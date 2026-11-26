केंदई में भालू शिकार पर 4 आरोपी गिरफ्तार, कुदमुरा-जिलगा क्षेत्र में हाथी के हमले के बाद ट्रैक्टर जब्त
कोरबा के अलग अलग वन परिक्षेत्र में वन्यजीवों से जुड़े दो बड़े मामलों में वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 26, 2026 at 7:12 AM IST
कोरबा: कटघोरा वनमंडल के केंदई रेंज में शिकार के लिए बिछाए गए फंदे में भालू की मौत और साक्ष्य छिपाने के मामले में वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, कुदमुरा वन परिक्षेत्र के जिलगा इलाके में हाथी को खदेड़ने पहुंचे ग्रामीणों के ट्रैक्टर पर हाथी के हमले व उसे क्षतिग्रस्त करने के मामले में भी विभाग ने ट्रैक्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है.
केंदई रेंज में भालू की मौत: 4 गिरफ्तार, सबूत मिटाने की कोशिश का खुलासा
कटघोरा वनमंडल के केंदई वन परिक्षेत्र में शिकार के लिए बिछाए गए फंदे में फंसकर एक भालू की मौत हो गई थी. प्रारंभिक तौर पर कटघोरा डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय के निर्देश पर वन अमले ने मौके से जाल/फंदा बरामद कर पड़ताल शुरू की थी. जांच और पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि भालू को फंदे में फंसाकर शिकार करने के बाद शव को जलाकर अवशेष नदी किनारे फेंक दिए गए थे, ताकि साक्ष्य नष्ट किए जा सकें. इस मामले में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अवैध शिकार और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपियों से आगे की पूछताछ व वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
कुदमुरा-जिलगा क्षेत्र में हाथी द्वारा ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त, वाहन जब्त
दूसरी घटना कोरबा के कुदमुरा वन परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम जिलगा के जंगल की है. जहां इन दिनों करीब 11 हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है. पककर तैयार धान की फसल को हाथियों से बचाने के प्रयास के दौरान ग्रामीण ट्रैक्टर लेकर जंगल व हाथियों के पास पहुंचे थे. इसी दौरान ट्रैक्टर की तेज आवाज और करीब पहुंचने से एक दंतैल हाथी भड़क गया और पलटकर ट्रैक्टर पर हमला बोल दिया. हाथी के हमले में ट्रैक्टर का अगला हिस्सा व इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था. जबकि चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और ग्रामीणों को कोई चोट नहीं आई. घटना के बाद वन विभाग के अमले ने संबंधित ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है.
एसडीओ मणिकांत वर्मा ने बताया कि मौके पर हाथी मित्र दल मौजूद था. ग्रामीणों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की समझाइश दी जा रही थी. इसके बावजूद कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर नजदीक पहुंच गए. विभाग अब ट्रैक्टर चालक और घटना में शामिल लोगों की पहचान कर मामले की जांच कर रहा है.
वन विभाग ने कार्रवाई कर जारी की अपील
दोनों मामलों के बाद वन विभाग ने वन्यजीव सुरक्षा और मानव-हाथी द्वंद्व को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जंगलों में शिकार के लिए फंदा या करंट लगाने वालों के विरुद्ध कड़ी दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी. वहीं ग्रामीणों से अपील की गई है कि वे हाथियों के करीब जाने, उन्हें घेरने या वाहन व शोर से उकसाने का प्रयास न करें. हाथी मित्र दल के निर्देशों का पालन करें.