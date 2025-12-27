ETV Bharat / state

Crime Yearender 2025 : जघन्य हत्याकांड से लेकर सामूहिक डकैती तक, साल 2025 में अपराधों का गढ़ बना कोरबा

जानिए साल 2025 की 10 सबसे बड़ी अपराधी घटनाएं जिसने हर आम और खास को सोचने पर मजबूर किया.

कोरबा क्राइम
December 27, 2025

कोरबा: कोयला और बिजली के लिए पहचाने जाने वाले प्रदेश के ऊर्जाधानी कोरबा में साल 2025 में अपराधिक घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ा है. जघन्य हत्याकांड से लेकर लूट, डकैती, दुष्कर्म, आंदोलन, चक्काजाम जैसे कई मामले सामने आये. ऐसे कई अवसर हैं जब अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी और दिनदहाड़े बेहद आपत्तिजनक अपराधों को अंजाम दिया. ज्यादातर मामलों में आरोपियों को पकड़ कर पुलिस ने कानून के समक्ष खड़ा किया. लेकिन वारदातों को अंजाम देने के तरीके से जरूर ऐसा लगा कि कहीं न कहीं पुलिसिंग सवालों के घेरे में है. आपराधिक तत्वों ने बड़ी वारदातों को अंजाम दिया.

कोयला खदान और इसके आसपास छिटपुट घटनाएं साल भर बनी रही. कई मामले ऐसे रहे जिसने पुलिस को खूब परेशान किया. पुलिस जहां बेबस नजर आई, अपराधी एक कदम आगे दिखे, लेकिन अंत में आपराधिक मामलों को सुलझाया गया. पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने में सफलता भी पाई.

KORBA CRIME
पॉश इलाके में सराफा कारोबारी की हत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)

पॉश इलाके में हुई सराफा कारोबारी की हत्या

साल 2025 की शुरुआत में ही 5 जनवरी की रात को बदमाशों ने शहर के एक सराफा कारोबारी गोपाल राय सोनी की हत्या कर दी थी. नया बस स्टैंड के समीप लालू राम कॉलोनी में शहर के सबसे पॉश इलाके में हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे थे. पुलिस ने हत्या की वारदात को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया. हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस ने 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों को खंगाला. तब जाकर पुलिस को हत्यारों का सुराग मिला.

पुलिस ने हत्या के आरोप में मृत व्यापारी के ड्राइवर और वारदात में शामिल एक युवक को गिरफ्तार किया. दो सगे भाइयों ने मिलकर इस वारदात की प्लानिंग की थी. वारदात में एक तीसरे शख्स की भी मदद ली गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वर्तमान ड्राइवर आकाश और मोहन मिंज को गिरफ्तार किया. जो व्यापारी गोपाल राय सोनी की गाड़ी चलाता था. गोस्वामी ने ही मिंज से कहा कि दोनों मिलकर गोपाल राय सोनी के घर में चोरी करते हैं. गोस्वामी ने कहा कि चोरी में उनकी मदद उसका भाई आकाश करेगा जो वर्तमान में सराफा व्यापारी की गाड़ी चला रहा है. ड्राइवर आकाश की मदद से दोनों ने प्लान बनाया कि वो लोग व्यापारी के घर से लाखों की सोना चांदी उडा़ लेंगे. प्लान के मुताबिक दोनों लोग चोरी के इरादे से घर में घुसे लेकिन तभी व्यापारी कमरे में पहुंच गया. पकड़े जाने के डर से दोनों ने धारदार हथियार से व्यापारी की हत्या कर दी. बाद में सभी आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया.

पाली में कोल ट्रांसपोर्टर की जघन्य हत्या, भाजपाइयों के नाम जुड़े

28 मार्च की रात पाली थाना अंतर्गत सरायपाली कोयला खदान में ट्रांसपोर्टर रोहित जायसवाल की जघन्य हत्या से पूरा जिला दहल उठा. वारदात में शामिल कुल 12 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया. मुख्य आरोपी के तौर भाजपा के पाली मंडल अध्यक्ष रोशन सिंह ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार किया. वर्चस्व की लड़ाई के कारण एक गुट ने दूसरे गुट के ट्रांसपोर्टर को रात के समय धारदार हथियार से काट डाला था. 10 से 12 लोगों ने घेरकर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा. इस मामले में भाजपा नेताओं की किरकिरी हुई. सरायपाली कोयला खदान के सब एरिया मैनेजर का नाम भी पुलिस ने एफआईआर में शामिल किया था, जिसे बाद में हटा लिया गया, लेकिन जब कोर्ट में मामला उठा तब कोर्ट की फटकार के बाद पुनः सब एरिया मैनेजर का नाम एफआईआर में शामिल किया गया. बाद में उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई थी.

इस हत्याकांड के बाद पाली में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं भी हुई, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई. टीआई को लाइन अटैच कर दिया गया, पुलिसिंग पर सवाल उठे. भाजपा संगठन ने अपने जिला अध्यक्ष को कुछ दिनों के कार्यकाल के भीतर ही हटा दिया. मामले ने राज्य भर में सुर्खियां बटोरी. मृतक के भाई ने आरोप लगाया था कि पुलिस के सामने ही अपनी आंखों के सामने उसने अपने भाई की हत्या होते देखी. फिलहाल सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं और मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है.

सुपारी देकर गोली चलाने शूटर को यूपी से बुलाया, लव जिहाद की चर्चा

कटघोरा के कसनिया में एक मकान पर गोली चली. यूपी से किराए के शूटर बुलवाकर गोली चलवाई गई थी. इस मामले को कथित तौर पर लव जिहाद और प्रेमी जोड़े के भागने और वापस लौटने के बाद से चले आ रहे संघर्ष और कोर्ट कचहरी से जोड़कर देखा गया. यह मामला इसी वर्ष सितंबर में सामने आया था. दरअसल कटघोरा के तौसीफ और उसके साथ में ही पढ़ने वाली लड़की अप्रैल महीने में घर से भाग गए थे. दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे. 21 अप्रैल को भागने के बाद वह 24 अप्रैल को वापस आ गए थे. कोलकाता के मस्जिद में दोनों ने नोटरी करवाकर शहर काजी के समक्ष शादी कर ली थी.

वापस लौटने पर थाना जाकर इसकी जानकारी दी, सुपुर्दगी दिया और कहा कि लड़की को उसके घर भेज दिया जाए. इस मामले को लव जिहाद से जोड़कर देखा गया. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को पकड़ा. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद कर लिया है. पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस वारदात को अंजाम देने के लिए उत्तर प्रदेश (यूपी) से एक शूटर को सुपारी देकर बुलाया गया था.

KORBA CRIME
पहली बार कोयला खदानों में महिला बाउंसर, युवक की पिटाई की (ETV Bharat Chhattisgarh)

पहली बार कोयला खदानों में महिला बाउंसर, युवक की पिटाई मामले ने खूब बटोरी सुर्खियां

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में महिला बाउंसरों ने युवक की पहले जमकर पिटाई की फिर कपड़े भी फाड़ दिए. जिले में देश की सबसे बड़ी कोयला खदान है. यहां भू विस्थापित लगातार आंदोलन करते रहते हैं. नियमित अंतरालों पर आंदोलन होते हैं. आंदोलन में ज्यादातर महिलाएं आगे आ जाती हैं, कुसमुण्डा खदान में एक निजी कंपनी ने इसे निपटने के लिए महिला बाउंसर को खदान में अपने कैंप की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया. महिला बाउंसरों ने निजी कंपनी के कैंप में घुसे एक युवक को पीट दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. कंपनी का आरोप था कि युवक कैंप में घुसकर हंगामा कर रहा था. जिसे महिला बाउंसर ने रोका.

वायरल वीडियो में 3-4 महिला बाउंसर्स इंडियन आर्मी की कंमाडो वाली टी-शर्ट पहनी हुई हैं. सभी मिलकर युवक को पीट रही है. आखिर में युवक की शर्ट पकड़कर खींचकर ले जाती दिखाई दे रही थी. मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया. जिले में या अपनी तरफ का पहला मामला था. कुसमुंडा खदान क्षेत्र से यह मामला 10 से 11 अक्टूबर के बीच सामने आया था.

पुलिस ने महिला का शव कचरा वाहन में ढोया, एएसआई सस्पेंड

जुलाई महीने में बांकीमोंगरा थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में अधजली लाश मिली थी. पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए जांच शुरू की. पुलिस को किसी तरह के अपराध घटित होने संबंधी साक्ष्य नहीं मिले. इस घटना के सामने आने के बाद मौके पर भीड़ लग गई थी. शव को तत्काल मौके से हटाने के लिए स्वास्थ्य विभाग का शव उपलब्ध न होने पर स्थानीय पुलिस ने नगर निगम की कचरा वाहन को मौके पर बुलवाया. कचरा ले जाने वाले वाहन से शव को ढोकर मुर्दाघर ले गए. शव को कचरा वाहन में ढोये जाने पर लोगों ने आपत्ति जताई, इसका वीडियो वायरल हुआ और पुलिस की जमकर किरकिरी हुई. तब मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए एसपी ने बांकीमोंगरा थाने में पदस्थ एएसआई पृथ्वीराज मोहंती को तत्काल सस्पेंड कर दिया. इस मामले में गहनता से जांच के आदेश भी दिए.

KORBA CRIME
जवान ने दिनदहाड़े रिश्तेदारों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट (ETV Bharat Chhattisgarh)

जवान ने रिश्तेदारों को गोली मारकर उतारा मौत के घाट

10 सितंबर को सीएम विष्णुदेव साय जिले के दौरे पर थे. पूरा कैबिनेट जिले में मौजूद था. इसी दिन सशस्त्र बल के जवान ने घरेलू विवाद में अपनी साली और चाचा ससुर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया. जवान जिले के हरदीबाजार क्षेत्र के गांव रलिया का निवासी है, जिसने दोपहर लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया. आरोपी जवान तेजराम बिंझवार 13वीं बटालियन में तैनात था. तेजराम की ड्यूटी सीएम की सुरक्षा में लगाई गई थी, लेकिन वह अपने गांव पहुंच गया जहां उसने अपनी सर्विस इंसास राइफल से 2 लोगों पर गोली चलाई है. घरेलू विवाद की वजह से कम ने इस घटना को अंजाम की दिया. वारदात में 17 साल की एक लड़की मदालसा और 35 साल का पुरुष राजेश की मौत हो गई थी. दोनों ही रिश्ते में आरोपी आरक्षक के साली और चाचा ससुर लगते थे. बटालियन के आरक्षक ने हरदीबाजार क्षेत्र में बीच सड़क पर दिनदहाड़े फायरिंग कर दी. सर्विस रायफल से उसने 2 से 3 राउंड फायरिंग की थी.

होटल चंदेला में युवती का मर्डर, आरोपी बॉयफ्रेंड पकड़ाया

5 दिसंबर को सीतामढ़ी का होटल चंदेला एक बार फिर सुर्खियों में था. यहां एक युवती की संदिग्ध हालत में लाश मिली है. एक दिन पहले एक प्रेमी जोड़े ने यहां चेक इन किया था. युवक और युवती के जांजगीर से यहां आये थे. युवती जिस युवक के साथ होटल के कमरे में रुकी थी. उसी युवक ने युवती की हत्या कर दी और फरार हो गया है. होटल में रुकने वाले दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड थे. किसी बात पर गलतफहमी की वजह से बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. बाद में पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को पकड़ा और जेल के पीछे पहुंचाया, सीतामढ़ी क्षेत्र का होटल चंदेला इस तरह के मामलों के लिए कुख्यात है. पिछले वर्ष भी यहां एक लाश मिली थी. अक्सर इस होटल में इस तरह के मामले सामने आते हैं. जिन पर पुलिस अंकुश नहीं लगा सकी है.

KORBA CRIME
20 नकाबपोश डकैतों ने परिवार को बंधक बनाया (ETV Bharat Chhattisgarh)

20 नकाबपोश डकैतों ने परिवार को बंधक बनाया, सौम्या चौरसिया का नाम उछला

कोरबा में एक अजीबो गरीब डकैती कांड हुआ. बालको क्षेत्र के गांव के एक मकान में डकैती कांड हुआ. पुलिस ने 7 दिन बाद इसका खुलासा किया. डकैती की घटना बालको थाना क्षेत्र के सोनगुड़ा पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव तराईडांड निवासी शत्रुघ्न दास के घर हुई थी. मंगलवार 11 नवंबर की रात को 15 से 20 हथियार बंद नकाबपोश डकैतों ने घटना को अंजाम दिया. परिवार के 11 सदस्यों के हाथ और मुंह बांधकर डकैती की गई. जिसके बाद से ही इस मामले को सुलझाने का पुलिस पर भारी दबाव था.

कोरबा के एएसपी नीतीश ठाकुर ने मीडिया के सामने इस डकैती कांड को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि डकैती कांड में कुल 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने डकैती की घटना को अंजाम दिया था. इस डकैती कांड में मास्टरमाइंड सहित गैंग में 4 बैगा भी शामिल हैं. दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आरोपियों के मेडिकल परीक्षण के दौरान आरोपियों के परिजन पहुंच गए. जिन्होंने जमकर हंगामा किया. पुलिस पर बेकसूरों को फंसाने का आरोप लगाया. पीड़ित शत्रुघ्न दास की बेटी को कांग्रेस शासन काल में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की सचिव सौम्या चौरसिया ने गोद लिया था. जेल जाने के पहले तक वह सौम्या का साथ ही रहती थी, इसके बाद वापस लौट आई थी. डकैतों को ऐसा इनपुट मिला था कि सौम्या चौरसिया के करोड़ों की संपत्ति गांव में मौजूद है. जिसे हासिल करने के लिए उन्होंने प्लान बनाकर डकैती डाली थी. लेकिन उनके हाथ कुछ खास नहीं लग, कुछ लाख रुपए और गहने ही वह चोरी कर पाए थे. इसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया.

तंत्रमंत्र की आड़ में ट्रिपल हत्याकांड ने राष्ट्रीय स्तर तक सबका ध्यान खींचा

बीते 10 दिसंबर की रात को उरगा थाना के फार्म हाउस में तीन लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी. यह बेहद चौंकाने वाला हत्याकांड था. जिसमें तंत्र क्रिया के दौरान तीन लोगों के गले में नायलॉन की रस्सी बांधकर खींचा गया. जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई. ईटीवी भारत ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर इस पूरी घटना का विवरण पेश किया था. पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई है, इसका खुलासा ईटीवी ने पहले ही कर दिया था. तंत्र क्रिया के दौरान ट्रिपल मर्डर की इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया. पुलिस ने आम लोगों से अपील भी की है कि अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें. इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया.

अस्पताल से मिले इंटीमेशन के आधार पर मर्ग कायम कर हत्या की धाराएं तय की गई हैं. फिलहाल इस मामले में कोई शिकायतकर्ता नहीं है. इस घटना में इस तांत्रिक प्रक्रिया के जिन तीन लोगों की मौत हुई है, इस केस में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें आरोपी तांत्रिक अशीष दास उम्र, (24 वर्ष) है. 24 साल का एक युवक मुख्य तांत्रिक था, जिसने शहर के मशहूर कबाड़ कारोबारी अशरफ मेमन को अपने झांसे में ले लिया था. अशरफ के साथ 2 और लोगों की मौत हुई. पूरी तंत्र क्रिया ग्राम कुदरी में कबाड़ कारोबारी अशरफ मेमन के फार्म हाउस में संपन्न की गई थी. तंत्र-मंत्र कर रुपयों की झरण क्रिया के दौरान 5 लाख रुपये को 50 गुना कर 2 करोड़ 50 लाख करने का लालच दिया गया.

भाजपा नेता की हत्या से दहल उठा पूरा संगठन, पुलिसिंग पर गंभीर सवाल

साल 2025 के अंत में जाते-जाते भाजपा नेता और ठेकेदार अक्षय गर्ग(50 वर्ष) के जघन्य हत्याकांड ने ना सिर्फ कोरबा को बल्कि भाजपा संगठन को भी हिला कर रख दिया. हालांकि 24 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया. लेकिन इस हत्याकांड ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए. जिले में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग की स्थिति बेहद नाजुक होने की कलई खुल गई. पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे. आरोपियों ने बेहद बेखौफ तरीके से दिनदहाड़े भाजपा नेता के कत्ल को अंजाम दिया था.

कटघोरा थाना क्षेत्र के गांव केशलपुर के समीप कटोरी नगोई में दिनदहाड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. घटना के लगभग 24 घंटे के भीतर पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया. मुख्य आरोपी मुस्ताक और मृतक अक्षय गर्ग के बीच आपस में राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता थी. लंबे समय से दोनों के बीच खींचतान और रंजिश बनी हुई थी. लेकिन गांव में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के पोस्टर में जब मुख्य आरोपी की तस्वीर नहीं छापी गई. तब इस वाकये ने उसे झकझोर कर रख दिया, उसे लगा कि क्षेत्र में वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है. बुरी तरह से आरोपी का ईगो हर्ट हुआ. आगबबूला होकर उसने अक्षय को दर्दनाक मौत देने की योजना बनाई थी.

