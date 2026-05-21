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कोरबा को मिले 22 नेक्स्ट जेन डायल 112 वाहन, आपात सेवाएं होंगी मजबूत

नागरिक सुरक्षा के साथ त्वरित आपात सहायता को ज्यादा प्रभावी बनाने की दिशा में “नेक्स्ट जेन सीजी डायल-112” सेवा की शुरुआत की गई है

Next Gen CG Dial 112
नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 21, 2026 at 7:20 AM IST

3 Min Read
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कोरबा: छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के साथ ही कोरबा को भी नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 के 22 वाहन मिले हैं. डायल वाहनों का विधिवत्त उद्घाटन बुधवार को एसपी कार्यालय में मंत्री लखन लाल देवांगन ने किया.इस अवसर पर कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, महापौर संजू देवी राजपूत के साथ ही कलेक्टर कुणाल दुदावत और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे.

कोरबा को मिले 22 112 डायल गाड़ियां

मंत्री लखनलाल देवांगन ने पूजा अर्चना कर डायल 112 गाडियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे प्रदेश को 400 वाहन प्रदान किया है. इसमें से 22 कोरबा जिले को मिले हैं. कोरबा जैसे औद्योगिक जिला को इसकी जरूरत थी. आने वाले समय में लोगों को इसका लाभ जरूर मिलेगा. कोरबा जिले के लिए सौभाग्य की बात है. कोई भी आपातकाल घटना होती है तो सीधे-सीधे इन वाहनों के माध्यम से उनका नियंत्रण किया जा सकेगा. जहां भी जरूरत पड़ेगी, ये वाहन वहां पहुंच सकेंगे.

कोरबा में डायल 112 (ETV Bharat Chhattisgarh)

इस तरह की तकनीक से लैस है डायल 112

इन वाहनों में जीपीएस, वायरलेस रेडियो, कैमरा, डैश कैमरा, मोबाइल और सोलर बैकअप जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. इससे घटनास्थल की लाइव मॉनिटरिंग और रीयल-टाइम ट्रैकिंग संभव हो सकेगी. पुलिस के अनुसार डायल-112 सेवा दिन के 24 घण्टे संचालित रहेगी. नागरिक वॉयस कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप, वेब पोर्टल और एसओएस-112 इंडिया ऐप के माध्यम से भी सहायता प्राप्त कर सकेंगे.

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कोरबा को मिली 22 नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 (ETV Bharat Chhattisgarh)

कुछ समय से पूरी तरह से बेपटरी थी यह सुविधा

डायल 112 के नए वाहनों के मिलने से सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के साथ आमजन को त्वरित एवं भरोसेमंद सहायता उपलब्ध मिलेगी. जो पिछले कुछ समय से नहीं मिल पा रही थी. सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी द्वारा लापरवाही और कुछ कमियों की वजह से कोरबा जिले में गिने चुने स्थान पर ही डायल 112 की सुविधा मिल रही थी. ज्यादातर इलाकों में वाहन उपलब्ध नहीं थे. अब जब 22 नए वाहन कोरबा जिले को मिल गए हैं. तब जिले के सभी क्षेत्रों में लोगों को तत्काल इमरजेंसी सेवा मिलेगी.

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डायल 112 गाड़ियों का हरी झंडी दिखाते मंत्री लखन लाल देवांगन (ETV Bharat Chhattisgarh)

बता दें कि रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के 33 जिलों के लिए 400 से अधिक अत्याधुनिक डायल-112 वाहनों एवं 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था.

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