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कोरबा पीजी कॉलेज विवाद : जिला पंचायत सीईओ पर प्राध्यापकों ने दुर्व्यवहार और धमकी देने का लगाया आरोप

सोमवार को कलेक्टर से मिलकर कॉलेज के स्टाफ ने लिखित शिकायत दी. मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा.

KORBA EVPG COLLEGE CONTROVERSY
कोरबा ईवीपीजी कॉलेज विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 4, 2026 at 7:34 AM IST

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कोरबा: शासकीय ईवीपीजी कॉलेज के प्राचार्य व प्राध्यापकों ने जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. एक दिन पहले कॉलेज में प्रशासन द्वारा आयोजित एक शासकीय कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और महाविद्यालयीन स्टॉफ के बीच उपजे तनाव के मामले ने तूल पकड़ लिया है. महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापकों और समस्त शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारियों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन (IAS) पर गंभीर आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है.

नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के दौरान विवाद

शासकीय ईवीपीजी कॉलेज में एक दिन पहले रविवार को नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभारंभ संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया. प्रधानमंत्री ने देशभर के जेन-जी युवाओं से नशे से दूर रहने का संकल्प लेने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया. इसी कार्यक्रम के ठीक पहले विवाद हुआ, जिसका ज्ञापन सोमवार को कलेक्टर को सौंपा गया है. ज्ञापन में कहा गया है कि यह आयोजन जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा था. महाविद्यालय प्रशासन ने केवल आयोजन स्थल उपलब्ध कराया था, आरोप है कि कार्यक्रम प्रारंभ होने से 30 मिनट पूर्व सीईओ द्वारा विद्यार्थियों के समक्ष प्राचार्य एवं प्राध्यापकों के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, इतना ही नहीं निलंबन की धमकी भी दी गई.

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सरकारी कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन और कॉलेज स्टाफ के बीच तनाव (ETV Bharat Chhattisgarh)

सोमवार को पूरा स्टाफ पहुंचा कटेक्टर से मिलने

ज्ञापन में कहा गया है कि ​इस घटना से महाविद्यालय के प्राचार्य, अधिकारी और कर्मचारी मानसिक रूप से बेहद क्षुब्ध हैं. ज्ञापन की प्रतिलिपि आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर को भी भेजा गया है.​इस ज्ञापन पर एलएन कंवर, डॉ बीएल साय, डॉ एसके गोभिल, डॉ सीके नायडू सहित महाविद्यालय के तमाम प्रोफेसरों और कर्मचारियों ने हस्ताक्षर किए हैं.

इधर जिला पंचायत सीईओ ने असिस्टेंट प्रोफेसर पर बदतमीजी करने का आरोप लगाया.

कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में व्यवस्था बहुत खराब थी. जिसे ठीक करने के लिए मैंने प्राचार्य को कहा. इस बात पर प्राचार्य के एक करीबी असिस्टेंट प्रोफेसर ने मुझसे बदतमीजी करते हुए गलत व्यवहार किया. इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने कलेक्टर को माफीनामा भी पेश किया है. लेकिन इस तरह की अव्यवस्था के लिए मैंने उच्च शिक्षा आयुक्त को अपनी तरफ से एक पत्र कार्यवाही के लिए भेजा है- प्रतीक जैन, सीईओ, जिला पंचायत कोरबा

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ईवीपीजी कॉलेज के प्राचार्य व प्राध्यापकों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat Chhattisgarh)

रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग, वाणिज्य कर (आबकारी) एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, विशिष्ट अतिथि महापौर संजू देवी राजपूत ने नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के नोडल अधिकारी सतीश प्रकाश सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह कँवर, नगर निगम सभापति नूतन सिंह ठाकुर, कलेक्टर कुणाल दुदावत जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन सहित कॉलेज और जिला प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे.

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