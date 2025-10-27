ETV Bharat / state

क्रिकेट ग्राउंड के टर्फ विकेट पर उतार दिया CM का हेलीकॉप्टर, युवराज सिंह बोले- ये गलत, पिच मेंटेन करने में लगेंगे कई दिन

मेहनत से हम मैदान तैयार करते हैं. हाथ से रोलर चलाकर हम पिच को तैयार करते हैं, लेकिन हमारी पूरी मेहनत को बर्बाद कर दिया गया है. अब यहां पिच के ऊपर से ट्रक चला दिया गया है. जिससे विकेट खराब हो चुका है, पहले भी यहां 15 अगस्त में गिट्टी डाल दिया गया था. उसे भी नहीं हटाया गया - युवराज सिंह, क्रिकेट अकादमी के संचालक

अब मेंटेन करने में लगेगा महीना: यह मैदान सीएसईबी (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल) का है. कोरबा जिले में सार्वजनिक उपक्रमों के कई मैदान हैं, लेकिन यहां अन्य आयोजन भी कर दिए जाते हैं. जिससे मैदान कई बार खराब होते हैं. सिर्फ खेलों के लिए मैदान को आरक्षित नहीं किया जाता. सीएसईबी के मैदान में क्रिकेट अकादमी का संचालन करने वाले युवराज सिंह कहते हैं कि हम लोगों ने क्रिकेट खिलाड़ी और बच्चों के साथ मिलकर रायपुर और दूसरे जगहों से इंपोर्टेड घास मंगवाई और टर्फ विकेट का निर्माण किया. इसे मेंटेन करना काफी कठिन काम होता है, मैदान में गाड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए.

पास में ही है हेलीपैड: जहां हेलीकॉप्टर उतरवाया गया, उससे लगभग 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर घंटाघर के पास एसईसीएल का हेलीपैड मौजूद है. जहां हेलीकॉप्टर उतारने के लिए व्यवस्थाएं हैं, कमरे भी बने हुए हैं. बावजूद इसके एक क्रिकेट मैदान में खंबे लगाए गए, यहां से वाहनों का काफिला गुजरा जिससे मैदान को क्षति पहुंची. टर्फ विकेट को भी नुकसान हुआ है. खिलाड़ियों में इसे लेकर नाराजगी है.

1 किलोमीटर दूर है हेलीपैड, फिर भी कोरबा में CM का हेलिकॉप्टर टर्फ विकेट में उतरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा: सोमवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने सीएम विष्णु देव साय कोरबा के प्रवास पर रहे. इस दौरान उनके हेलिकॉप्टर को लैंड करने के लिए शहर सीएसईबी मैदान को अस्थाई हेलीपैड बना दिया गया. इस मैदान पर क्रिकेट के प्रतिभाओं को तैयार करने के लिए इंपोर्टेड घास के जरिए टर्फ विकेट बनाया गया है. जहां बच्चे नियमित तौर पर प्रैक्टिस करते हैं, राज्य स्तरीय कैंप भी यहां आयोजित होता है. एक दिन पहले जब यहां हेलीकॉप्टर उतारने की तैयारी हुई तब भी खिलाड़ियों ने इसका विरोध किया था.

1 किलोमीटर दूर मौजूद है हेलीपैड फिर भी कोरबा में CM का हेलिकॉप्टर टर्फ विकेट में उतरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे मिलेगी अच्छी प्रतिभा: संचालक का कहना है कि, हमने पहले भी यहां हेलीकॉप्टर नहीं उतारने का अनुरोध किया था. लेकिन उसे अनसुना कर दिया गया. कोरबा जिले का सिर्फ एक मात्र खिलाड़ी सत्यम दुबे विजय हजारे और रणजी स्तर तक खेला है. लोगों को पता ही नहीं है, यह भी नहीं पता कि इस मैदान पर टर्फ पिच का निर्माण किया गया है. इसे मेंटेन करने में काफी मेहनत लगती है. खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन को थोड़ा ध्यान देना चाहिए. गंभीरता से विचार करना चाहिए.

अगर ध्यान नहीं दे सकते तो जो व्यवस्थाएं मौजूद हैं, कम से कम उसे सुरक्षित रहने दें, इतना तो किया ही जा सकता है. आगे जाकर बच्चों को टर्फ विकेट पर ही खेलना पड़ता है. जब उन्हें प्रैक्टिस नहीं मिलेगी, अच्छा मैदान नहीं मिलेगा. तो वह आगे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. इसके लिए जिला स्तर पर तैयारी करनी होगी.

क्रिकेट अकादमी के संचालक और जिला ओलंपिक संघ के अधिकारी भी नाराज (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला ओलंपिक संघ के अधिकारी भी नाराज: जिला ओलंपिक संघ के सचिव सुरेश क्रिस्टोफर का कहना है कि, जिले में कई अन्य मैदान हैं. पुलिस ग्राउंड में इस तरह के आयोजन किए जाते हैं, जहां 15 अगस्त और अन्य समारोह का आयोजन किया जाता है. हम किसी समारोह का विरोध नहीं करते. हम सिर्फ मैदान को सुरक्षित रखना चाहते हैं. जिले में हेलीपैड भी बना हुआ है. इसके बाद भी इसी मैदान पर हेलीकॉप्टर उतारने के लिए खंभे लगा दिए गए. टर्फ विकेट मेहनत से तैयार किया है, यहां तो उसी पर हेलीकॉप्टर उतर गया.

हम हाथ पैर जोड़कर अनुरोध करते हैं, तब जाकर मैदान कुछ खेलने लायक हो पता है. इस ग्राउंड पर तो हमने चंदा इकट्ठा कर टर्फ पिच बनवाया है. राज्य के क्रिकेट संघ के पास इतना पैसा है, लेकिन वह कभी बच्चों को तैयार करने के लिए सुविधाओं का विकास नहीं करते. स्थानीय जिला प्रशासन का भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है.- सुरेश क्रिस्टोफर, सचिव, जिला ओलंपिक संघ

प्रशासन को करना चाहिए विचार: सुरेश क्रिस्टोफर का कहना है कि, सीएम को तो पता नहीं है कि उनका हेलीकॉप्टर कहां उतरेगा, यह तो स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तय करते हैं. उन्हें कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि बने बनाए मैदान को बर्बाद ना किया जाए. बच्चे काफी मेहनत से मैदान तैयार करते हैं. अब इस विकेट पर ट्रक चला दिया गया है, टायर का निशान बन गया है. इसे ठीक करने में काफी समय लग जाएगा. बच्चों के प्रैक्टिस मैच भी नहीं हो पाएंगे.

पिच पर ट्रक और ट्रैक्टर के चलने से टायर के निशान बन गए, इसे सुधारने में कई दिन लगेंगे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

खेलों के लिए आरक्षित नहीं है एक भी मैदान: खेल की प्रतिभाओं को तैयार करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए बातें तो खूब बड़ी-बड़ी की जाती है, लेकिन धरातल पर कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाता. कोरबा में डीएमएफ के 600 करोड रुपए का फंड है. इसके बाद भी क्रिकेट के प्रतिभा को तैयार करने टर्फ विकेट आज तक नहीं बनाया गया. अन्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास नहीं होते. कोरबा जिले में ज्यादातर मैदान सीएसईबी, एनटीपीसी, एसईसीएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के हैं. किसी भी एक मैदान को सिर्फ क्रिकेट के लिए आरक्षित नहीं किया जा सका है.

कहा जा रहा है कि, जब क्रिकेट जैसे ग्लैमरस खेल का यह हाल है. अन्य खेलों का क्या होगा. यही कारण है कि 140 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद भी देश एक-एक ओलंपिक मेडल के लिए तरस जाता है.