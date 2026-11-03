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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव विशेष : देश और राज्य का पावर हब कोरबा, बिजली कोयला उत्पादन में अग्रणी, स्थापित किए नए आयाम

कोरबा : छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान और देश के ऊर्जा मानचित्र पर कोरबा जिला आज सिर्फ राज्य ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के आर्थिक और औद्योगिक विकास का पावर हाउस बन चुका है. ऊर्जाधानी के रूप में विख्यात कोरबा कोयला और ताप विद्युत संयंत्रों के दम पर देश के कई राज्यों की ऊर्जा जरूरत को पूरा कर रहा है. बुनियादी सुविधा के साथ उद्योगों को रोशनी कोरबा से ही मिल रही है.

राज्य गठन के बाद से कोरबा में कोयले का उत्खनन और बिजली का उत्पादन दोनों ही तीन से चार गुना तक बढ़ चुके हैं. कोल इंडिया लिमिटेड को लगभग 25 फीसदी कोयला अकेले कोरबा जिले से मिलता है. अनुषंगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड(एसईसीएल) की मेगा परियोजना है. कोरबा में ही संचालित गेवरा अब एशिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट कोल माइंस बनने की ओर अग्रसर है. वहीं 1320 मेगावाट का HTPS संयंत्र भी अब सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट बनने जा रहा है. जिसकी नींव कोरबा में रखी जा चुकी है, कार्य प्रगति पर है.

देश और राज्य का पावर हब कोरबा (ETV Bharat Chhattisgarh)

दूसरों राज्यों में बिजली होती है सप्लाई

कोरबा से उत्पादित कोयला और यहां पैदा की गई बिजली देश के पश्चिमी और उत्तरी ग्रिड को लगातार ऊर्जा सप्लाई करती है. महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के उद्योग और रेल नेटवर्क कोरबा की बिजली पर निर्भर हैं. छत्तीसगढ़ को पावर सरप्लस राज्य का दर्जा दिलाने में कोरबा का योगदान सर्वाधिक है.

बिजली की आंखमिचौली भी होनी चाहिए बंद

शहर के वरिष्ठ नगरिक एवं रेड क्रॉस समिति के अध्यक्ष राम सिंह अग्रवाल कहते हैं कि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर अलग राज्य बना. तब इसके हिस्से में कई बिजली कारखाने आए, ज्यादातर कोरबा जिले में संचालित है. 2014 के आसपास कई एमओयू पर हस्ताक्षर हुए थे. लेकिन वह सफल नहीं हुए, अन्यथा और भी कई पावर प्लांट यहां स्थापित हो जाते. यहां कोयला और पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है.

कोरबा में बिजली पैदा हो रही है, जिसमें एनटीपीसी अग्रणी है. एनटीपीसी के साथ कई अन्य पावर प्लांट है. जो बिजली जिले में बिजली तो पैदा करते हैं, लेकिन यहां वो इसे देते नहीं हैं. बिजली बाहर भेज दी जाती है, यहां पैदा की गई बिजली का उपयोग यहां होना चाहिए. ऊर्जाधनी कोरबा जरूर है, लेकिन यहां बिजली की आंखमिचौली जारी रहती है. कम से कम ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि कोरबा के लोगों को राहत मिले, पावर कट की समस्या से निजात मिलनी चाहिए- राम सिंह अग्रवाल, अध्यक्ष रेड क्रॉस समिति





​राजस्व का सबसे बड़ा जरिया

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) की कोरबा में मौजूद कोयला खदानों गेवरा, दीपका, कुसमुंडा से केंद्र और राज्य सरकार को सालाना हजारों करोड़ रुपये की रॉयल्टी, जीएसटी और डीएमएफ (DMF) फंड मिलता है. जिससे राज्य के विकास कार्यों को गति मिलती है. 1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब से लेकर आज तक कोरबा ने उत्पादन के हर आंकड़े में अभूतपूर्व बढ़ोतरी दर्ज की है.



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26 साल में कितना आगे निकला कोरबा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

70 मिलियन टन को बढ़ रही गेवरा



कोरबा की गेवरा मेगा प्रोजेक्ट एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों में से एक बन चुकी है.जिसकी स्वीकृत क्षमता 70 मिलियन टन प्रति वर्ष तक पहुंच रही है. जमीनों का अधिग्रहण और विस्तार का काम जारी है. तो वहीं दूसरी तरफ दीपका और कुसमुंडा खदानें भी देश में सर्वाधिक उत्पादन करने वाली शीर्ष खदानों में शामिल हैं. हालांकि एसईसीएल के क्षेत्र में आने वाले भू-विस्थापितों की सालों से लंबित मांगें पुनर्वास, मुआवजा और रोजगार का मुद्दा भी प्रमुख है. इन समस्याओं का समाधान किए बिना, सतत विकास की परिकल्पना को साकार नहीं माना जा सकता.



DMF के जरिए विकास के लिए मिला बड़ा फंड

चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष योगेश जैन कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के साथ ही कोरबा का उत्तरोत्तर विकास हुआ है, वर्ष 2000 में राज्य जब अलग होकर बना. तब से लेकर अब तक कई विकास के कार्य हुए हैं. पिछले साल अकेले कोरबा जिले से 12 करोड़ मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है, जो एक बहुत बड़ी मात्रा है. ज्यादातर कोयला हम कोरबा जिले से ही देते हैं.

कोयला उत्खनन से हमें डीएमएफ का फंड मिला है, कोरबा के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं हुई, जिससे राज्य भर का विकास हो रहा है.तो यह एक अच्छी व्यवस्था हुई है, अभी शहर में जो अंडरपास जैसे बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.वो डीएमएस से ही संभव हो पाया है. रही बात प्रदूषण की तो जहां इस तरह के उत्खनन का काम होगा, वहां इस तरह के प्रदूषण थोड़ा झेलना ही पड़ता है, उस ओर भी काम चल रहा है. इसलिए हमें डीएमएफ का फंड भी मिला है- योगेश जैन, अध्यक्ष, चैंबर ऑफ कॉमर्स





​सुपरक्रिटिकल तकनीक से नया विस्तार



छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी (CSPGCL) कोरबा में 1320 मेगावाट (660 MW x 2) का नया अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित कर रही है.जिससे पर्यावरण मानकों का पालन करते हुए अधिक बिजली बनेगी. यह राज्य शासन का सर्वाधिक बिजली उत्पादन करने वाला पावर प्लांट बन जाएगा.