ETV Bharat / state

कोरबा में जहर खाने के बाद मजदूर की बिगड़ी तबियत, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम

मृतक की पत्नी का कहना है कि उसका पति अक्सर शराब पीता था और उसके बाद घर में झगड़ा करता था.

KORBA NEWS
कोरबा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 23, 2025 at 7:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: हरदीबाजार थाना में मजदूरी का काम करने वाले एक व्यक्ति के जहर खाकर जान देने की सूचना है. मृतक का नाम राजकुमार (45 साल) है, जो खमरिया गांव का रहने वाला था और मजदूरी कर अपना और अपने परिवार को पालता था.

राजकुमार ने कुछ दिन पहले ही पीएम आवास योजना के तहत घर बनवाया था. परिजनों के मुताबिक वह अक्सर शराब का सेवन भी करता था. जिसके बाद घर में झगड़ा होता था. 22 अक्टूबर की सुबह 6 बजे राजकुमार ने कीटनाशक पी लिया. तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले हरदी बाजार के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. यहां मजदूर ने दम तोड़ दिया.

मृतक की पत्नी (ETV Bharat Chhattisgarh)

सुबह किया शराब का सेवन, कारण पता नहीं : मृतक की पत्नी राजकुमारी ने बताया कि उसका पति पिछले कई दिनों से परेशान चल रहा था. उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था. बुधवार की सुबह वह नशे की हालत में घर लौटा था. वह सीधे अपने कमरे में चला गया. उसके पास खेत में छिड़काव करने वाले कीटनाशक की शीशी पड़ी हुई थी. जिससे पता चला कि उसने जहर खाया है, उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदीबाजार ले जाया गया. जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया.

KORBA NEWS
मृतक अक्सर शराब पीता था, जिसके बाद विवाद होता था (ETV Bharat Chhattisgarh)

मृतक के मौत की जांच जारी, अक्सर होता था विवाद : मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चौकी प्रभारी विश्व नारायण चौहान ने इस घटना के बारे में बताया. उन्होंने कहा मृतक के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है. वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. परिजनों के अनुसार घर में विवाद होता था. बुधवार सुबह उसने जहर का सेवन किया है आगे की जांच की जा रही है.

रंगोली पर चढ़ाई बाइक तो कर दिया मर्डर, छत्तीसगढ़ की दिल दहला देने वाली वारदात
जांजगीर जिले में दीपावली के दिन मर्डर, पुरानी रंजिश में आरोपियों ने घर में घुसकर मारा चाकू, मारपीट के 18 और केस दर्ज
लापता शख्स का जंगल में मिला नरकंकाल, संदिग्ध मानकर पुलिस कर रही जांच

TAGGED:

कोरबा जहर से मौत
KORBA POISONING
KORBA MEDICAL COLLEGE HOSPITAL
KORBA DEATH
KORBA NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.