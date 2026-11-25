कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली पर मां सर्वमंगला घाट पर भव्य हसदेव महाआरती, दीपों की रोशनी से जगमगाया तट
साध्वी प्रज्ञा भारती के सानिध्य और मंत्री लखनलाल देवांगन की उपस्थिति में श्रद्धालुओं ने नदी संरक्षण का संकल्प लिया. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 10:47 AM IST
कोरबा: कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के पावन पर्व पर मंगलवार की देर शाम कोरबा की जीवनदायिनी हसदेव नदी के पावन तट पर आस्था, भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिला. नमामि हसदेव सेवा समिति के तत्वावधान में मां सर्वमंगला मंदिर घाट पर भव्य हसदेव महाआरती का आयोजन किया गया. शाम ढलते ही वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और हजारों दीपों की जगमगाहट से पूरा हसदेव तट काशी के घाटों जैसा दिव्य और अलौकिक नजर आया. आसपास के शहर वासी और भक्त बड़ी तादाद में यहां मौजूद रहे.
तीन दिवसीय महायज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान का समापन
समिति द्वारा 22 से 24 नवंबर तक आयोजित तीन दिवसीय श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ एवं धार्मिक महोत्सव के मुख्य व अंतिम दिन महाआरती का शुभारंभ हुआ. यह संपूर्ण आयोजन प्रख्यात कथावाचिका और संत दीदी मां साध्वी प्रज्ञा भारती के सानिध्य में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन मुख्य यजमान के रूप में शामिल हुए. उन्होंने विधि-विधान से मां सर्वमंगला और हसदेव मैया की पूजा-अर्चना कर प्रदेश व जिले की सुख-समृद्धि की कामना भी की.
|नमामि हसदेव सेवा समिति के माध्यम से हसदेव आरती का आयोजन किया गया. लोगों को नदी को स्वच्छ रखने के बारे में संदेश दिया गया. समिति के जरिए लोगों को नदी बचाओ को लेकर जागरूक किया जा रहा है-लखनलाल देवांगन, मंत्री
|सर्वमंगला घाट पर कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली पर साध्वी प्रज्ञा भारती और मंत्री लखनलाल देवांगन शामिल हुए. काफी संख्या में कोरबा वासी गंगा आरती में शामिल हो रहे हैं -संजू देवी राजपूत, मेयर
दीपदान और भक्तिमय माहौल में झूमे श्रद्धालु
देव दीपावली के अवसर पर घाट को आकर्षक लाइटिंग और फूलों से सजाया गया. लेजर शो और आतिशबाजी ने लोगों का खूब मनोरंजन भी किया. महाआरती के दौरान सैकड़ों की संख्या में उपस्थित श्रद्धालुओं, महिलाओं और युवाओं ने हसदेव नदी के तट पर दीपदान किया. आरती की थालियों की एक लय में उठती ज्योति और भजनों की स्वरलहरियों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.
नदी स्वच्छता और पॉलीथिन मुक्ति का दिया संदेश
इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्राकृतिक जल स्रोतों की स्वच्छता और संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करना रहा. नमामि हसदेव सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि स्कूलों और समाज के बीच चलाए जा रहे निरंतर जन-जागरण अभियान का सकारात्मक असर अब धरातल पर दिखने लगा है. लोगो से लगातार अपील की जा रही है कि अब वह पूजा व हवन सामग्री को पॉलीथिन सहित नदी में प्रवाहित करने के बजाय केवल जैविक पूजन सामग्री ही अर्पित करें.
महाआरती के अंत में उपस्थित जनसमूह ने हसदेव नदी को स्वच्छ और अविरल बनाए रखने का सामूहिक संकल्प लिया. कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संगठनों के सदस्य, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में नगरवासी परिवार सहित शामिल हुए। अंत में सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया.
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