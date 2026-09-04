ETV Bharat / state

सास ने वीडियो बनाकर दीवार पर सुसाइड नोट लिख दी जान, प्रताड़ना के आरोप में बहू सहित तीन गिरफ्तार

कथित प्रताड़ना से तंग आकर सास के आत्महत्या मामले में बहू सहित तीन गिरफ्तार हुए है.

Korba Suicide
कोरबा सास आत्महत्या (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 4, 2026 at 9:09 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: सौतेली सास ने बहू की कथित प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली. इस मामले में एक वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसमें एक महिला अपनी बहू पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए फांसी लगाने जा रही थी. पुलिस की जांच में दीवार पर सुसाइड नोट भी लिखा हुआ मिला था. इस मामले में जांच के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मृतका की सौतेली बहू सहित उसके दो अन्य परिजनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है. प्रथम दृश्टया आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है.

बीते 27 अगस्त को लक्ष्मी बाई मानिकपुरी(लगभग 40 वर्ष) द्वारा अपने घर के पंखे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी. घटना की सूचना पर थाना कोतवाली कोरबा में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था. मर्ग जांच के दौरान घटनास्थल पर दीवार पर सुसाइड नोट लिखा हुआ मिला. सुसाइड नोट में लक्ष्मी बाई ने अपनी बहू पूर्णिमा एवं उसके मायके पक्ष के लोगों द्वारा परेशान किए जाने के कारण आत्महत्या करना लिखा था.

Korba Suicide
बहू सहित तीन गिरफ्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

पुलिस ने जांच के दौरान दीवार पर लिखे लेख की पुष्टि करते हुए यह पाया कि वह मृतका द्वारा ही लिखा गया था. जांच के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि मृतका ने आत्महत्या से पहले अपनी बहनों को एक वीडियो बनाकर भेजा था. पुलिस ने वीडियो को विधिवत जब्त कर पंचनामा तैयार किया. इसके साथ ही मृतका की बहनों, परिजनों व अन्य संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए.

पारिवारिक विवाद और प्रताड़ना की बात आई सामने

जांच और परिजनों के कथनों से यह तथ्य सामने आया कि मृतका के पति की मृत्यु हो चुकी थी. इसके बाद मृतका ने दूसरी शादी की. वह अपने वर्तमान पति और उसके पूर्व के बच्चों के साथ रह रही थी. पारिवारिक परिस्थितियों को लेकर घर में आए दिन विवाद एवं लड़ाई-झगड़े होते थे. वर्तमान पति के बेटे बहू भी घर में ही रहते थे. परिजनों के कथनों के अनुसार, मृतका की बहू(सौतेली) पूर्णिमा और उसके मायके पक्ष के लोग अक्सर घर आकर मृतका को घर से बाहर निकालने के लिए दबाव बनाते थे. जिसके कारण लक्ष्मी बाई काफी परेशान रहती थी. मृतका की बहनों और परिजनों के कथनों में यह भी सामने आया कि मृतका पूर्व में भी अपनी बहू पूर्णिमा और उसके मायके पक्ष के लोगों के व्यवहार से आहत हुई थी. परेशान होकर पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया था. पूर्व में भी जहर का सेवन कर अपनी जान देने की कोशिश की थी.

साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण दर्ज

मर्ग जांच के दौरान मिले सुसाइड नोट, आत्महत्या से पूर्व बहनों को भेजे गए वीडियो और मृतका की बहनों सहित परिजनों के बयान से पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले. अन्य साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध घटित होना पाया गया. जिसके बाद थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 724/2026, धारा 108, 3(5) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस टीम द्वारा साक्ष्यों एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका की सौतेली बहू पूर्णिमा महंत(24 वर्ष), सुमेरन बाई(45 वर्ष) और मिलन दास(55 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया. तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया. जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है.

तीन आरोपियों को जेल भेजा गया

इस प्रकरण में जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लक्ष्मीबाई मानिकपुरी ने आत्महत्या कर ली थी. जिसने सुसाइड के पहले एक वीडियो बनाया था और दीवार पर सुसाइड नोट भी लिखा था. प्रथम दृष्टया इस मामले में उसकी बहू और बहू के दो अन्य परिजनों पर आत्महत्या के लिए उकसाने के साक्ष्य मिले हैं. जिसके आधार पर अपराध दर्ज करते हुए तीनों की गिरफ्तारी की गई है. सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. आगे की जांच जारी है.

जांजगीर में रिश्वत लेते प्राचार्य और बाबू गिरफ्तार, क्लर्क से ले रहे थे घूस, सुकमा में शिक्षा विभाग का अधिकारी अरेस्ट
IGKV के अध्यापकों और छात्रों ने सीखे ऑनलाइन ठगी से बचाव के तरीके, साइबर जागृति अभियान के तहत पुलिस की कार्यशाला
बीजेपी विधायक चैतराम अटामी के आवास की बिजली कटी, 2 कनेक्शनों पर लाखों का बिल बकाया होने का आरोप

TAGGED:

KORBA MOTHER IN LAW SUICIDE
KORBA BAHU ARRESTS
कोरबा सास आत्महत्या
कोरबा बहू गिरफ्तार
KORBA SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.