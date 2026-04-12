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कोरबा के डीएसपीएम पावर प्लांट को राष्ट्रीय स्तर पर मिला तीसरा स्थान, हासिल किया 91 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर

कोरबा के डीएसपीएम पावर प्लांट को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान, हासिल किया 91 प्रतिशत पीएलएफ

DSPM PLANT RECORD
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 12, 2026 at 6:53 AM IST

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कोरबा: छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह (डीएसपीएम) कोरबा पूर्व ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रिकॉर्ड कायम किया. देश भर में सर्वोत्तम पीएलएफ हासिल करने के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एसके कटियार ने बताया कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी रिपोर्ट में कंपनी के संयंत्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.


डीएसपीएम पावर प्लांट को राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान

वरिष्ठ अफसर ने प्रदर्शन के बारे में बताते हुए कहा कि कोरबा पूर्व ने सर्वोत्तम प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया है. यह हमारे कुशल प्रबंधन व संयंत्रों के नियमित रख-रखाव का परिणाम है कि निर्धारित मापदण्डों से कई ज्यादा हमारे संयंत्र ने परफॉर्म कर राष्ट्रीय स्तर पर यह कीर्तिमान हासिल किया है. डीएसपीएम के दोनों (2 गुणा 250 मेगावॉट) क्षमता के विद्युत इकाईयों ने 2025-26 में 91 प्रतिशत पीएलएफ (प्लांट लोड फैक्टर) अर्जित किया.

छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन के तय लक्ष्य को किया पार

डीएसपीएम ने सीईए (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) और सीएसईआरसी (छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन) के निर्धारित लक्ष्य 85 प्रतिशत से भी अधिक 91 प्रतिशत पीएलएफ प्राप्त कर छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी का गौरव बढ़ाया. इसके अलावा छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी ने एक और उपलब्धि हासिल की है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के वार्षिक मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन का समग्र प्रदर्शन भी अच्छा रहा. जिसमें 33 संस्थाओं में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी तीसरा स्थान हासिल कर टॉप थ्री की श्रेणी में शुमार है.


''सशक्त पहचान मिली''

वरिष्ठ अफसर ने पॉवर जनरेशन कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताते हुए कहा कि इस उपलब्धि से छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी को देश के ऊर्जा उत्पादन पटल पर और अधिक सशक्त पहचान दिलाई. अफसर ने कहा कि हम आगे भी अपना बेस्ट देते रहेंगे और कंपनी के प्रगति और लोगों के हित में काम करते रहेंगे.

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