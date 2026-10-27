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जनदर्शन में पीएम आवास में अनियमितता की शिकायत, ​लेमरू क्षेत्र में अनियमितता की होगी उच्चस्तरीय जांच

जनदर्शन में पीएम आवास में अनियमितता की शिकायत ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

​कोरबा: कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोमवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कई नागरिकों ने अपनी समस्याओं और मांगों से जुड़े आवेदन कलेक्टर के समक्ष पेश किए. इस दौरान मुख्य रूप से भूमि सीमांकन, आपसी जमीन विवाद, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और दिव्यांगजनों से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं. कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं.

​लेमरू क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनियमितता को लेकर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए (ETV BHARAT CHHATTISGARH) प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत ​जनदर्शन में लेमरू क्षेत्र से एक गंभीर शिकायत सामने आई है, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी अन्य व्यक्ति को मकान बनाने के लिए राशि दी गई थी. लेकिन संबंधित व्यक्ति ने निर्माण कार्य पूरा नहीं किया. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कार्रवाई के लिए एक विशेष जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं.