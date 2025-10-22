ETV Bharat / state

एसईसीएल प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापितों का मोर्चा, दीया जलाकर आंदोलन की शुरुआत

23 अक्टूबर को गेवरा खदान बंद की घोषणा छत्तीसगढ़ किसान सभा ने की है.

Korba Land Displaced People Protest
भू विस्थापितों का मोर्चा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 22, 2025 at 7:13 AM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 7:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: गेवरा और कुसमुंडा क्षेत्र के भूविस्थापितों ने दीपावली के दिन भी एसईसीएल गेवरा क्षेत्र के भिलाईबाजार के पास और कुसमुंडा मुख्यालय पर धरना जारी रखा है. अधिग्रहित भूमि के एवज में लंबित रोजगार, प्रत्येक छोटे खातेदार को रोजगार देने और प्रत्येक विस्थापितों को बसावट की मांग कर रहे हैं. विस्थापितों ने कोयला खदान प्रबंधन के प्रवेश द्वार पर दीया जलाकर आंदोलन जारी रखा है, 23 अक्टूबर को कोयला खदान बंद करने का आह्वान भी किया है.

जमीन गई और रोजगार के लिए भटक रहे : भू स्थापितों ने प्रबंधन को लिखित ज्ञापन भी सौंपा है. जिसमें बताया गया है कि जिन लोगों ने अपनी जमीन देकर देश-दुनिया को रोशन करने का काम किया और कोरबा जिले को ऊर्जाधानी के रूप में पहचान दिलाई. आज वही परिवार रोजगार के लिए भटक रहे हैं. इसलिए भू विस्थापितों ने एसईसीएल के मुख्यालयों पर दीप जलाकर विरोध प्रकट किया और एसईसीएल के खिलाफ 23 अक्टूबर को गेवरा खदान बंद करने का ऐलान किया है.

Korba Land Displaced People Protest
कोरबा विस्थापितों का आंदोलन (ETV Bharat Chhattisgarh)

कुसमुंडा कोयला खदान मुख्यालय के सामने दीप जलाने वालों में प्रमुख रूप से दामोदर श्याम, रेशम यादव, होरी, कृष्णा और गेवरा मुख्यालय में दीपक साहू, रमेश दास, गुलाब दास, प्रशांत झा, बिमल दास, पवन, प्रकाश, हीरा सिंह, सतीश, कैलाश, देवलाल चंद्रा, रदेशयम, पवन के साथ बड़ी संख्या में भूविस्थापित किसान उपस्थित थे. एसईसीएल गेवरा प्रबंधन द्वारा 9 सूत्रीय मांगों को अनसुना करते हुए, भारी विरोध के बावजूद पुलिस और प्रशासन की मदद से खदान विस्तार का काम शुरू किया है. जिसके विरोध में 23 अक्टूबर को गेवरा खदान बंद की घोषणा छत्तीसगढ़ किसान सभा ने की है.

ग्रामीणों को डराने धमकाने का प्रयास: किसान सभा के जिला सचिव दीपक साहू ने कहा कि प्रत्येक छोटे खातेदार को रोजगार देने और प्रत्येक विस्थापितों को बसावट के साथ 9 सूत्रीय मांग की गई है. उन पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है. इसके उलट, ग्रामीणों पर दबाव बनाने और उन्हें डराने-धमकाने का काम किया जा रहा है. प्रशासन का सहारा लेकर बंदूक की नोंक पर खदान विस्तार का काम किया जा रहा है जिसका किसान सभा विरोध करती है. मांगों के समर्थन में हम 23 अक्टूबर को खदान बंद करेंगे.

बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने नक्सलियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं, कांग्रेस ने उठाए सवाल
दीपावली की खुशियों के बीच बीजापुर में दर्दनाक हादसा, तीन मासूम बच्चों की मौत, दुख में लोग
दीपावली का दूसरा दिन, दंतेवाड़ा में मनाया गया गौरा गौरी पर्व, समाज के लोगों ने की शिव भगवान की पूजा
Last Updated : October 22, 2025 at 7:28 AM IST

TAGGED:

KORBA
भू विस्थापितों का मोर्चा
LAND DISPLACED PEOPLE FRONT
KORBA PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.