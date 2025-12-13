ETV Bharat / state

कोरबा ट्रिपल मर्डर कांड, 6 आरोपियों पर हत्या का केस, एएसपी नीतीश ठाकुर ने किया खुलासा

कोरबा ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने अहम खुलासा किया है.

Update In Korba Triple Murder Case
कोरबा ट्रिपल मर्डर केस में अपडेट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 13, 2025 at 10:31 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

कोरबा: बीते 10 दिसंबर की रात को उरगा थाना के फार्म हाउस में तीन लोगों की संदिग्ध मौत हुई थी. इस केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. एडिशनल एसपी नीतीश ठाकुर ने एसपी कार्यालय में शनिवार को इस मर्डर कांड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. एएसपी नीतीश ठाकुर ने बताया कि तंत्र क्रिया के दौरान तीन लोगों के गले में नायलॉन की रस्सी बांधकर खींचा गया. जिससे उनकी दम घुटने से मौत हो गई.

ईटीवी भारत ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर इस पूरी घटना का विवरण पेश किया था. पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई है, इसका खुलासा ईटीवी ने पहले ही कर दिया था. तंत्र क्रिया के दौरान ट्रिपल मर्डर की इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया. पुलिस ने आम लोगों से अपील भी की है कि अंधविश्वास के चक्कर में न पड़ें.

एएसपी नीतीश ठाकुर ने किया खुलासा (ETV BHARAT)

6 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज

इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. अस्पताल से मिले इंटीमेशन के आधार पर मर्ग कायम कर हत्या की धाराएं तय की गई हैं. फिलहाल इस मामले में कोई शिकायतकर्ता नहीं है. इस घटना में इस तांत्रिक प्रक्रिया के जिन तीन लोगों की मौत हुई है. उनके नाम इस प्रकार हैं.

  • सुरेश साहू,(44 वर्ष), निवासी डीडीएम रोड कोरबा
  • अशरफ मेमन,(48 वर्ष), निवासी पुरानी बस्ती कोरबा
  • नितेश रात्रे/राठौर,(30 वर्ष), निवासी मोपका भाठापारा जिला बलौदा बाजार

जानिए किन लोगों की हुई गिरफ्तारी

इस केस में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है. उनकी जानकारी इस प्रकार है.

  1. आरोपी तांत्रिक अशीष दास उम्र, (24 वर्ष)
  2. तांत्रिक का सहयोगी राजेन्द्र कुमार जोगी, (75 वर्ष)
  3. केशव सूर्यवंशी(55 वर्ष)
  4. अश्वनी कुर्रे(42 वर्ष)
  5. भागवत दास(48 वर्ष)
  6. संजय साहू(46 वर्ष)

गिरफ्तार किए गए पांचों लोग बिलासपुर के निवासी हैं. जिसमें मुख्य तांत्रिक भी शामिल है. जबकि भागवत दास जांजगीर जिले का निवासी है. जो वर्तमान में कोरबा जिले के मुड़ापार क्षेत्र में निवासरत है.

5 लाख रुपये को 50 गुना करने की झरण विधि

पूरी तंत्र क्रिया ग्राम कुदरी में कबाड़ कारोबारी अशरफ मेमन के फार्म हाउस में संपन्न की गई थी. एएसपी ठाकुर ने बताया कि घटनास्थल के चश्मदीद गवाहों से विस्तृत पूछताछ कर कथन लिया गया है. गवाहों द्वारा मृतकों सुरेश साहू, अशरफ मेमन, नितेश की तंत्र-मंत्र कर रूपयों की झरण क्रिया के दौरान पांच लाख रूपये को 50 गुना कर 2 करोड़ 50 लाख करने का लालच दिया गया.

एएसपी ने बताया कि तांत्रिक अशीष दास और सभी सहयोगी ने एक राय होकर तांत्रिक क्रिया के दौरान इनके गले में नायलॉन रस्सी को फंदा फंसाया. उसके बाद उसे खींचकर गला घोटा गया. रस्सी का एक सिर दीवार में बांधा गया. बीच में व्यक्ति को बैठाकर फंदा बनाकर उसके गले में डाला गया और इसका दूसरा सिरा कमरे के बाहर रखकर 5 से 6 लोगों को इसे खींचने को कहा गया. तंत्र क्रिया के दौरान बीच में बैठे व्यक्ति के मुंह में नींबू और हाथ में नारियल पकड़ाया गया. उसे बताया गया था कि पैसों की झरण अर्थात बरसात होगी. लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक-एक कर इस तरह तीन लोगों को बुलाकर क्रिया की गई तीनों की मौत रस्सी से गला दबाने के बाद दम घुटने की वजह से हुई है. इसकी जानकारी शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में भी दी गई है.

मौके पर हुई तीनों की मौत

पुलिस के अनुसार तांत्रिक क्रिया के दौरान गले में रस्सी बांधकर जब यह प्रक्रिया अपनाई गई. तब काफी देर हो चुकी थी. 10 दिसंबर को शाम को 5:00 बजे यह प्रक्रिया शुरू हुई और रात के लगभग 10:00 बजे तक चली. एक-एक कर जब तीन व्यक्ति कमरे में ही मूर्छित अवस्था में पड़े थे. तब चौथे व्यक्ति भागवत ने विरोध किया और उसके बाद विवाद हुआ. तब गेट के बाहर मौजूद मृतक अशरफ के रिश्तेदारों ने सभी को अस्पताल पहुंचाया.

अस्पताल लाते तक तीन लोगों की मौत हो चुकी थी. अस्पताल पहुंचते ही तीनों को मृत घोषित कर दिया गया था. अशरफ ने अपने रिश्तेदारों को कहा था कि वह तांत्रिक क्रिया के लिए भीतर जा रहा है. यदि एक निश्चित समय तक बाहर ना निकले, तो दरवाजा तोड़कर वह अंदर आ जाना. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

पुलिस ने कोर्ट से नहीं मांगी कोई रिमांड

ट्रिपल मर्डर की घटना बुधवार 10 दिसंबर की रात को सामने आई थी. बुधवार की रात को ही सभी आरोपियों को अस्पताल लाया गया था. इसी दौरान सभी आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. जिसे लगातार पूछताछ की गई. मौके पर ले जाकर घटना को रीक्रिएट किया गया और इसके बाद शनिवार की शाम 13 दिसंबर को पुलिस ने मामले का अधिकृत तौर पर खुलासा किया.

पुलिस ने शनिवार को ही सभी 6 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया था. जहां अतिरिक्त पूछताछ के लिए किसी तरह के रिमांड की मांग नहीं की गई. न्यायालय में इसे लेकर चर्चा भी रही. लेकिन पुलिस द्वारा रिमांड नहीं मांगे जाने पर सभी आरोपियों को जेल दाखिल कर दिया गया है.

जरूरत पड़ने पर आरोपियों की अतिरिक्त रिमांड मांगी जाएगी. फिलहाल जितनी पूछताछ करनी थी, वह हो चुकी है- नीतीश ठाकुर, एएसपी, कोरबा

इस मामले में मृतक अशरफ शहर का चर्चित कबाड़ कारोबारी था. इसके काफी संपर्क भी थे. हिस्ट्रीशीटर होने की वजह से उस पर कई तरह के अपराध भी दर्ज हैं आपराधिक मामलों में संलिप्तता के कारण उसके कई दुश्मन भी थे. व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा के कारण एक तरफ उसकी रंजिश है तो दूसरी तरफ वह काफी पॉपुलर चेहरा है. संपन्न होने के साथ उसकी छवि काफी चालाक और शातिर व्यक्ति के तौर पर थी. ऐसे में एक 24 साल के तांत्रिक के उसे अपने झांसे में ले लेना चर्चा का विषय है.

अशरफ के ही करीबी नितेश इस पूरी तांत्रिक क्रिया का मुख्य केंद्र बिंदु है. मृतक नितेश ने ही अशरफ और तांत्रिक को आपस में मिलवाया था. उसी ने सबको इकट्ठा किया था. शहरवासियों की नजर में अशरफ जैसे शातिर और चालाक व्यक्ति का इस तरह से अंधविश्वास और तांत्रिक क्रिया में शामिल होना और उसकी मौत हो जाने की बात किसी के गले नहीं उतर रही है.

अशरफ के रिश्तेदारों ने षडयंत्र और हत्या का आरोप भी लगाया है. एएसपी ठाकुर ने यह भी कहा है कि अभी प्रारंभिक तौर पर खुलासा किया गया है. जांच के सभी बिंदु खुले हुए हैं. इस मामले में और भी जांच पड़ताल और तफ्तीश जारी है.

सूरजपुर में बड़ा हादसा, राइस मिल की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, 1 घायल

बोरे में मिली महिला की लाश, दुर्ग के सुपेला थाना इलाके में मची सनसनी

TAGGED:

URGA TRIPLE MURDER CASE
कोरबा ट्रिपल मर्डर केस
कोरबा पुलिस
कोरबा में ट्रिपल मर्डर
KORBA ASP NITISH THAKUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.