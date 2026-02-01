ETV Bharat / state

पत्नी पर बीमार पति की हत्या का आरोप, गिरफ्तार

बच्चों के बयान के आधार पर कोरबा पुलिस ने आरोपी पत्नी पर अपराध दर्ज किया गया है.

Published : February 1, 2026 at 7:38 AM IST

कोरबा: जिले के दर्री थाना क्षेत्र से एक बेहद खौफनाक और हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है. आशा नगर लाटा में एक पत्नी पर अपने बेबस और लाचार बीमारी से जूझ रहे पति की हत्या का आरोप है. पिछले डेढ़ साल से लकवा और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे अरुण सिंह (38) को उसकी पत्नी बंटी देवी ने कीटनाशक पिलाकर मौत के घाट उतार दिया है. बच्चों के बयान के आधार पर पत्नी पर अपराध दर्ज किया गया है.

आरोपी महिला ने अपने ही बेटे से यह कहकर कीटनाशक मंगवाया कि उसे फूलों के पौधों पर छिड़काव करना है. शाम होते ही उसने बच्चों को कमरे से बाहर भेज दिया और बीमार पति को पानी में मिलाकर जहर पिला दिया.

इस खौफनाक वारदात की गवाह कोई और नहीं, बल्कि मृतक की मासूम बेटी बनी. जिसने अपनी मां द्वारा अपने पिता को जहर देने के दृश्य को खिड़की से देख लिया. तब बेटी ने खिड़की से यह सब देख लिया. उसने तुरंत अपने 13 वर्षीय भाई को यह सब बताया. बच्चों ने जब घर में रखी कीटनाशक की शीशी देखी, तो वह खाली मिली. जिससे उनका शक यकीन में बदल गया.

KORBA CRIME
कोरबा क्राइम (ETV Bharat Chhattisgarh)

अस्पताल ले जाने में भी टालमटोल

जहर के असर से जब देर रात अरुण की तबीयत बिगड़ने लगी. तब भी आरोपी पत्नी ने पति को अस्पताल ले जाने के बजाय इस मामले को टालने का प्रयास किया. अंततः 28 जनवरी को उसे जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसने 30 जनवरी को दम तोड़ दिया.

प्रेम प्रसंग का संदेह

सिविल लाइन पुलिस ने बच्चों के बयान के आधार पर हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी बंटी देवी को हिरासत में लिया है. जानकारी है कि कड़ी पूछताछ के बाद उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस को संदेह है कि इस हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग एक मुख्य कारण हो सकता है. फिलहाल आरोपी महिला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

कोरबा पुलिस कर रही जांच

इस मामले में कोरबा के एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि पति के हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार किया गया है. कीटनाशक देकर जहर देने का मामला है. बच्चों ने बयान दिया है, जिसके आधार पर अपराध दर्ज किया गया है. आरोपी महिला को रिमांड पर जेल भेजा गया है. आगे की जांच जारी है.

