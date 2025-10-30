ETV Bharat / state

जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में कटघोरा डीएफओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव, लगातार तीसरी बार रहे गायब

वन विभाग की अनुपस्थिति पर जारी किए निर्देश: जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉ पवन सिंह ने कहा कि 5-5 विभागों की समीक्षा हम सामान्य सभा में रखते हैं. आज भी पांच विभागों की समीक्षा थी. कटघोरा डीएफओ लगातार तीसरी बार बैठक से गायब थे. सदस्यों ने नाराजगी जाहिर की है. हम ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारा ज्यादातर काम वन मंडल पर ही आश्रित रहता है. अधिकारी अपने अधीन एसडीओ को भेज देते हैं. जिन्हें कुछ जानकारी नहीं रहती है. हर महीने हमारी एक बैठक होती है पहले भी हमने इसकी जानकारी दी है. त्रिस्तरीय पंचायती राज का सर्वोच्च सदन सामान्य सभा होता है. इसके बाद भी अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं. अधिकारियों का यहां आना अनिवार्य होता है.

गुरुवार को जिला पंचायत के सामान्य सभा के बैठक में 5 विभागों की समीक्षा प्रस्तावित थी. जिसमें पीडब्ल्यूडी, वन मंडल कोरबा, वन मंडल कटघोरा के अलावा शिक्षा विभाग और सहायक आयुक्त आबकारी की समीक्षा की जानी थी. सभी विभाग के अधिकारी में बैठक में मौजूद रहे लेकिन कटघोरा डीएफओ नहीं पहुंचे.

कोरबा: त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों कि अक्सर यह शिकायत रहती है कि अधिकारी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते. बैठकों से भी गायब रहते हैं, गुरुवार को जिला पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में भी ऐसा ही हुआ. यहां कटघोरा वनमंडल के डीएफओ नहीं पहुंचे, जिससे जिला पंचायत के सदस्यों ने नाराजगी जताई. अध्यक्ष की अगुवाई में डीएफओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है. इसे शासन को भी प्रेषित किया जाएगा.

आने वाले दिनों में वह नहीं आएंगे तो हम उनके कार्यालय में जाकर ही जिला पंचायत की बैठक करेंगे. डीएफओ के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है. इसे शासन को भी भेजेंगे- डॉ पवन सिंह, अध्यक्ष, जिला पंचायत कोरबा

सदस्यों ने सामने रखी अपनी समस्या: जिला पंचायत के अलग-अलग सदस्यों ने अपनी समस्या सामने रखी. सामान्य सभा की बैठक में यह भी बात उठी कि जैसा निर्देश दिया जाता है, वैसा काम नहीं किया जाता. जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी नाराज रहते हैं. खास तौर पर हाथियों से परेशानी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र की जनता नाराज है. हाथी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, इसका मुआवजा काफी कम है. वह भी समय पर नहीं मिलता.

सिंचित रकबा को बढ़ाने का करेंगे प्रयास: अध्यक्ष ने यह भी बताया कि बांगो बांध जरूर हमारे जिले में है, लेकिन कोरबा जिले का सिंचित रकबा काफी कम है. ज्यादातर खेती बारिश के पानी पर ही आश्रित है. आज प्रधानमंत्री नल जल योजना के तहत पाइपलाइन के जरिए पानी घर-घर पहुंच रहा है, लेकिन खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है. नहर और अन्य निर्माण के जरिए हम ग्रामीण क्षेत्र का सिंचित रकबा बढ़ाने का प्रयास करेंगे, आने वाली बैठकों में अधिकारियों के साथ मिलकर इस दिशा में भी योजना बनाई जाएगी.

36 शिक्षक अटैच: सामान्य सभा की बैठक में शिक्षा विभाग की भी समीक्षा हुई. युक्तियुक्तकरण के संबंध में सवाल पूछे जाने पर विभाग की ओर से सभा को लिस्ट दी गई. इसमें जिले के 26 शिक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने युक्तियुक्तकरण के बाद कार्यभार अब तक नहीं लिया है. इसके अलावा शिक्षकों के अटैचमेंट का भी मुद्दा उठा. शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की सूची और संलग्न संस्था की जानकारी दी है. वर्तमान में 36 शिक्षक किसी न किसी संस्था में संलग्न है. इसके अलावा शिक्षा विभाग के 82 प्राथमिक शाला ऐसे हैं, जो अब भी एकल शिक्षकीय (Single Teacher) हैं. जबकि तीन माध्यमिक शाला ऐसे हैं. जो की एकल शिक्षकीय हैं.