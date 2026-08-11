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एक दशक से बिना भवन और शिक्षकों के चल रहा कोरबा GNM कॉलेज, नर्सिंग कोर्स करने वालों के साथ मजाक

शासन से स्वीकृत सभी 6 पद सालों से यहां रिक्त हैं, जिनकी नियुक्ति के लिए शासन को जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा पत्र तो भेजा जाता है, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई है. स्वास्थ्य विभाग ने स्वीकृत 6 पदों के विरुद्ध 3 ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी नर्सिंग की छात्राओं को पढाने के लिए लगाई है, जो विभाग में नर्स के तौर पर सेवाएं दे रहीं हैं, और बीएससी नर्सिंग की क्वालिफिकेशन रखती हैं. वह भी नियमित तौर पर यहां पढ़ाने नहीं पहुंचती हैं, नतीजा यह होता है कि सीनियर ही जूनियर छात्रों को पढ़ाते हैं और किसी तरह नर्सिंग के छात्र अपने-आप पढ़ पढ़ाकर परीक्षा में पास हो जाते हैं. ऐसी स्थिति में नर्सिंग करने वाली छात्रों की पढ़ाई की गुणवत्ता क्या होगी ? वह चिकित्सकीय जैसे महत्वपूर्ण पेशेवर क्षेत्र में किस तरह से काम करेंगे ? यह बेहद गंभीर सवाल है और उतना ही अफसोसजनक भी.

कोरबा: ऊर्जाधानी में संचालित GNM (General Nursing and Midwifery) कॉलेज का संचालन पिछले 1 दशक से बिना भवन और शिक्षकों के किया जा रहा है. यह नर्सिंग के छात्रों के साथ एक तरह का मजाक करने जैसा है. शिक्षकों के 6 के 6 पद सालों से खाली हैं. कॉलेज के पास न तो अपना भवन है, न ही शिक्षकों की व्यवस्था.

वर्तमान में कोरबा जिले के सरकारी GNM कॉलेज का संचालन शहर के सुभाष चौक के समीप स्थित वर्किंग वूमंस हॉस्टल में किया जा रहा है. क्लासेस भी यहीं लगती है और छात्रों का हॉस्टल भी इसी बिल्डिंग में है. प्रथम वर्ष में कुल 30 सीट स्वीकृत हैं. वर्तमान में कॉलेज में कुल 86 GNM के छात्र अध्यनरत है. हालांकि कुछ साल पहले तक कॉलेज का संचालन किसी और बिल्डिंग में किया जाता था, लेकिन जब से वर्किंग वीमेन हॉस्टल रिक्त हुआ, तभी से यहां GNM कॉलेज को शिफ्ट कर दिया गया है. वर्तमान भवन में कॉलेज का संचालन पिछले 3 सालों से किया जा रहा है. हॉस्टल की सुरक्षा और कैंटीन के खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते रहे हैं.





थ्योरी क्लासेस में ज्यादातर आपस में ही पढ़ते हैं छात्र

सरकारी GNM कॉलेज में पढ़ाई का स्तर इस बात से ही समझा जा सकता है कि शिक्षकों के सभी 6 पद पूरी तरह से रिक्त हैं. कॉलेज में केवल एक प्राचार्य सूजा जॉन की नियुक्ति है, जो कि समय मिलने पर सीनियर छात्रों को पढ़ाती हैं. इसके अलावा 6 पद पूरी तरह से रिक्त हैं. उनके विरुद्ध जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 कर्मचारियों की ड्यूटी छात्रों को पढ़ने के लिए लगाई गई है, रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों तक की भर्ती नहीं की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ ऐसी नर्स जो बीएससी नर्सिंग की अर्हता रखती हैं, उन्हें यहां पढ़ाने का जिम्मा दिया गया है.

नर्सिंग कोर्स करने वालों के साथ मजाक (ETV Bharat)

अतिरिक्त कार्य होने के कारण वह भी नियमित तौर पर कॉलेज जाकर छात्रों को नहीं पढ़ा पातीं. जिसका सीधा असर GNM की छात्रों के भविष्य पर पड़ता है. उनकी थ्योरी की क्लासेस तक पूरी नहीं हो पाती. बच्चे आपस में ही एक दूसरे को पढ़ने-पढ़ाने तक विवश हो जाते हैं.





मेडिकल कॉलेज तक आने-जाने की भी नहीं है कोई सुविधा

सुभाष चौक के वर्किंग विमेंस हॉस्टल में किसी तरह थ्योरी पढ़ने के बाद GNM छात्रों को प्रैक्टिकल के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल जाना पड़ता है. जिसकी दूरी वर्किंग विमेंस हॉस्टल से लगभग 4 किलोमीटर है. यहां तक जाने के लिए भी कॉलेज स्तर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है. नर्सिंग की छात्राएं अपने साधन से या ज्यादातर समय इन्हें पैदल ही सफर तय करते हुए देखा जा सकता है. कुछ समय पहले औद्योगिक उपक्रमों द्वारा सीएसआर से मेडिकल कॉलेज के छात्रों को कॉलेज और हॉस्टल तक आने जाने के लिए बस उपलब्ध कराई गई. लेकिन GNM छात्रों के लिए यह सुविधा भी मौजूद नहीं है. जिले के सीएमएचओ ने बस की मांग करने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि आने-जाने के लिए बस की सुविधा मिल जाए, इसके लिए वह कलेक्टर से निवेदन करेंगे.





इस तरह जीएनएम कोर्स के लिए मिलता है प्रवेश

छत्तीसगढ़ में GNM (General Nursing and Midwifery) नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (DME Raipur) या फिर छत्तीसगढ़ स्टेट नर्सिंग काउंसिल द्वारा प्रक्रिया संचालित की जाती है. मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है. विज्ञान वर्ग (भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान) के छात्रों को प्राथमिकता दी जाती है. GNM कोर्स में दाखिला 12वीं के अंकों के आधार पर तैयार होने वाली मेरिट लिस्ट और उसके बाद होने वाली सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के माध्यम से होता है.





साढ़े 3 साल का कोर्स, क्लीनिकल नर्सिंग का काम

​GNM पूरी तरह क्लीनिकल नर्सिंग और मरीजों की देखभाल पर आधारित कोर्स है. 3 से 3.5 साल (6 महीने की इंटर्नशिप सहित) का डिप्लोमा कोर्स है. अस्पतालों, नर्सिंग होम या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती मरीजों की नियमित निगरानी करना. मरीज के शरीर का तापमाम, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, नब्ज आड़को को रिकॉर्ड करना और डॉक्टरों के निर्देशानुसार इलाज में मदद करना प्रमुख काम होता है. गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की देखभाल करना, सुरक्षित प्रसव कराने में डॉक्टरों और मुख्य नर्सों की सहायता करने से लेकर नवजात शिशु की शुरुआती देखभाल करना जीएनएम नर्सिंग स्टाफ का प्रमुख काम है. कुल मिलाकर इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है.





शिक्षकों के पद रिक्त बस के लिए कलेक्टर से करेंगे निवेदन: CMHO

इस संबंध में सीएमएचओ डॉ. एसएन केसरी का कहना है कि कोरबा जिले का सरकारी GMN कॉलेज वर्किंग विमेंस हॉस्टल में संचालित हो रहा है. फिलहाल शिक्षकों के सभी स्वीकृत 6 पैड रिक्त हैं. 3 शिक्षकों की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर किसी तरह की गई है. एक प्राचार्य की नियुक्ति है, जिनके माध्यम से पढ़ाई करवाई जाती है. प्रैक्टिकल के लिए सभी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया जाता है. वहां तक जाने के लिए फिलहाल बस की सुविधा नहीं है. खनिज न्यास विभाग से बस की सुविधा मिल जाए, इसके लिए जल्द ही कलेक्टर से निवेदन किया जाएगा. कैंटीन की व्यवस्था भी यहां ठीक-ठाक है, खाने की शिकायत तो फिलहाल नहीं है. शिक्षकों के पद रिक्त होने की जानकारी शासन को है, इसके लिए समय-समय पर जिला स्तर से भी पत्र व्यवहार किया गया है.

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