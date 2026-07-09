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कोरबा में हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत, वन विभाग ने मृतक की पत्नी को दी 25 हजार की सहायता राशि

जिले के दोनों वन मंडल में बनी हुई है हाथियों की मौजूदगी, मूवमेंट पर निगरानी और मुनादी से लोगों को किया जा रहा अलर्ट

Korba Elephant Attack
कोरबा में हाथी के हमले में बुजुर्ग की मौत, वन विभाग ने मृतक की पत्नी को दी 25 हजार की सहायता राशि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 8:45 PM IST

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कोरबा: जिले के कोरबा वनमंडल में आने वाले करतला वन परिक्षेत्र में हाथी के हमले से ग्रामीण की मौत हो गई है. यह घटना तुरीकटरा के डूमरकोना झोरखी जंगल में हुई है. वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पत्नी सुमित्रा बाई को 25 हजार रुपए की तात्कालिक सहायता राशि प्रदान की है.

क्या है मामला?

जानकारी के मुताबिक 9 जुलाई को 55 साल का ग्रामीण जहाज सिंह जंगल गया हुआ था तभी इस क्षेत्र में विचरण कर रहे 9 हाथियों के दल में से किसी एक हाथी से उसका सामना हो गया. इसके बाद हाथी ने उसे कुचल दिया. ग्रामीण के मृत शव के पास हाथियों के पैरों के निशान मिले हैं.

​हाथियों के मूवमेंट पर निगरानी

वन विभाग के अनुसार, 6 जुलाई से ही यह दल क्षेत्र में सक्रिय हैं. विभाग गज संकेत ऐप और ड्रोन के माध्यम से हाथियों की निगरानी कर रहा है. ग्रामीणों को मोबाइल एसएमएस व मुनादी के जरिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है. विभाग के अनुसार लगातार हाथियों के मूवमेंट की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है. 5 किलोमीटर के दायरे में हाथी की मौजूदगी होने पर ग्रामीणों तक सूचना पहुंच जा रही है. ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि हाथियों की मौजूदगी में वह जंगल की तरफ ना जाएं.

​ 6 महीने में 15 लोगों की मौत

भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ के अत्यधिक प्रभावित वन मंडलों में कोरबा भी शामिल है. पिछले वर्षों के डेटा को देखें तो कोरबा जिले में नियमित अंतराल पर हाथियों के हमले से लोगों की मौक की घटनाएं हुईं हैं. दिसंबर 2025 से लेकर अब तक की स्थिति में 15 लोगों की मौत हाथी के हमले से हुई है. कोरबा और कटघोरा वन मंडलों में हाथियों के आवासीय क्षेत्रों के पास विचरण करने के कारण फसलों और संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है.

लोगों से सतर्क रहने की अपील

कोरबा वन मंडल के SDO सूर्यकांत सोनी ने बताया कि हाथी के हमले से गुरुवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई है. हम लगातार हाथियों के मूवमेंट पर नजर रख रहे हैं. लोगों से अपील कर रहे हैं कि हाथी के झुंड को देखने पर दूरी बनाए रखें, उनके साथ सेल्फी लेने या उन्हें छेड़ने का प्रयास न करें. रात के समय जंगल की ओर जाने से बचें. मुनादी और एसएमएस के जरिए भी 5 किलोमीटर के दायरे में हाथियों की मौजूदगी होने पर लोगों को सूचना दी जा रही है. हर तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं.

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