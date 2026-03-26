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बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री कोरबा में करेंगे 4 दिनों तक हनुमंत कथा, दिव्य दरबार भी लगाएंगे, जानिए तारीख

76 एकड़ में सभा स्थल तैयार किया जा रहा है, इसके अलावा मेडिकल सुविधा और पार्किंग के लिए अलग-अलग क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं.

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बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री कोरबा में करेंगे 4 दिनों तक हनुमंत कथा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 8:30 PM IST

3 Min Read
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कोरबा. मशहूर कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री (बागेश्वर धाम) 5 दिनों तक कोरबा में मौजूद रहेंगे. उप-नगरीय क्षेत्र बांकीमोंगरा के गांव ढपढप में वह हनुमंत कथा का आयोजन करेंगे. यहां कुल 76 एकड़ में सभा स्थल तैयार किया गया है. प्रतिदिन लगभग एक लाख लोगों के आने का अनुमान है, और तैयारियां भी इसी के मद्देनज़र की गई हैं.

पूरे आयोजन पर लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होने की जानकारी आयोजन समिति ने दी है. कार्यक्रम में दिव्य दरबार का भी आयोजन किया जाएगा. अंतिम दिन सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम आयोजित होगा.

कोरबा में बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री करेंगे कथा, 76 एकड़ में सभा स्थल तैयार, (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पास जैसी व्यवस्था नहीं

आयोजन के दो दिन पहले गुरुवार को हनुमंत कथा के आयोजक अपना घर सेवा आश्रम के पदाधिकारियों ने प्रेस क्लब, तिलक भवन में प्रेस वार्ता कर इस वृहद आयोजन की पूरी जानकारी दी. यह भी बताया गया कि आयोजन में “पास” की कोई व्यवस्था नहीं है. सभी के लिए निशुल्क प्रवेश रहेगा और “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर एंट्री दी जाएगी. हालांकि वीआईपी लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है.

हर दिन 3 से 6 बजे तक होगी हनुमंत कथा

28 मार्च को धीरेंद्र शास्त्री कोरबा पहुंचेंगे और उसी दिन शाम से हनुमंत कथा शुरू होगी. 28 मार्च से 1 अप्रैल तक प्रतिदिन शाम 3:00 बजे से 6:00 बजे तक कथा का आयोजन किया जाएगा. बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है. आयोजन समिति ने प्रतिदिन लगभग 8000 लोगों के लिए प्रसाद वितरण की तैयारी की है. श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है. कोरबा के साथ-साथ पड़ोसी जिलों और राज्यों से भी लोगों के आने की उम्मीद है.

1200 से अधिक वालंटियर और 300 पुलिसकर्मी तैनात

आयोजन स्थल पर व्यवस्था संभालने के लिए 1200 से 1800 वालंटियर तैनात किए गए हैं, जिन्हें स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इसके अलावा पुलिस विभाग ने भी लगभग 300 जवानों की तैनाती की है.

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कोरबा में बागेश्वर बाबा 4 दिनों तक हनुमंत कथा करेंगे, दिव्य दरबार भी लगाएंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

30 मार्च को दिव्य दरबार, अंतिम दिन सामूहिक कन्या विवाह

हनुमंत कथा के दौरान 30 मार्च को धीरेंद्र शास्त्री का प्रसिद्ध दिव्य दरबार आयोजित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त अंतिम दिन निर्धन एवं दिव्यांग कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया जाएगा, जिसमें कुल 108 कन्याओं का विवाह संपन्न होगा. सामान्य श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार का वीआईपी पास उपलब्ध नहीं होगा. प्रवेश “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर दिया जाएगा, जबकि वीआईपी अतिथियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

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