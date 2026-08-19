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बांगो बांध के जलस्तर में दर्ज हुई गिरावट, घटाई गई गेट की ओपनिंग

कोरबा : मिनीमाता बहुउद्देशीय परियोजना बांगो बांध के जलस्तर में बुधवार को एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज किया गया है. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बांध के जलस्तर में गिरावट आई है. 19 अगस्त की स्थिति में हसदेव नदी के कैचमेंट एरिया में पानी की आवक में कमी दर्ज किए जाने के कारण, बांगो बांध के कुल जलस्तर में 21 सेंटीमीटर की गिरावट दर्ज की गई है. जिसके बाद ​बांध के जलभराव को संतुलित और नियंत्रित रखने के लिए सुरक्षात्मक उपायों के तहत बांध के गेट की कुल ओपनिंग को 8.00 मीटर से घटाकर 6.00 मीटर कर दिया गया है.

जल संसाधन विभाग की ओर से जारी तकनीकी आंकड़ों के मुताबिक, वर्तमान में बांध में पानी का इनफ्लो (पानी की आवक) 29 हजार 49 क्यूसेक बना हुआ है. जबकि पानी का आउटफ्लो (निकासी) 43 हजार 356 क्यूसेक दर्ज किया गया है. जल निकासी की मात्रा से बांध के जलस्तर को नियंत्रित किया जाता है. जो यह सुनिश्चित करती है कि निचले इलाकों में पानी के बहाव को सुरक्षित दायरे में रखा जा सके.

कोरबा का बांगो बांध (ETV BHARAT)

अलर्ट पर कोरबा प्रशासन

​जल संसाधन विभाग के अभियंता लगातार बांध के कैचमेंट एरिया में होने वाली बारिश और वाटर लेवल पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं. अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. मौसम की परिस्थितियों के अनुसार ही बांध के गेट संचालन में समय-समय पर आवश्यक संशोधन किए जा रहे हैं. 19 अगस्त 2026 की स्थिति में वर्तमान जल स्तर 358.29 मीटर तक आ गया है. जो बांध की कुल जलधारण क्षमता का 91.83% है. ​बीते 24 घंटे में जलस्तर में 21 सेमी की गिरावट दर्ज की गई है. इसके बाद बांध में कुल जलभराव 93% से घटकर 91% के आसपास पहुंच गया है.