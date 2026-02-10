ETV Bharat / state

बीसीपीएल में कोरबा का खिलाड़ी, स्पिनर पवन साहनी का सिलेक्शन, हैदराबाद की टीम ने खरीदा

कोरबा : भारतीय कॉरपोरेट प्रीमियर लीग (BCPL) में जिले के लेफ्ट हैंड स्पिनर पवन साहनी का सिलेक्शन हुआ है. पवन को हैदराबाद की टीम ने नीलामी प्रक्रिया के जरिए 4 लाख 40 हजार रुपये में खरीदा है. इस लीग के कर्ताधर्ताओं ने देश भर के 21 शहरों में ट्रायल्स का आयोजन किया था. ढाई लाख खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिसमें से लगभग 150 से 200 खिलाड़ी ही नीलामी की प्रक्रिया तक पहुंच पाए थे. रविवार 8 फरवरी को नई दिल्ली के एक कन्वेंशन सेंटर में नीलामी का आयोजन किया गया था. इसी दौरान हैदराबाद की टीम ने उच्चतम बोली लगाकर पवन को खरीद लिया है.'

कैसे होता है सिलेक्शन ?

विशेष रूप से कॉर्पोरेट कर्मचारियों या कामकाजी पेशेवरों के लिए आयोजित किया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है. यह लीग कृपार्ती प्लेइंग 11 प्राइवेट लिमिटेड आयोजित करती है. 2025 में अपना चौथा सीजन आयोजित कर रही है. यह लीग कॉर्पोरेट क्रिकेट जगत में लगभग ₹3 करोड़ के पुरस्कार पूल के साथ सबसे बड़ा मंच देती है.



नामी खिलाड़ियों को नहीं किया जाता है शामिल

इस लीग में नामचीन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जाता. ऐसे खिलाड़ी जो खेल के प्रति जुनून रखते हैं, अच्छा खेलते हैं. लेकिन उन्हें अब तक किसी बड़े मंच पर अवसर नहीं मिला है. वही इस लीग में हिस्सा ले सकते हैं. सिलेक्शन ट्रायल में शामिल होने के लिए एक दिलचस्प शर्त भी है. जिसके तहत ऐसे खिलाड़ी जो पिछले 10 साल तक किसी भी बड़े मंच पर किसी जिला, राज्य या अन्य स्थान पर खेल चुके हैं, उन्हें अवसर नहीं मिलता है.





