कोरबा में जहर खाने के बाद मजदूर की बिगड़ी तबियत, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम

कोरबा में जहर खाने के बाद मजदूर की बिगड़ी तबियत, इलाज के दौरान अस्पताल में तोड़ा दम
मृतक की पत्नी का कहना है कि उसका पति अक्सर शराब पीता था और उसके बाद घर में झगड़ा करता था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2025 at 7:16 AM IST
कोरबा: हरदीबाजार थाना में मजदूरी का काम करने वाले एक व्यक्ति के जहर खाकर जान देने की सूचना है. मृतक का नाम राजकुमार (45 साल) है, जो खमरिया गांव का रहने वाला था और मजदूरी कर अपना और अपने परिवार को पालता था.
राजकुमार ने कुछ दिन पहले ही पीएम आवास योजना के तहत घर बनवाया था. परिजनों के मुताबिक वह अक्सर शराब का सेवन भी करता था. जिसके बाद घर में झगड़ा होता था. 22 अक्टूबर की सुबह 6 बजे राजकुमार ने कीटनाशक पी लिया. तबीयत बिगड़ने पर उसे पहले हरदी बाजार के अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया. यहां मजदूर ने दम तोड़ दिया.
सुबह किया शराब का सेवन, कारण पता नहीं : मृतक की पत्नी राजकुमारी ने बताया कि उसका पति पिछले कई दिनों से परेशान चल रहा था. उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था. बुधवार की सुबह वह नशे की हालत में घर लौटा था. वह सीधे अपने कमरे में चला गया. उसके पास खेत में छिड़काव करने वाले कीटनाशक की शीशी पड़ी हुई थी. जिससे पता चला कि उसने जहर खाया है, उसे तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरदीबाजार ले जाया गया. जहां से डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया.
मृतक के मौत की जांच जारी, अक्सर होता था विवाद : मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चौकी प्रभारी विश्व नारायण चौहान ने इस घटना के बारे में बताया. उन्होंने कहा मृतक के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है. वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण-पोषण करता था. परिजनों के अनुसार घर में विवाद होता था. बुधवार सुबह उसने जहर का सेवन किया है आगे की जांच की जा रही है.