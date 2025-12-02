वनांचल क्षेत्र करतला में मिली चार दिन पुरानी जली हुई लाश, हत्या कर पहचान छुपाने का शक!
कोरबा जिले में जली हुई लाश संदिग्ध अवस्था में मिली.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 2, 2025 at 8:49 AM IST
कोरबा: जिले के वनांचल क्षेत्र करतला के औरई में एक जली हुई लाश संदिग्ध अवस्था में मिली है. जिसे तीन से चार दिन पुराना होना बताया गया है. जिन परिस्थितियों में लाश को बरामद किया गया है, उससे यह अंदेशा है कि हत्या कर पहचान छुपाने के लिए लाश को जला दिया गया है.मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पड़ताल शुरू कर दी है.
हत्या कर लाश ठिकाने लगाने का संदेह
करतला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत औराई के पंडोपारा में सोमवार अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है. वनांचल क्षेत्र में झाड़ियां में यह लाश बरामद हुई है.जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. ग्रामीणों की सूचना पर करतला पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस कर रही शिनाख्ती का प्रयास
शव लगभग 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है. जिसके कारण मृतक की हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने के लिए यहां फेंके जाने की संभावना है. लाश की पहचान न हो पाने के कारण पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में मुनादी भी कराई है. अज्ञात मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी है. मौत के कारणों का पता मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा. गांव में इस घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही है. पुलिस ने आसपास के थाना क्षेत्र में गुमशुदा लोगों की जानकारी भी जुटाई है.
फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड को भी मौके परबुलाया गया
इस विषय में एडिशनल एसपी नीतिश ठाकुर ने बताया कि करतला क्षेत्र में एक अज्ञात लाश मिलने की जानकारी प्राप्त हुई थी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल शुरू कर दी है. यह लाश 3 से 4 दिन पुरानी है. इस मामले में जांच के लिए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड की मदद ले जा रही है. फिलहाल लाश की पहचान नहीं हो सकी है.