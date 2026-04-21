Ground Report : हादसे के बाद भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं, डैम के बाहर बह रही राख
ईटीवी भारत जब मौके पर पहुंचा तो राखयुक्त पानी खेतों में बह रहा था, जो कहीं ना कहीं हसदेव नदी की ओर जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 21, 2026 at 1:37 PM IST
कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी(CSPGCL) का सबसे बड़े पावर प्लांट 1320 मेगावाट की क्षमता वाले एचटीपीएस संयंत्र के झाबू स्थित राखड़ डैम का तटबंध रविवार को टूट गया. जिससे 21 वर्ष के एक जेसीबी ऑपरेटर मड़वारानी निवासी हुलेश्वर कश्यप की मौत हो गई. युवक सैकड़ों टन राख के सैलाब में नीचे दब गया और उसकी मौत हो गई. घटना के दूसरे दिन ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची. जहां की परिस्थितियां बेहद चौंकाने वाली थी.
रविवार के हादसे से पावर कंपनी ने कोई सीख नहीं ली है. मौके पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे. तटबंध की मरम्मत शुरू नहीं की गई है, जिसके कारण राख युक्त पानी डैम के बाहर बहते हुए दिखा. मरम्मत का काम अभी शुरू नहीं किया गया है, जबकि पावर प्लांट का संचालन राज्य विद्युत मंडल के अधिकारी और कर्मचारी करते हैं. ऊर्जा विभाग के मुखिया स्वयं सीएम विष्णुदेव साय हैं.
राखड़ डैम के मरम्मत और रखरखाव में भारी लापरवाही आई सामने
राखड़ डैम किसी भी कोयला आधारित पावर प्लांट के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है. बिजली उत्पादन के दौरान जो राख प्लांट से उत्सर्जित होती है, उसे बड़े पाइप लाइन के जरिए राख डैम तक भेजा जाता है और इस राख डैम को केंद्रीय पर्यावरण मानको, एनजीटी के निर्देश के तहत रखरखाव करना होता है. लेकिन इस हादसे ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की तैयारी और व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है. राख डैम के रखरखाव में भर्राशाही बरती जा रही थी, गांव झाबू का यह तटबंध पहले भी टूट चुका है, जिसके लिए 15 अप्रैल को एक इंजीनियर को सस्पेंड भी किया गया था. लेकिन बावजूद इसके राख डैम की ठोस मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दिया गया. जिसके कारण यह हादसा हुआ.
राखड़ डैम से अब भी बाहर जा रही है राख
दूसरे दिन जो सबसे आपत्तिजनक स्थिति राखड़ डैम में देखने को मिली, वह है राख का डैम से बाहर बहकर प्रवाहित होना. पर्यावरण मानकों के अनुसार पावर प्लांट से राख बाहर नहीं जाना चाहिए. लो लाइन एरिया में भी अनुमति लेकर राख को डंप किया जाता है. सामान्य तौर पर इसे राख डैम तक सीमित रखा जाना चाहिए. इसका प्रबंधन इस तरह से किया जाना चाहिए कि यह हवा चलने के साथ ना तो उड़े ना तो राख युक्त पानी किसी जल स्रोत को प्रदूषित करे. रविवार को झाबू में तटबंध टूटने के बाद एक जेसीबी ऑपरेटर की जान गई, दूसरे दिन भी इसके रखरखाव और मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया है. बड़े पैमाने पर राख डैम से राखयुक्त पानी डैम से बाहर प्रभावित हो रहा है. जो हसदेव नदी में जाकर समाहित हो रहा है.
जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर करेंगे कार्रवाई
बिजली उत्पादन कंपनी के एमडी एसके कटिहार का कहना है कि इस मामले में संबंधित अधिकारी को निलंबित किया गया है. कुछ और लोगों को भी नोटिस जारी किया गया है. दो चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं. रिपोर्ट मिलते ही, जो तर्क सामने आएंगे. उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी.