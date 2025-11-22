ETV Bharat / state

कोरबा में प्रदेश का पहला आयुर्वेदिक अस्पताल जहां ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत, 12 सर्जरी भी पूरी

शहर के डिंगापुर में आयुष विभाग के पॉली क्लिनिक में सर्जरी के साथ पंचकर्म की भी सुविधा

KORBA AYURVEDIC HOSPITAL
कोरबा आयुर्वेदिक अस्पताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 22, 2025 at 9:43 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: जिले में छत्तीसगढ़ का पहला ऐसा आयुर्वेद विभाग का अस्पताल स्थापित किया गया है जहां ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत की गई है. आयुर्वेद पद्धति से बवासीर जैसी समस्या की सफल सर्जरी की जा रही है. अब तक 12 से 13 सफल शल्यक्रिया की जा चुकी है. आयुष विभाग के पॉली क्लिनिक में आयुर्वेदिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है. जहां पंचकर्म की भी व्यवस्था है. 10 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है. जहां अब तीन शिफ्ट में चिकित्सक और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. इस व्यवस्था के बाद आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है.

डीएमएफ फंड से हुआ निर्माण: वैसे तो डीएमएफ फंड सदैव सुर्खियों में रहा है. इस फंड के दुरुपयोग और नियम विरुद्ध खर्चे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं, जो लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं. सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है. शहर के पास डिंगापुर में डीएमएफ फंड से ही पॉली क्लिनिक का निर्माण हुआ है.

कोरबा में आयुर्वेदिक अस्पताल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
  • यह एक तरह का आयुर्वेदिक अस्पताल है.
  • 10 बेड मौजूद हैं. एक साथ 10 मरीजों को यहां भर्ती किया जा सकता है.
  • आयुर्वेद के साथ यूनानी और होम्योपैथी पद्धति से भी यहां इलाज किया जाता है.
  • तीनों पैथी के चिकित्सा यहां एक साथ उपलब्ध रहते हैं.
  • मरीज जिसे चाहे उससे ओपीडी में सलाह ले सकते हैं.
  • पॉली क्लिनिक के जरिए आयुर्वेदिक उपचार में विस्तार के बाद मरीज का रुझान बढ़ा है.
  • औषधीय तेल से मालिश और स्टीम बाथ भी मरीज को दिया जाता है.
KORBA AYURVEDIC HOSPITAL
आयुर्वेद पद्धति से सर्जरी की सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नि:शुल्क दवा और सर्जरी भी: पॉली क्लिनिक में आने वाले मरीजों को निशुल्क दवाएं देने का प्रावधान है. इसके अलावा पंचकर्म में वमन, विवेचन बस्ती और नस्य जैसी क्रियाओं से मरीजों को लाभ पहुंचाया जाता है. खास तौर पर वात रोग से ग्रस्त मरीजों को काफी आराम मिलता है. जरूरत के अनुसार प्रतिदिन यहां पंचकर्म की क्रिया भी अपनाई जाती है. इसके लिए पॉली क्लीनिक में आयुर्वेद में एमडी मेडिसिन चिकित्सक मौजूद हैं. सर्जरी और पंचकर्म क्रियाओं के लिए यहां एमडी मेडिसिन डॉक्टर मौजूद हैं.

KORBA POLYCLINIC SURGERY FACILITY
आयुर्वेदिक अस्पताल में 10 बेड मौजूद हैं, 12 सर्जरी भी पूरी हो चुकी है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

70 से 80 ओपीडी प्रतिदिन: पॉली क्लिनिक के जरिए आयुर्वेदिक उपचार में विस्तार के बाद मरीज का रुझान बढ़ा है, हालांकि डिंगापुर शहर से कुछ दूर है, पहुंचमार्ग भी नहीं बन सका है. इसके बाद भी यहां 70 मरीज तक ओपीडी में पहुंचते हैं. औसत संख्या 40 से 50 रहती है. पहले जितने मरीज आते थे उससे अब संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है.

और स्टाफ की है जरूरत: पॉली क्लिनिक में पंचकर्म और शल्य क्रिया शुरू होने के बाद अधिक स्टाफ की जरूरत है. हालांकि डीएमएफ फंड से स्टाफ तैनात किए गए हैं, लेकिन जिस तरह की सुविधा यहां दी जा रही है उसके हिसाब से और स्टाफ की जरूरत है. साफ सफाई पर विशेष फोकस करने के साथ ही पंचकर्म की क्रिया के दौरान बेड और अन्य उपकरणों को ठीक करना, आईपीडी वार्ड में स्टाफ नर्स और अन्य टेक्निकल स्टाफ की भी जरूरत बनी हुई है.

KORBA AYURVEDIC HOSPITAL
पॉली क्लिनिक में आने वाले मरीजों को निशुल्क दवाएं देने का प्रावधान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभी हमें और भी स्टाफ डीएमएफ फंड से मिलने वाले हैं. व्यवस्था और भी दुरुस्त की जाएगी. जल्द ही आयुर्वेद अधिकारी का कार्यालय भी यहां शिफ्ट होगा.- डॉ उदय शर्मा, जिला आयुर्वेद अधिकारी

छत्तीसगढ़ का पहला ऑपरेशन थिएटर वाला पॉली क्लिनिक: इस विषय में जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉ उदय शर्मा ने बताया कि कोरबा में छत्तीसगढ़ का पहला आयुर्वेद विभाग का अस्पताल है, जहां ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत हुई है. यहां सफल 12 सर्जरी की जा चुकी है. तीन शिफ्ट में चिकित्सक और अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है.

कोरबा में देश की पहली लिथियम खदान: स्वदेशी लिथियम बैटरी निर्माण में आत्मनिर्भरता की तरफ कदम
रेलवे का कमाऊ पूत है बिलासपुर रेल मंडल, दुर्घटना होने पर करोड़ों का होता है नुकसान, जानिए कोरबा लाइन कितनी जरुरी
कोरबा सरकारी अस्पताल में अब ABHA APP से मिलेगी OPD पर्ची, डिजिटल रिकॉर्ड की कवायद, कई परेशानियां भी

TAGGED:

SURGERY AND PANCHAKARMA
AYUSH DEPARTMENT POLYCLINIC
आयुर्वेदिक अस्पताल
आयुर्वेद विभाग
KORBA POLYCLINIC SURGERY FACILITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.