गणतंत्र दिवस के दिन होम गार्ड के जवान का आत्मघाती कदम, बर्खास्तगी की कार्रवाई के बाद जान देने की कोशिश

कोरबा में गणतंत्र दिवस के दिन नगर सेना के जवान ने कलेक्ट्रेट में जानलेवा कदम उठा लिया.

Korba Medical College Hospital
कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल (ETV BHARAT)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

January 26, 2026

कोरबा: गणतंत्र दिवस के दिन कोरबा जिले के एक बर्खास्त होमगार्ड जवान ने जान देने की कोशिश की. उसने कलेक्टर परिसर में घातक कदम उठा लिया. उसके बाद होमगार्ड जवान को कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है. होमगार्ड ने एक नोट भी लिखा है.

अधिकारियों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप

लंबे चौड़े नोट में उसने अपने कमांडेंट और संभागीय अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. बीते कुछ समय से कोरबा जिले के होमगार्ड अपने कमांडेंट के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है. उल्टे आंदोलन करने वाले होमगार्ड के जवानों पर कार्रवाई की गई थी.

कोरबा में होमगार्ड के जवान का खतरनाक कदम

बर्खास्तगी के बाद से जवान था परेशान

आत्मघाती कदम उठाने वाले जवान का नाम संतोष पटेल है. जिसे कुछ समय पहले बर्खास्त किया गया था. गणतंत्र दिवस के दिन जवान के द्वारा इस तरह का कदम उठाए जाने से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है. सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे. होमगार्ड के जवानों की भी भीड़ अस्पताल में इकट्ठा हो गई थी. होमगार्ड संतोष पटेल ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही जान देने की कोशिश की. उसने चार पन्नों का नोट भी लिखा है. सिविल लाइन थाना पुलिस भी इस मामले में सक्रिय है और जांच कर रही है. पीड़ित जवान को कुछ समय पहले बर्खास्त किया गया था. जिसके कारण वह मानसिक तौर पर बेहद परेशान था.

Korba Medical College Hospital
कोरबा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जवान का इलाज (ETV BHARAT)

अब तक की सूचना के अनुसार बर्खास्तगी की कार्रवाई के कारण ही उसने यह कदम उठाया है. कोरबा जिले में पदस्थ डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए जवान ने यह कदम उठाया है, सिर्फ आत्मघाती कदम उठाने वाले जवान ही नहीं बल्कि कोरबा जिले के 300 से अधिक जवानों ने जिसमें महिला होमगार्ड भी शामिल है. सभी ने बड़ा आंदोलन खड़ा किया था.

होमगार्ड जवानों ने किया था आंदोलन

कमांडेंट कार्यालय में ही सभी धरने पर बैठ गए थे और कमांडेंट को हटाने की मांग कर रहे थे. बिलासपुर से संभाग आयुक्त भी कोरबा जिले में पहुंचे थे. उन्होंने जांच और कार्रवाई की बात कही थी. लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है. जवानों के ऊपर ही कार्रवाई कर दी गई थी. जिसके बाद अब इस घटना के सामने आने के बाद कई तरह की चर्चा चारों तरफ हो रही है.

डॉक्टर ने कहा हालत खतरे से बाहर

आत्महत्या का प्रयास करने वाले जवान संतोष पटेल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया था. जहां उनका इलाज कर रहे डॉक्टर चंद्रकांत भास्कर ने कहा कि फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर है. वह जहरीले पदार्थ का सेवन का अस्पताल पहुंचा था. जिससे उसकी हालत नाजुक बन गई थी. फिलहाल वह खतरे से बाहर है.

Korba Home Guard Jawan
कोरबा में होमगार्ड के जवान का घातक कदम (ETV BHARAT)

दिए गए हैं जांच के आदेश

एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि एक जवान जिन्हें कुछ समय पहले बर्खास्त किया गया था. उसने कुछ जहरीले पदार्थ का सेवन किया था. जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई थी, फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है. जिनकी हालत खतरे से बाहर है.

जानकारी मिली है कि उन्होंने पूर्व में कोई एप्लीकेशन दिया था. जिस पर सुनवाई नहीं हो रही है. जिसके कारण यह कदम उठा लिया है. उनकी मांगें क्या है, इस संबंध में जानकारी ली जा रही है. इस पूरे मामले में जांच की जाएगी. फिलहाल कोई एफआईआर नहीं किया गया है. जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी- लखन पटले, एएसपी, कोरबा

प्रताड़ित करने के आरोप

आत्मघाती कदम उठाने वाले बर्खास्त होमगार्ड संतोष पटेल ने एक नोट भी लिखा है. जिसमें उन्होंने अपने कमांडेंट पर गंभीर आरोप लगाया है. वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है. जवान ने यह आरोप लगाया है कि 17 अक्टूबर 2025 तक उसे अकेले में बुलाकर कई बार मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया गया. फिलहाल इन सभी आरोपों पर पुलिस ने जांच की बात कही है.

