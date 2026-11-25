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कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर मां सर्वमंगला घाट पर भव्य हसदेव महाआरती, दीपों की रोशनी से जगमगाया तट

कोरबा कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली ( ETV Bharat Chhattisgarh )

​कोरबा: ​कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के पावन पर्व पर मंगलवार की देर शाम कोरबा की जीवनदायिनी हसदेव नदी के पावन तट पर आस्था, भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिला. नमामि हसदेव सेवा समिति के तत्वावधान में मां सर्वमंगला मंदिर घाट पर भव्य हसदेव महाआरती का आयोजन किया गया. शाम ढलते ही वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और हजारों दीपों की जगमगाहट से पूरा हसदेव तट काशी के घाटों जैसा दिव्य और अलौकिक नजर आया. आसपास के शहर वासी और भक्त बड़ी तादाद में यहां मौजूद रहे.

तीन दिवसीय महायज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान का समापन समिति द्वारा 22 से 24 नवंबर तक आयोजित तीन दिवसीय श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ एवं धार्मिक महोत्सव के मुख्य व अंतिम दिन महाआरती का शुभारंभ हुआ. यह संपूर्ण आयोजन प्रख्यात कथावाचिका और संत दीदी मां साध्वी प्रज्ञा भारती के सानिध्य में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए. उन्होंने विधि-विधान से मां सर्वमंगला और हसदेव मैया की पूजा-अर्चना कर प्रदेश व जिले की सुख-समृद्धि की कामना भी की.