ETV Bharat / state

कोरबा में पद संभालने के दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे कलेक्टर, मरीजों से बात कर जाना स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल

कोरबा में पद संभालने के दूसरे दिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे कलेक्टर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मरीजों से भी की बात: मरीज, मरीजों के परिजनों, एनआरसी में दाखिल बच्चों की माताओं से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली. सीधे मरीजों से संवाद कर कलेक्टर ने स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत का पता लगाने की कोशिश की. पोषण पुनर्वास केंद्र में बच्चों के मनोरंजन के लिए लगाई गई टीवी के बंद होने पर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की. बच्चो को दी जाने वाले आहार को लेकर किचन पहुंचे और सब्जी, दाल की गुणवत्ता को भी परखा.

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा: पद संभालने के दूसरे ही दिन नवपदस्थ कलेक्टर कुणाल दुदावत मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे. स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया. आम मरीज की तरह पंजीयन कक्ष, इमरजेंसी सेवा के पास चिकित्सकों के नाम और उनके मोबाइल नंबर की सूची प्रदर्शित करने के निर्देश दिए. लगभग दो घंटे तक उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया.

एनआरसी में दाखिल बच्चों की माताओं से स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरीज से पूछा इलाज मिल रहा है या नहीं: कलेक्टर दुदावत ने मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती मरीजों से उनका हाल पूछा. अस्पताल में जांच, दवाइयां उपलब्ध होने, आयुष्मान कार्ड से उपचार, खाने की क्वालिटी ठीक होने के संबंध में मरीजों से बात की. कुछ मरीजों ने ब्लड रिपोर्ट देर से मिलने और डॉक्टर के नियमित राउंड नहीं लेने की बात भी बताई. इस पर अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था ठीक करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए.

जितनी भी सुविधा मरीजों को मिल रही है, उसे फास्ट्रेक किया जाए. ताकि शीघ्रता से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई. प्रत्येक मरीज को समय पर समुचित इलाज उपलब्ध मिलना चाहिए इसके निर्देश दिए गए हैं. साथ ही बाकी सुविधाओं को भी और दुरुस्त करने कहा गया है- कुणाल दुदावत, कलेक्टर

मरीजों से बात कर जाना स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अस्पताल के इन इलाकों का लिया जाएगा: कलेक्टर दुदावत नवजात शिशु इकाई (एसएनसीयू ), निर्माण कार्य, ऑपरेशन थिएटर, पोस्टमॉर्टम कक्ष भी पहुंचे. साथ ही लैब का निरीक्षण किया. हमर लैब में ऑनलाइन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने, छत के ऊपर रखी अनुपयोगी सामग्रियों को हटाने सहित बारिश के समय छत से पानी रिसाव न हो इसके लिए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मरम्मत कराने के निर्देश दिए.

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने अस्पताल के सभी विभागों का जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर ने कर्मचारियों को बंद पड़े स्टोर रूम से सामग्रियों को सीएमएचओ कार्यालय में रखवाने कहा. मेडिकल कॉलेज को भवन उपलब्ध कराने, सोनोग्राफी, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, दवा वितरण, ब्लड बैंक, रेडक्रॉस एवं ट्रामा सेंटर की व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया.