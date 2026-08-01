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कोरबा में सरकारी कार्यालयों पर बिजली विभाग का 97 करोड़ रुपए बकाया, अब प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी

कोरबा में सरकारी कार्यालयों पर बिजली विभाग का 97 करोड़ रुपए बकाया ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

शासकीय दफ्तरों का कुल बकाया बिजली बिल बढ़कर 97.35 करोड़ रुपए तक पहुंचा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा: जिले में सरकारी विभागों का करोड़ों का बिजली बिल भुगतान पेंडिंग हैं. विभागों पर बिजली विभाग का कुल बकाया 97 करोड़ पहुंच गया है. शासकीय दफ्तरों पर अब बिजली विभाग ने सख्त रुख अपनाने की बात कही है. वहीं विभाग प्रीपेड मीटर लगाने की भी तैयारी कर रहा है.

शासकीय दफ्तरों का कुल बकाया बिजली बिल बढ़कर 97.35 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. विभागों के शासकीय होने के कारण स्थानीय अधिकारी इन पर खुलकर दबाव नहीं बना पाते, जिससे यह बकाया लगातार बढ़ता रहता है. बिजली विभाग ने इस स्थिति से निपटने के लिए जिले में चल रहे स्मार्ट मीटर लगाने के अभियान में तेजी लाई है.

अब शासकीय कार्यालयों में पोस्टपेड (इस्तेमाल के बाद भुगतान) व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है. विभागीय जानकारी के अनुसार अगस्त माह से सरकारी दफ्तरों में बिजली खपत की गणना के आधार पर पहले स्मार्ट मीटर को रिचार्ज करना होगा. तभी उनके दफ्तरों में बिजली आपूर्ति जारी रहेगी.

अब प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

किस विभाग का कितना बकाया

​ग्राम पंचायतें: ₹54.45 करोड़

​शिक्षा विभाग: ₹12.63 करोड़

​नगर निगम कोरबा: ₹6.84 करोड़

​नगर पालिका: ₹6.80 करोड़

​नगर पंचायतें: ₹4.76 करोड़

महिला एवं बाल विकास विभाग: ₹2.90 करोड़

​स्वास्थ्य विभाग: ₹2.60 करोड़

तेजी से जारी है स्मार्ट मीटर लगाने का काम

जिले में निजी ठेका कंपनी के माध्यम से पिछले 2 वर्षों से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य चल रहा है. अब तक 65 प्रतिशत घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लग चुका है. विकासखंड स्तर पर चरणबद्ध तरीके से चल रहे इस अभियान के तहत अब धीरे-धीरे स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ग्राम पंचायतों में भी स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं. ताकि तकनीकी खामियों को दूर कर शत-प्रतिशत प्री-पेड व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

​कुल बकाया बढ़कर हुआ 400 करोड़ के पार

विद्युत विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कोरबा जिले में ही सरकारी विभागों सहित बड़े बकायादारों और आम उपभोक्ताओं की गणना करने पर कुल बकाया राशि अब 402 करोड़ 83 लाख रुपए तक पहुंच गई है. शासकीय दफ्तरों का 97.35 करोड़ है. जबकि घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं सहित अन्य संस्थानों का 305.48 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है.