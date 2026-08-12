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छत्तीसगढ़ी संस्कृति की थीम पर तैयार हो रहीं इको-फ्रेंडली राखियां, मार्केट में अच्छी डिमांड, आजीविका का भी इंतजाम

छत्तीसगढ़ी संस्कृति की थीम पर तैयार हो रहीं इको-फ्रेंडली राखियां ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धवईपुर की महिलाओं ने पूरी तरह प्राकृतिक और जैविक सामग्रियों से राखियां तैयार की हैं. इन राखियों के निर्माण में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले सामग्रियों का उपयोग नहीं किया गया है. ​इन राखियों को बनाने में मुख्य रूप से ​रुद्राक्ष और कौड़ी का उपयोग किया गया है. जो लोगों को पारंपरिक और आध्यात्मिक महत्व को जोड़ने का काम करता है.

पर्यावरण संरक्षण और वोकल फॉर लोकल का संदेश, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की थीम पर राखियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा: रक्षाबंधन को लेकर पर्यावरण संरक्षण और वोकल फॉर लोकल का संदेश कटघोरा विकासखंड में झलक रहा है. धवईपुर में महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएं इस साल खास किस्म की राखियां तैयार कर रही हैं. इको-फ्रेंडली और स्वदेशी राखियों का निर्माण किया जा रहा है जो बाजार में आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं. इन राखियों की न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि दूर-दराज के बाजारों में भी अच्छी डिमांड है.

रक्षा सूत्र के पारंपरिक प्रतीक के रूप में मौली धागा सहित ​धान, चावल और दाल को अन्नपूर्णा के आशीर्वाद और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के संदेश से उपयोग में लाया गया है. राखी के लिए आसानी से उपलब्ध अन्य प्राकृतिक और जैविक वस्तुएं ही उपयोग में लाई गई हैं.

​बाजार में मिलने वाली चीनी और प्लास्टिक-युक्त हानिकारक राखियों का विकल्प (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​छत्तीसगढ़ी संस्कृति की मिल रही झलक

​इन राखियों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी थीम है. इन्हें पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी संस्कृति और लोक परंपरा को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है. राखियों की बनावट और सजावट में राज्य की ग्रामीण कला, माटी की खुशबू और पारंपरिक धरोहर साफ झलकती है, जो भाई-बहन के पवित्र रिश्ते के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति का भी सहेजने का कार्य कर रही है.

जैविक और प्राकृतिक सामग्री से बनी राखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मार्केट से आ रही है अच्छी डिमांड

रचनात्मक पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का एक सशक्त माध्यम भी बनी है. महिला समूह की सचिव का कहना है कि इसकी डिमांड अच्छी है, बिक्री अच्छी है, इसलिए हमें अच्छे खासे ऑर्डर मिले हैं.

3-4 हजार राखी का निर्माण हमने कर लिया है. इसके लिए हमने स्थानीय स्तर पर मिलने वाले रुद्राक्ष, मौली धागा, धान, चावल दाल का उपयोग किया है. जिससे हम आकर्षक राखियां बना रहे हैं. मार्केट से अच्छी डिमांड भी आ रही है. दुकानदार कहते हैं कि आपकी राखियां काफी अच्छी रहती हैं.- पूजा नेटी, सचिव, महिला समूह

प्रकृति के करीब और परंपराओं का अनूठा संगम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अच्छा मुनाफा कमा रहीं महिलाएं

समूह सदस्य सुनीता कहती हैं कि इन राखियों का निर्माण करके हम अच्छा मुनाफा भी कमा लेते हैं, लगभग 20-25 हजार रुपए लागत लगाकर 30 से 35000 तक मुनाफा मिल जाता है. महिलाओं को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती घर में क्लस्टर में ही रोजगार का इंतजाम हो जाता है. जिससे हमारी आजीविका चल रही है.

मार्केट में अच्छी डिमांड, आजीविका का भी इंतजाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमने राखी का निर्माण छत्तीसगढ़ी थीम पर किया है. जो काफी प्रचलित हो रही है, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और इसकी डिमांड भी अच्छी खासी बनी हुई है. पिछले वर्ष भी हमने राखियां बनाई थी. लेकिन इस बार हमारी राखियां पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी थीम पर है.