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कुत्तों के हमले से हुई मासूम की मौत के बाद नगर निगम ने परिवार को दिया मुआवजा

कोरबा : शहर से लगे दादरखुर्द में एक दिन पहले गुरुवार को कुत्तों के झुंड ने हमला कर 5 साल के मासूम प्रकाश पटेल की जान ले ली. इसके बाद शुक्रवार को निगम की टीम सक्रिय हुई. महापौर संजू देवी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये का चेक पीड़ित परिवार को दिया. आयुक्त ने भी परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी. दादर में निगम के डॉग वाहन को भी सड़क पर उतारा गया. इस दौरान 22 आवारा कुत्तों को पड़कर बध्याकरण सेंटर भेजा गया है. जहां इन कुत्तों की नसबंदी की जाएगी.

मृतक बच्चे का परिवार मूलतः जांजगीर चांपा के मोहतरा गांव का रहने वाला है. बच्चे के माता-पिता दादरखुर्द में रहकर रोजी-मजदूरी का कार्य करते हैं. मृतक बच्चे प्रकाश पटेल के मामा नारायण प्रसाद पटेल एवं अन्य प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना के दिन बच्चे के माता-पिता बच्चे को साथ लेकर घर के नजदीक ही रोजी मजदूरी करने गये थे. कुछ समय बाद बच्चे ने दादरखुर्द में आयोजित रथयात्रा में जाने को कहा तो उसके माता-पिता कहा कि ठीक है, घर जाकर तैयार होकर रथयात्रा में चले जाओ. बच्चा घर के समीप पहुंचा ही था कि कुत्तों के झुंड ने घेरकर उस पर हमला कर दिया. उसे बुरी तरह घायल कर दिया. बच्चे को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. लेकिन इलाज के दौरान बच्चे की दु:खद मौत हो गई थी. घटना की जानकारी मिलते ही महापौर संजूदेवी राजपूत और आयुक्त आशुतोष पाण्डेय दादरखुर्द बस्ती पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर 1 लाख रुपये का चेक दिया और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया.

कोरबा नगर निगम मेयर पीड़ित परिवार से मिली (ETV Bharat Chhattisgarh)

आवारा कुत्तों को पकड़ने चलाया गया अभियान

दादरखुर्द में हुइ इस दु:खद घटना को निगम ने गंभीरता से लिया है. निगम प्रशासन द्वारा आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू किया गया है. शुक्रवार को लगभग 22 आवारा कुत्तों को पकड़ कर डाॅग हाउस पहुंचाया गया है. निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ.संजय तिवारी ने बताया कि आवारा कुत्तों को पकड़ने नगर निगम कोरबा की टीम के साथ ही पड़ोसी जिले सक्ती से भी डाॅग स्क्वॉड टीम बुलाई गई है. कुत्तों को पकड़ने के विशेष अभियान में इस टीम की सेवाएं भी ली जा रही हैं.

एक ही दिन में 22 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया (ETV Bharat Chhattisgarh)

निगम की आम लोगों से अपील

महापौर संजूदेवी राजपूत व आयुक्त आशुतोष पाण्डेय ने लोगों से अपील की है कि वे छोटे बच्चों को अकेला न छोडे़, विशेषकर इस मौसम में कुत्ते ज्यादा उद्वेलित रहते हैं.उन्होंने कहा कि कुत्तों को निर्धारित स्थलों पर ही भोजन दें. आवारा कुत्तों की जानकारी होने पर निगम से संपर्क कर कुत्तों का बध्याकरण कराने में सहयोग दें.