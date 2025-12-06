45 साल पुराना पुल समय से पहले दरकने लगा, आवाजाही पर रोक, पड़ोसी जिलों से कोरबा का टूटेगा संपर्क
पुल हसदेव नदी पर गांव कुदुरमाल में बना है जिस पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ने लगा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 6, 2025 at 8:30 PM IST
कोरबा: उरगा के पास कुदुरमाल पुल को भारी वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. छोटे वाहनों और सामान्य आवागमन करने वालों को भी पुल से नहीं गुजरने के हिदायत दी गई है. यह निर्णय पुल के सर्वे के बाद लिया गया है. सर्वे टीम ने जब पुल के नीचे नदी में उतर कर जांच की तो पता चला कि पुल बेहद क्षतिग्रस्त हो गया है, पुल के एक स्लैब में दरार है जिससे बड़े हादसे की आशंका है.
वैकल्पिक मार्ग से बढ़ेगा समय: ये पुल 40 से 45 वर्ष पुराना है. जो समय से पहले ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है. जिसका प्रमुख कारण यहां क्षमता से अधिक भारी वाहनों का लगातार आवागमन है. यह पुल बलौदा, जांजगीर और बिलासपुर जैसे जिलों को कोरबा से जोड़ता है. इन जिलों से संपर्क पूरी तरह से कट जाएगा. इस मार्ग से आने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्गों से कोरबा तक पहुंचाना पड़ेगा. जिसके लिए उन्हें कम से कम 20 किलोमीटर का अतिरिक्त फेरा लगाना पड़ सकता है.
पुल 3 महीने तक हो सकता है बंद: कुदुरमाल पुल पर बैरिकेड लगाकर आवाजाही को रोक दिया गया है. सर्वमंगला कनबेरी मार्ग से होते हुए उरगा की ओर जाने के दौरान हसदेव नदी कुदुरमाल में यह पुल बना है. जानकारी के मुताबिक पुल लगभग तीन महीने या उससे अधिक समय तक के लिए बंद रह सकता है. फिलहाल हलके वाहन कोरबा से और भारी वाहन अब दर्री होते हुए ध्यानचंद चौक से रिंगरोड बालको होते हुए उरगा की ओर से आ और जा सकेंगे.
क्षमता 16 टन गुजर रहे 90 टन के वाहन: जब पुल का निर्माण हुआ तब इसकी क्षमता सिर्फ 16 टन थी. लेकिन पिछले चार दशकों में शहर का तेजी से विकास हुआ है, कोयला खदानों की क्षमता बढ़ी है. भारी वाहनों का चलना जिले में अब आम बात हो गई है. 16 टन की क्षमता वाले पुल से 80–90 टन की क्षमता वाले वाहन आवागमन करते हैं. औद्योगिक जिला होने के कारण कोरबा में ट्रैफिक का दबाव चार गुना तक बढ़ गया है. समय से पहले पुल के जर्जर होने का यह एक प्रमुख कारण है. पुल के बीच का एक हिस्सा 8 इंच तक धंस गया है. जानकार बताते हैं कि कभी भी पुल गिर सकता है.
इन जिलों के लोग करते हैं आना–जाना: कुदुरमाल पुल हसदेव नदी पर बना हुआ है. हर हाल में इस मार्ग से सफर करने वाले लोगों को पुल से गुजरना ही पड़ता है. इसी पुल से होकर यात्री बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ जशपुर और बलौदा जैसे जिला तक आना जाना करते हैं. जबकि यही रास्ता पड़ोसी राज्य रांची तक जाने के लिए उपलब्ध रहता है. पुल का निर्माण 1985 में हुआ था.
फिलहाल यहां पर नया पुल बनाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है. पुल की हालत इतनी खराब है कि सामान्य मरम्मत से भी इसकी स्थिति को सुधार पाना संभव नहीं है. लगभग चार लाख की आबादी सीधे तौर पर पुल से प्रभावित है.
वैकल्पिक मार्ग के विषय में कर रहे विचार: पुल के जर्जर होने के बाद वैकल्पिक मार्ग सुझाया जाना बेहद आवश्यक है. लेकिन अब तक इस पर निर्णय नहीं हुआ है. लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता जीआर जांगड़े ने कहा कि जर्जर होने के कारण कुदुरमाल पुल को बंद किया गया है. मार्ग कब तक बंद रहेगा फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है. इस संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है. मरम्मत का प्रयास किया जा रहा है, नए पुल का प्रस्ताव भी अभी नहीं है. वैकल्पिक मार्ग के विषय में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा.