो पिछले 10 साल तक किसी भी बड़े मंच पर किसी जिला, राज्य या अन्य स्थान पर खेल चुके हैं, उन्हें अवसर नहीं मिलता है.


चयन से गदगद हैं पवन, राशि मिलना बेहद महत्वपूर्ण

पवन साहनी दर्री के निवासी हैं. जो डीपीएस एनटीपीसी में स्पोर्ट्स सहायक के तौर पर काम करते हैं. पवन अपने चयन से बेहद गदगद हैं. उनका कहना है कि कभी सोचा नहीं था इतने बड़े मंच पर खेलने का मौका मिलेगा. लगातार मेहनत के बाद भी किसी भी स्तर पर अब तक खेलने का मौका नहीं मिला. बीसीपीएल के पांचवें सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद रांची में ट्रायल के लिए बुलाया गया था.

bought by Hyderabad team
हैदराबाद की टीम ने खरीदा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

देश भर से लाखों लोगों ने ट्रायल दिलाया था. इसके बाद 1000 लोगों को सेलेक्ट किया गया. जिसके बाद कुछ 100-200 खिलाड़ियों को ऑक्शन के लिए अंत में चुना गया था. जिसमें हैदराबाद की टीम ने मुझे खरीद लिया है.4 लाख 40 हजार की राशि मेरे लिए बेहद मायने रखती है. उम्मीद है आने वाले प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर अपने सिलेक्शन को सही साबित करुंगा- पवन साहनी, सेलेक्टेड खिलाड़ी

पवन के कोच शैलेंद्र सिंह भी उनके चयन पर बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि पवन बेहद मेहनती खिलाड़ी हैं. अपने गेम पर उसने लगातार मेहनत किया. जिसका परिणाम आज उसे मिला है. पूरा स्कूल प्रबंधन और साथ खेलने वाला खिलाड़ी पवन के लिए बेहद खुश हैं.


सौरभ और जहीर ब्रांड एंबेसडर इस वर्ष चौथा सीजन

यह लीग कॉर्पोरेट पेशेवरों को उनके क्रिकेट के सपनों को पूरा करने के लिए एक पेशेवर मंच प्रदान करना है. पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली और जहीर खान इसके ब्रांड एंबेसडर हैं. यह आईपीएल की एक फ्रेंचाइजी आधारित टूर्नामेंट है. जिसके लिए देश भर में ट्रायल्स आयोजित किए जाते हैं. 2026 में इसका चौथा सीजन आयोजित हो रहा है, जिसमें 10 टीमें शामिल हो रही हैं.

