ETV Bharat / state

कोरबा के 2 केंद्रों में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, अब तक जांची गई 21 हजार कॉपियां

कोरबा के 2 केंद्रों में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जिले में मूल्यांकन का काम दो केंद्रों पर किया जा रहा है. साडा कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल और एनसीडीसी आत्मानंद स्कूल. दोनों केंद्रों में फिलहाल 378 शिक्षक मूल्यांकन कार्य में लगे हुए हैं.

10वीं, 12वीं बोर्ड परीक्षा की आंसर शीट जांचने का काम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा: जिले में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है. काम के पहले ही दिन 2452 कॉपियों की जांच की गई. दूसरे दिन 10वीं की 3478 और 12वीं की 1670 कॉपियां जांची गईं. अब तक दोनों केंद्रों को मिलाकर करीब 21,000 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो चुका है.

शिक्षकों को दिए गए सख्त निर्देश

मूल्यांकन शुरू होने से पहले शिक्षकों को बोर्ड की गाइडलाइन समझाई गई. उन्हें बताया गया कि हर पेज के अंक सही तरीके से जोड़ें और कुल अंक अंकों व शब्दों दोनों में लिखना जरूरी है. साथ ही साफ और स्पष्ट लिखावट पर भी जोर दिया गया है.

कोरबा के 2 केंद्रों में बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बैठक में दी गई जरूरी जानकारी

साडा कन्या स्कूल में आयोजित बैठक में प्राचार्य ने शिक्षकों को निर्देश दिया कि वे गंभीरता से कॉपियों की जांच करें. सभी शिक्षकों को मॉडल उत्तर पुस्तिका दी गई है ताकि वे सही तरीके से मूल्यांकन कर सकें. खाली छोड़े गए पन्नों पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं.

पहले चरण में मिली हजारों कॉपियां

पहले चरण में साडा कन्या स्कूल को हाई स्कूल की 44,446 और हायर सेकेंडरी की 17,471 कॉपियां मिली हैं. शुरुआत में शिक्षकों को रोज 5 से 7 कॉपियां जांचने के लिए दी गई हैं. इन सभी कॉपियों का मूल्यांकन 15 दिनों के भीतर पूरा करना है.

काम के पहले ही दिन 2452 कॉपियों की जांच की गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अनुपस्थिति पर सख्ती

नोडल अधिकारी रणधीर सिंह ने बताया कि मूल्यांकन कार्य को अनिवार्य सेवा में शामिल किया गया है. अब शिक्षकों की अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर शासकीय अवकाश में भी काम करना होगा.

आमतौर पर देखा जाता है कि मूल्यांकन के लिए जिन शिक्षकों को जिम्मेदारी दी गई होती है वे अनुपस्थित रहते हैं. इससे मूल्यांकन कार्य में देरी होती है. शासकीय अवकाश में भी मूल्यांकनकर्ताओं को सेवा देना अनिवार्य किया गया है- मूल्यांकन के नोडल अधिकारी रणधीर सिंह

एनसीडीसी में तेजी से हो रहा काम

प्राचार्य डॉ अलका फिलिप्स ने बताया कि एनसीडीसी आत्मानंद स्कूल को लगभग 52,000 कॉपियां मिली हैं, जिनमें 10वीं और 12वीं दोनों शामिल हैं. यहां 250 शिक्षक कार्य कर रहे हैं और अब तक 14,000 कॉपियों की जांच पूरी हो चुकी है. बोर्ड ने सभी कॉपियों का मूल्यांकन 7 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं.