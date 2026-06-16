भाजपा नेता पर हमला करने वाला पूर्व जनपद उपाध्यक्ष गिरफ्तार
पुराने रंजिश को लेकर दोनों में विवाद हुआ और पूर्व जनपद उपाध्यक्ष ने भाजपा नेता की जमकर पिटाई कर दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 16, 2026 at 9:50 AM IST
कोरबा: भाजपा नेता पर जानलेवा हमला करने वाले पूर्व जनपद उपाध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना सोमवार की है, जब बालको के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिव बालक सिंह तोमर जिला जेल में बंद अपने भतीजे से मिलने गए थे. इसी दौरान पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रज्जाक अली भी वहां पहुंच गया. पुराने रंजिश को लेकर दोनों में विवाद हुआ और रजक ने अपने साथियों के साथ मिलकर तोमर की जमकर पिटाई कर दी. जिससे उनके पैर में चोट लगी है. शाम होते-होते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर जेल भेज दिया है.
सोमवार की दोपहर मारपीट और शाम को गिरफ्तारी
रज्जाक अली करतला क्षेत्र से जनपद उपाध्यक्ष रह चुका है. जिसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक प्रकारण दर्ज हैं. ताजा घटना सिविल लाइन थाना अंतर्गत मौजूद जिला जेल के पास घटी है. पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को शिव बालक सिंह तोमर अपने भतीजे से मिलने जेल गए थे. इसी दौरान रास्ते में तोमर की मुलाकात रज्जाक अली से हो गई, रज्जाक ने तोमर को उनके ही भतीजे से दूर रहने और इस मामले के बीच में ना पढ़ने की बात कही. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया. रज्जाक ने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर तोमर की जमकर पिटाई कर दी. तोमर को पैर में गहरी चोट आई है, इसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
मंत्री पहुंचे तोमर से मिलने
मारपीट की इस घटना के बाद स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन भाजपा नेताओं के साथ शिव बालक सिंह तोमर से मिलने अस्पताल पहुंचे थे. इसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया. पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, रज्जाक अली की तलाश शुरू की गई और शाम होते-होते रज्जाक को गिरफ्तार कर लिया गया. जिसके ऊपर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट के तहत कई धाराएं लगाकर अपराध दर्ज किया गया.
गिरफ्तारी के बाद भेजा गया रिमांड पर
कोरबा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि रज्जाक अली ने शिव बालक सिंह तोमर पर हाथ मुक्के और डंडे से हमला किया गया है.हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. रज्जाक और उसके दो साथियों को गिरफ्तार का रिमांड पर भेज दिया गया है. एक अन्य की तलाश जारी है.