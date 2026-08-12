ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ी संस्कृति की थीम पर तैयार हो रहीं इको-फ्रेंडली राखियां, मार्केट में अच्छी डिमांड, आजीविका का भी इंतजाम

प्रकृति के करीब और परंपराओं का अनूठा संगम, ​बाजार में मिलने वाली चीनी और प्लास्टिक-युक्त हानिकारक राखियों का विकल्प

Chhattisgarhi culture theme rakhi
छत्तीसगढ़ी संस्कृति की थीम पर तैयार हो रहीं इको-फ्रेंडली राखियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2026 at 3:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: रक्षाबंधन को लेकर पर्यावरण संरक्षण और वोकल फॉर लोकल का संदेश कटघोरा विकासखंड में झलक रहा है. धवईपुर में महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं इस साल खास किस्म की राखियां तैयार कर रही हैं. इको-फ्रेंडली और स्वदेशी राखियों का निर्माण किया जा रहा है जो बाजार में आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं. इन राखियों की न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि दूर-दराज के बाजारों में भी अच्छी डिमांड है.

पर्यावरण संरक्षण और वोकल फॉर लोकल का संदेश, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की थीम पर राखियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जैविक और प्राकृतिक सामग्री

धवईपुर की महिलाओं ने पूरी तरह प्राकृतिक और जैविक सामग्रियों से राखियां तैयार की हैं. इन राखियों के निर्माण में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सामग्रियों का उपयोग नहीं किया गया है. ​इन राखियों को बनाने में मुख्य रूप से ​रुद्राक्ष और कौड़ी का उपयोग किया गया है. जो लोगों को पारंपरिक और आध्यात्मिक महत्व को जोड़ने का काम करता है.

रक्षा सूत्र के पारंपरिक प्रतीक के रूप में मौली धागा सहित ​धान, चावल और दाल को अन्नपूर्णा के आशीर्वाद और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के संदेश से उपयोग में लाया गया है. राखी के लिए आसानी से उपलब्ध अन्य प्राकृतिक और जैविक वस्तुएं ही उपयोग में लाई गई हैं.

Chhattisgarhi culture theme rakhi
​बाजार में मिलने वाली चीनी और प्लास्टिक-युक्त हानिकारक राखियों का विकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​छत्तीसगढ़ी संस्कृति की मिल रही झलक

​इन राखियों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी थीम है. इन्हें पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी संस्कृति और लोक परंपरा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है. राखियों की बनावट और सजावट में राज्य की ग्रामीण कला, माटी की खुशबू और पारंपरिक धरोहर साफ झलकती है, जो भाई-बहन के पवित्र रिश्ते के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति का भी सहेजने का कार्य कर रही है.

Chhattisgarhi culture theme rakhi
जैविक और प्राकृतिक सामग्री से बनी राखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मार्केट से आ रही है अच्छी डिमांड

रचनात्मक पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम भी बनी है. महिला समूह की सचिव का कहना है कि इसकी डिमांड अच्छी है, बिक्री अच्छी है, इसलिए हमें अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं.

3-4 हजार राखी का निर्माण हमने कर लिया है. इसके लिए हमने स्थानीय स्तर पर मिलने वाले रुद्राक्ष, मौली धागा, धान, चावल दाल का उपयोग किया है. जिससे हम आकर्षक राखियां बना रहे हैं. मार्केट से अच्छी डिमांड भी आ रही है. दुकानदार कहते हैं कि आपकी राखियां काफी अच्छी रहती हैं.- पूजा नेटी, सचिव, महिला समूह

Chhattisgarhi culture theme rakhi
प्रकृति के करीब और परंपराओं का अनूठा संगम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अच्छा मुनाफा कमा रहीं महिलाएं

समूह सदस्य सुनीता कहती हैं कि इन राखियों का निर्माण करके हम अच्छा मुनाफा भी कमा लेते हैं, लगभग 20-25 हजार रुपए लागत लगाकर 30 से 35000 तक मुनाफा मिल जाता है. महिलाओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती घर में क्लस्टर में ही रोजगार का इंतजाम हो जाता है. जिससे हमारी आजीविका चल रही है.

Chhattisgarhi culture theme rakhi
मार्केट में अच्छी डिमांड, आजीविका का भी इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने राखी का निर्माण छत्तीसगढ़ी थीम पर किया है. जो काफी प्रचलित हो रही है, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और इसकी डिमांड भी अच्छी खासी बनी हुई है. पिछले वर्ष भी हमने राखियां बनाई थी. लेकिन इस बार हमारी राखियां पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी थीम पर है.

रक्षाबंधन पर बहनों को डाक विभाग का तोहफा, वाटरप्रूफ लिफाफों में भैया तक सुरक्षित पहुंचेगी राखी, स्पेशल लेटर बॉक्स का भी इंतजाम
चाम्पा की महिलाओं ने बनाई अनोखी राखी, मिट्टी-गोबर और बीज से तैयार रक्षा सूत्र पहुंचेंगे सीमा पर तैनात जवानों तक
रक्षाबंधन पर पर्यावरण संदेश: जगदलपुर में वन विभाग ने पेड़ों को बांधी राखी

TAGGED:

​KORBA ECO FRIENDLY RAKHI
RAKHI SELF HELP GROUP
छत्तीसगढ़ी राखी
स्व सहायता समूह राखी
CHHATTISGARHI CULTURE THEME RAKHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.