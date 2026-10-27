जनदर्शन में पीएम आवास में अनियमितता की शिकायत, लेमरू क्षेत्र में अनियमितता की होगी उच्चस्तरीय जांच
लेमरू क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनियमितता को लेकर कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं, संवाददाता राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 27, 2026 at 5:17 PM IST
कोरबा: कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोमवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कई नागरिकों ने अपनी समस्याओं और मांगों से जुड़े आवेदन कलेक्टर के समक्ष पेश किए. इस दौरान मुख्य रूप से भूमि सीमांकन, आपसी जमीन विवाद, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और दिव्यांगजनों से जुड़ी शिकायतें प्रमुखता से सामने आईं. कलेक्टर ने सभी मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए हैं.
प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत
जनदर्शन में लेमरू क्षेत्र से एक गंभीर शिकायत सामने आई है, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी अन्य व्यक्ति को मकान बनाने के लिए राशि दी गई थी. लेकिन संबंधित व्यक्ति ने निर्माण कार्य पूरा नहीं किया. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर कुणाल दुदावत ने कार्रवाई के लिए एक विशेष जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं.
टीम पूरे क्षेत्र में जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. साथ ही, जनदर्शन में लगभग पांच दिव्यांगजन भी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे, जिनकी शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.- कुणाल दुदावत, कलेक्टर
गिरदावरी कार्य के लिए प्रशासनिक अमला सक्रिय
पत्रकारों से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने यह भी बताया कि जिले में वर्तमान में किसानों की फसलों के आंकलन के लिए गिरदावरी का कार्य तेजी से चल रहा है. इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है. किसी भी प्रकार की त्रुटि या गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे, इसके लिए तहसीलदार और एसडीएम सीधे फील्ड में जाकर सर्वेयर्स के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य कर रहे हैं. ग्रामीण स्तर पर पूरा प्रशासनिक अमला मिलकर इस कार्य को अंजाम दे रहा है.
30 अक्टूबर तक कार्रवाई होगी पूरी
प्रशासनिक योजना के अनुसार, 30 अक्टूबर से पहले गिरदावरी का कार्य पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद आगामी 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सभी ग्रामों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा. इन ग्राम सभाओं में किसानों के सामने उनकी गिरदावरी की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी. अगर रकबे के सबंध में किसी किसान को कोई दावा या आपत्ति होगी, तो उसे दर्ज कर उसका निराकरण धान खरीदी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा.