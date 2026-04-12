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कोरबा के डीएसपीएम पावर प्लांट को राष्ट्रीय स्तर पर मिला तीसरा स्थान, हासिल किया 91 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ( ETV Bharat )