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केंदई में भालू शिकार पर 4 आरोपी गिरफ्तार, कुदमुरा-जिलगा क्षेत्र में हाथी के हमले के बाद ट्रैक्टर जब्त

कोरबा वन विभाग की कार्रवाई ( ETV Bharat Chhattisgarh )

​कोरबा: कटघोरा वनमंडल के केंदई रेंज में शिकार के लिए बिछाए गए फंदे में भालू की मौत और साक्ष्य छिपाने के मामले में वन विभाग ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, कुदमुरा वन परिक्षेत्र के जिलगा इलाके में हाथी को खदेड़ने पहुंचे ग्रामीणों के ट्रैक्टर पर हाथी के हमले व उसे क्षतिग्रस्त करने के मामले में भी विभाग ने ट्रैक्टर जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

केंदई रेंज में भालू की मौत: 4 गिरफ्तार, सबूत मिटाने की कोशिश का खुलासा ​कटघोरा वनमंडल के केंदई वन परिक्षेत्र में शिकार के लिए बिछाए गए फंदे में फंसकर एक भालू की मौत हो गई थी. प्रारंभिक तौर पर कटघोरा डीएफओ जितेंद्र उपाध्याय के निर्देश पर वन अमले ने मौके से जाल/फंदा बरामद कर पड़ताल शुरू की थी. जांच और पूछताछ के दौरान चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि भालू को फंदे में फंसाकर शिकार करने के बाद शव को जलाकर अवशेष नदी किनारे फेंक दिए गए थे, ताकि साक्ष्य नष्ट किए जा सकें. इस मामले में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, अवैध शिकार और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपियों से आगे की पूछताछ व वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.